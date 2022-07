FC Grenchen 15 fordert Italgrenchen zur Fusion auf

Fussball-Gschtürm Seilziehen geht weiter: Jetzt fordert der FCG15-Vorstand Italgrenchen zur Fusion auf Die Reaktion des FC Grenchen 15 auf die Verlautbarung von Italgrenchen liess etwas auf sich warten. In einem offenen Schreiben an den Vorstand von Italgrenchen sieht man beim FCG 15 die Fusion als einziges probates Mittel für eine erfolgreiche Zukunft. Oliver Menge Jetzt kommentieren 06.07.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Stadion Riedern wird von beiden Klubs beansprucht, sowohl vom FCG 15 wie auch von Italgrenchen. Oliver Menge

Anfang Juli erhielt der Vorstand von Italgrenchen Post. In einem offenen Brief reagierte der Vorstand des FC Grenchen 15 auf das offene Schreiben von Italgrenchen, in welchem der Vorstand seine Haltung bezüglich Verlust seiner Heimat und der daraus folgenden Befürchtung, seine Identität zu verlieren, klarmachte.

In der Stellungnahme betont der FC Grenchen 15, Italgrenchen niemals als Konkurrenten gesehen zu haben. Italgrenchen habe im Jahr 2015 nicht fusionieren wollen, um die eigene Vereinskultur zu wahren, habe es geheissen. Der FC Grenchen 15 sowie auch der GS Italgrenchen seien grossartige Vereine mit grosser Geschichte.

«Es war nie unser Gedanke, den GS Italgrenchen diesbezüglich in irgendwelcher Form als Konkurrent anzusehen, haben wir doch aus unserer Sicht die gleiche Vereinskultur und streben beide stets die gleichen Ziele an: Die Entwicklung und Förderung des Fussballs.»

Man bedauere es sehr, sei Italgrenchen der einzige Verein, der nicht in die Fusion eingetreten sei, zeigten doch die letzten sieben Jahre, dass der gemeinsame Weg einen viel höheren Erfolg für Grenchen verspreche, als auf autonomen Weg zu verweilen. Die etlichen Sitzungen zwischen Gemeinde- und Vereinsvertretern seien das Resultat des strikten Festhaltens am autonomen Weg. Der FC Grenchen 15 könne diese Beweggründe immer noch nicht verstehen.

Man könne auch nicht nachvollziehen, weshalb Italgrenchen in seinem Schreiben den FC Grenchen 15 zwischen den Zeilen in ein schlechtes Licht gestellt habe. «Wir erlauben uns zu sagen, dass dieser Schritt aus unserer Sicht nicht professionell und nicht optimal war. Durch eine gute Kommunikation mit uns, welcher in der Sportbranche ein sehr wichtiger Faktor ist und sein muss, hätte diese Situation besser gelöst werden können.»

«Auch wir möchten unterstreichen, dass wir alles freiwillig und unentgeltlich machen. Auch wir machen es aus Liebe zum Fussball und auch wir leisten unseren wichtigen und sozialen Beitrag für die Gesellschaft. Genau wie der Verein GS Italgrenchen.»

Der Vorstand des FC Grenchen 15 aber auch der Vorstand von GS Italgrenchen müssten endlich verstehen und auch einsehen, dass nur der gemeinsame Weg aus dieser Sache herausführe, heisst es im Schreiben des FC Grenchen 15. Und weiter:

«Wir sind der Ansicht, dass allfällige politische Differenzen ein für allemal aus dem Weg geschafft werden müssen. Keine Einschränkungen und keine Bedingungen mehr zwischen zwei Vereinen. Keine Forderungen oder Einigungen mehr zwischen zwei Vereinen. Keine sinnlosen Gruppierungen mehr.»

«Keine Komplikationen oder Belastungen mehr. Schluss mit der Politik. Schluss mit den Diskussionen zwischen unseren beiden Vereinen. Es wird Zeit für ein neues Fussball-Kapitel in Grenchen, um den nächsten Schritt in der Entwicklung in dieser grossartigen Stadt anzugehen», betonen die Verantwortlichen des Vorstands des FCG 15.

Zusammen über 30 Mannschaften

Gemäss football.ch hat der FCG 15 bis zur Kategorie E-Junioren 20 Mannschaften, Italgrenchen deren 10. Dazu kommen je 50 ganz kleine Fussballerinnen und Fussballer in den Kategorien F und G. Gemeinsam hätte man fünf Aktivmannschaften und fast 500 Juniorinnen und Junioren, 48 Mannschaften insgesamt.

