Italgrenchen will ins Stadion Riedern – doch da hockt der FCG15

Fussball-Knatsch Italgrenchen will das Stadion Riedern übernehmen, der FC Grenchen 15 wehrt sich dagegen – die Stadt hat auch eine Meinung Ein Stadion pro Klub – das ist die ultimative Forderung von Italgrenchen, der um seine Existenz fürchtet und mit offenem Brief an den Stadtpräsidenten und einer Petition an Regierungsrätin Susanne Schaffner den Anspruch auf die Riedern geltend macht. Oliver Menge Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Das Stadion Brühl. Oliver Menge

Die Situation könnte nicht verzwickter sein: Italgrenchen muss weg von seinem angestammten Platz, weil dort, wo das Klubhaus jetzt steht, eine Wohnüberbauung hinkommen soll. Das Stadion Brühl und das Stadion Riedern werden beide vom FC Grenchen 15 beansprucht.

Italgrenchen hat zwar das Gastrecht für Meisterschaftsspiele, aber damit hat sich's. Dies ist die Konsequenz daraus, dass Italgrenchen im Jahr 2015 nicht mit dem FC Grenchen fusionieren wollte, so wie zunächst Wacker und später Fulgor.

Der FC Grenchen 15 zählt 28 Mannschaften, rund 400 Aktive, darunter rund 250 Juniorinnen und Junioren. Italgrenchen hat 18 Mannschaften, rund 200 Aktive, davon etwa 170 Junioren.

Insgesamt 18 Garderoben stehen im Brühl und Riedern zur Verfügung ‒ die drei Garderoben im Italgrenchen-Container mitgerechnet, der vor kurzem dorthin verschoben wurde. Auf der Nordseite gibt es ein Restaurant, betrieben vom FCG 15. Ebenso in der Riedern, ebenfalls betrieben vom FCG 15.

Vorne das Stadion Riedern, hinten das Stadion Brühl. Oliver Menge

Logisch also, dass man auf die Idee kommen kann, der kleinere Klub Italgrenchen soll doch so rasch als möglich ins Riedern umziehen und der FCG15 sich aufs grössere Brühl beschränken, was die Infrastruktur ‒ Garderoben und Beizen ‒ angeht. Doch da hat man die Rechnung ohne den Faktor Zeit und ohne den Wirt gemacht, die Stadt Grenchen.

Denn schon seit Jahren spricht man von einer längst fälligen Betonsanierung des denkmalgeschützten Stadions Brühl ‒ eine aufwendige und teure Angelegenheit, die nicht von heute auf morgen erledigt werden kann ‒ und schon gar nicht in der kalten Jahreszeit. Konkret wird die Sanierung der Tribüne ‒ die Detailplanung liegt noch nicht vor ‒ zwischen 800'000 und 1,2 Millionen Franken kosten.

Die Stadt hat für die gemeinsame Koordination in Sachen Fussball Vizestadtpräsident Remo Bill beauftragt. Was die Nutzung angeht, ist die neu geschaffene Arbeitsgruppe Sport zuständig mit Präsident Markus Mehr.

In ihrer Petition mit über 400 Unterschriften, die an Regierungsrätin Susanne Schaffner adressiert ist, einem vorgedruckten Brief von Sympathisanten ans Stadtpräsidium und einem Flyer fordert Italgrenchen, dass man ihnen das Stadion Riedern überlässt. Der Klub bangt um seine Existenz, heisst es da, es mangle der Stadt an Perspektiven bezüglich der Infrastruktur. Das Fehlen eines Klubhauses, das für den sozialen Kitt und für Zusatzeinnahmen wichtig sei, bereite Sorgen.

Neue Mannschaftskabinen des Italgrenchen. Felix Gerber

Beide Fussballstadien in Grenchen (Brühl und Riedern) seien durch eine Vereinbarung alleinig dem FC Grenchen 15 überlassen. Ital habe nur Gastrecht, dadurch entstehe eine klare Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit.

Die einzig vernünftige und auf der Hand liegende Lösung sei, dass der FCG15 die Infrastruktur im Stadion Brühl nutze und Ital die kleinere Infrastruktur im Stadion Riedern. Für diese Lösung müsse die bestehende Vereinbarung für die Nutzung der beiden Stadion-Infrastrukturen durch den FC Grenchen 15 von der Stadt per 31. Dezember 2022 gekündigt werden.

Man wolle nicht dem FCG15 eins auswischen oder ihm die Arbeit erschweren, im Gegenteil sehe man einen FCG15, der an alte Erfolge anknüpfe für die Fussballbewegung in der Stadt. Eine Stadt wie Grenchen könne sich ausserdem zwei unabhängige Fussballvereine leisten ‒ in Solothurn gebe es deren zehn. Eine weitere Fusion sei irrelevant.

Der FC Grenchen 15 entstand 2015, als der Klub de facto bankrott war und durch den finanziell viel besser stehenden FC Wacker quasi übernommen wurde. Zwei Jahre später fusionierte auch der FC Fulgor mit dem FCG15. Bei Wacker war der Unternehmer Marcel Bolliger als Präsident prägende Figur seit Jahrzehnten und er übernahm auch beim FCG15 bis heute eine tragende Rolle in verschiedenen Funktionen, zeitweise auch als Präsident.

Wie er dieser Zeitung gegenüber aber sagte, hätte er eigentlich die grösste Lust, den Bettel hinzuschmeissen und das Feld zu räumen. Denn von diesem ewigen Gschtürm habe er die Schnauze voll. Bolliger:

«Sollen sie doch gleich den ganzen FC Grenchen und beide Stadien übernehmen, dann ziehe ich mich sofort zurück und mit mir zusammen wohl auch der grösste Teil des Vorstands.»

In den letzten sieben Jahren habe er unzählige Sitzungen mit Vertretern der Stadt und Ital erlebt. Es sei gegenüber der Stadt immer ganz klar kommuniziert worden, dass Ital das Stadion Riedern übernehmen könne, wenn im Brühl eine anständige Infrastruktur erstellt werde.

Stadionbeizli in der Riedern. Oliver Menge

Während der Sanierung der Tribüne inklusive Innenräumen werde der FCG aller Wahrscheinlichkeit nach die Garderoben und die Infrastruktur im Brühl nicht benutzen können, für mindestens ein halbes Jahr. Der FCG15 müsse für diese Zeit auf die Riedern ausweichen können. Auch das Stadionrestaurant im Brühl werde für die Zeit der Sanierung geschlossen. Es bleibe also nur die Stadionbeiz im Riedern.

Und selbst dann sei es praktisch unmöglich, einen normalen Spiel- und Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten: Es mangle schlicht an Garderoben und das Hauptfeld sei viel zu weit von den Garderoben im Riedern entfernt.

Bolliger hatte die Idee, anstelle der nördlichen Stehrampe beim Eingang ein neues, zweistöckiges Gebäude zu erstellen, mit vier grossen Garderoben und einem neuen Restaurant im Obergeschoss, das von der Terrasse aus den Blick sowohl auf die Spielfelder im Brühl und Riedern als auch auf die Kunstrasenplätze auf dem Wembley bieten würde. Kostenpunkt 2,3 Millionen. Falls es teurer zu stehen komme, werde er die Differenz selber berappen.

Die Idee von Marcel Bolliger: Ein zweigeschossiger Neubau anstelle der Stehrampe Nord. zvg

Aber offenbar habe man aber dafür kein Gehör bei der Stadt, sagt Bolliger. Für ihn wäre die vernünftigste Lösung ein Zusammenschluss der beiden Vereine. Aber das gehe nicht, weil gewisse Leute bei Ital etwas dagegen hätten. Und solange die dabei seien, gebe es keine Lösung.

Vizestadtpräsident Remo Bill, wie bereits erwähnt der Delegierte in Sachen Fussball, hatte schon etliche Sitzungen mit den Spitzen der beiden Vereine. Sein Fazit: Es sei schwierig, einen Konsens zu finden und wahrscheinlich sei ein solcher auch nicht möglich, solange so schwierige Gesprächspartner am Tisch sässen.

Fakt sei: Einen Neubau, so wie ihn Bolliger sich vorstelle, werde es nicht geben. Das Stadion Brühl sei denkmalgeschützt und müsse auch so behandelt werden. Dieser Meinung sei im Übrigen auch die Denkmalpflege.

Das Stadion Brühl von Westen gesehen. Urs Lindt

Dazu komme, dass die Kosten von 2,3 Millionen für einen Neubau zur zwingend notwendigen Sanierung des Stadions hinzugerechnet werden müssten und somit über die Grenze von 2,5 Mio. Fr. überschritten wird, was eine Urnenabstimmung notwendig mache, erklärte Bill.

Die Grenchner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hätten schon die 18,2 Millionen fürs Kastelsschulhaus zu verkraften, dazu kämen noch 5,5 bis 6,5 Millionen für die Sanierung des Stadthauses. Ein weiterer Kredit von vielleicht 3,5 bis 4,5 Millionen komme da unmöglich auch noch durch an der Urne.

Fakt sei: Die Betonsanierung sei zwingend und je länger man damit warte, desto teurer werde es, so Bill. Weiter sei ein Ausbau des Obergeschosses mit den längst notwendigen zusätzlichen Garderoben und die Sanierung des Restaurants in Planung. Pläne und Kosten würden in Kürze präsentiert. Erst dann kann man entscheiden, wie der weitere Zeitplan aussieht und wann Italgrenchen, so wie es die Stadt beabsichtigt, ins Riedern ziehen kann.

Die Stehrampe Nord des Stadions Brühl. Andreas Toggweiler

Das letzte Kapitel im Grenchner Fussballknatsch ist noch nicht geschrieben.