Ein vereinter Vorstand beider Klubs wäre noch grösser, fachkompetenter und effektiver, ist man beim FCG 15 überzeugt. Nicht zu vergessen die enorme Kraft, welche durch Funktionäre und Trainer beider Vereine geschöpft und generiert werden könne. Auch bezüglich der hervorragenden Infrastruktur in Grenchen wäre alles geregelt, ist man beim FCG 15 überzeugt. Selbst über Einnahmen und Übernahmen von Kosten müsste nicht mehr diskutiert werden.

Aber man drehe sich weiterhin im Kreis und stehe sich gegenseitig bei der Weiterentwicklung der Vereine im Weg, ein Ende sei nicht in Sicht. Das müsse sich ändern:

«Wir alle müssen endlich aufwachen und an einem Strang ziehen. Gemeinsam – miteinander – füreinander.»

Fusion und neuer Name

«Der Vorstand des FC Grenchen 15 stellt hiermit erneut einstimmig und offiziell den Antrag an den Verein GS Italgrenchen für eine Fusion auf den nächstmöglichen Termin zwischen dem Verein FC Grenchen 15 (Vereinsnummer 13012) und dem GS Italgrenchen (Vereinsnummer 13046). Dies alles unter neuem Vereinsnamen ‹FC Grenchen United› als Beispiel und Vorschlag.»

Das sei die beste Lösung für Grenchen und man hoffe, bei Italgrenchen nehme man sich die Zeit, sich des wichtige Schritts bewusst zu werden und als beste Lösung für Grenchen zu akzeptieren.

Entscheidung bis 14. August erforderlich

Der FC Grenchen 15 bittet Italgrenchen darum, den Entscheid bis spätestens 14. August 2022 schriftlich mitzuteilen. Damit habe man genügend Zeit, noch vor der offiziellen Generalversammlung des FCG 15 am 5. September alles schriftlich festzuhalten und die Mitglieder bestätigen zu lassen. Abschliessend heisst es im Schreiben des Vorstands:

«Wir bitten und empfehlen GS Italgrenchen, nicht weitere wertvolle Jahre ungenutzt verstreichen zu lassen. Lasst uns lieber vereint den ehemaligen Fussballgigant Grenchen neu erwecken.»

Was sagt Italgrenchen zum Schreiben des FC Grenchen 15?

In einer ersten Reaktion äussert sich Co-Präsident Massimiliano Faga nicht besonders positiv zur Idee. Seiner Meinung nach sei eine Fusion nicht nötig: «In einer Stadt mit 18'000 Einwohnern verträgt es durchaus zwei Fussballklubs.» In anderen Städten funktioniere es ja auch mit verschiedenen Fussballklubs, ohne dass sie zu einer Fusion «gezwungen» würden.

Selbst in Grenchen aktive Politiker hätten ihm eine Fusion vorgeschlagen, denn damit habe man der Stadt gegenüber mehr Macht. Es sei aber nicht in seinem Sinn, mehr Macht zu erlangen. «Wir möchten eine faire Behandlung von allen Vereinen. Wir fordern kein Geld, sondern nur die Infrastruktur, die man uns schon lange versprochen hat.»

Dass der FCG 15 seinem Verein Unprofessionalität vorwerfe, störe ihn nicht besonders. «Schliesslich sind wir keine Profis, sondern Amateure.» Hingegen wehre er sich gegen die Unterstellung, man habe den FC Grenchen 15 «zwischen den Zeilen» schlecht machen wollen, das stimme schlicht nicht.

Eine Fusion zum jetzigen Zeitpunkt innerhalb so kurzer Zeit, wie sich das der FC Grenchen 15 vorstelle, würde nicht auf einem gesunden Fundament basieren, sagt Faga. Er könne sich aber durchaus vorstellen, dass man im Juniorenbereich einen ersten Schritt zu einer gemeinsamen Lösung mache und danach, vielleicht in zwei, drei Jahren, nochmals über die Bücher gehe.

Faga betont: Das Schreiben sei noch nicht im Vorstand oder Verein diskutiert worden, das hier sei seine persönliche Meinung. Er gehe davon aus, dass man dem FC Grenchen 15 eine Antwort zukommen lassen werde, sobald sich der Vorstand damit befasst habe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen