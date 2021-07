Grenchen «Jetzt hat die Erholung eingesetzt»: Für den Wald ist der Regen ein Segen Besonders die Buchen und die Weisstannen im Grenchner Wald erholen sich von den letzten, viel zu trockenen Sommer. Daniela Deck 26.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Revierförster Patrik Mosimann vor einer geschädigten Buche bei der Holzerhütte. Oliver Menge

Sogar der Dauerregen hat Vorteile. Für den Wald sind das Wasser und die moderaten Temperaturen ein Segen. Das Sterben der Weisstannen hat praktisch aufgehört. Die gestressten Buchen erholen sich. Der Grenchner Revierförster, Patrik Mosimann, ist froh um den nassen Sommer. Selbst wenn es noch heiss und trocken werden sollte, für den Wald ist das Jahr ein Erfolg.

«Ich bin sehr glücklich», sagt Mosimann. Die vergangenen Monate haben viel dazu beigetragen, dass sich am Jura die Bäume erholen. Der Revierförster veranschaulicht das an einigen Buchen direkt neben dem Parkplatz der Holzerhütte: Zuoberst in der Krone haben die Äste nur spärlich Laub. Darunter sind in den letzten Wochen dichte, hellgrüne Blätter gewachsen. Mosimann erklärt:

«Nach drei Hitzejahren und dazu 2020 noch ein Mastjahr mit besonders vielen Bucheckern, sind die Buchen erschöpft. Sie hatten viel zu viel Stress. Jetzt hat die Erholung eingesetzt.»

Besonders gelte das bei jüngeren Bäumen. Alte Buchen an trockenen Standorten könnten die Schäden leider nicht mehr wettmachen. «Bei ihnen sind die obersten Teile der Krone irreparabel geschädigt und bleiben kahl.»

Wie sehr der Wald vom Wetter profitiert, zeigt sich bei den Weisstannen. Vor allem alte Exemplare dieser Nadelholzart sind in grosser Zahl abgestorben. Bereits im Frühling kam die Wende. «Wir haben im April noch überall am Berg tote Weisstannen herausgeschlagen. Seither hat das Sterben fast aufgehört», erzählt Mosimann.

Oliver Menge

Schädlinge beissen sich die Zähne aus

Selbst Baumarten, die Wärme gut vertragen, wie Eichen, Kirsche und Nussbaum, atmen auf und profitieren von der Feuchtigkeit. Die Temperaturen um 20 Grad seien für alle heimischen Baumarten zum Wachsen ideal. Das Wachstum der Triebe sei Ende Juli abgeschlossen, lediglich beim Holz würden die Bäume zu dieser Jahreszeit noch ansetzen, sagt Mosimann. Selbst wenn es noch heiss und trocken werden sollte: «Dieses Jahr ist für den Wald gelaufen – aus der Sicht der Bäume war es auf jeden Fall ein Erfolg.»

Anders als bei den Obstkulturen im Tal, hat es in den Wäldern am Jura heuer nicht einmal nennenswerten Spätfrost gegeben. «Der Wald als Ökosystem bietet da den einzelnen Bäumen einen gewissen Schutz», gibt Mosimann zu bedenken. Auch in dieser Hinsicht seien wärmeliebende Baumarten die Hauptprofiteure.

Die Wasserkur macht die Bäume widerstandsfähig gegen Schädlinge. Deutlich zeigt sich das nach Aussage des Revierförsters beim Borkenkäfer. Bereits die tiefen Temperaturen im Frühling hätten die Vermehrung des Borkenkäfers behindert, benötigt er zum Fliegen doch Temperaturen ab 16 Grad. Jetzt beissen sich die Holzschädlinge zudem an den frisch gestärkten Bäumen die Zähne aus.

Feucht und warm: Wie steht es mit dem Pilzbefall? Die Analogie zum Fusspilz reicht im Wald nicht weit. Mosimann erklärt: «Viele Pilze breiten sich unter der Baumrinde aus. Sie lassen sich vom Wetter nicht beeindrucken.» Eine starke Ausbreitung habe es in den letzten Jahren beim Hallimasch gegeben. Bei Hitze und Trockenheit hätten die Bäume zu wenig Energie gehabt, um den Pilz abzuwehren. Ob dieser Sommer daran etwas ändert, sei noch nicht abzuschätzen. Hallimaschbefall lässt Bäume absterben, wobei sich der Pilz noch lange vom toten Holz ernähren kann.

Talfahrt beim Holzpreis gestoppt

Neben dem Wetter gibt der Holzpreis der Waldwirtschaft Grund zur Freude. «Die Holzpreise haben angezogen. Im April sind sie gestiegen und jetzt kurz vor den Sommerferien nochmals», sagt der Revierförster. «Die Sägereien sind froh, wenn wir im August dann wieder Nachschub liefern. Einheimisches Holz ist aktuell ein knappes Gut.» Die Bürgergemeinde Grenchen gehört zur Genossenschaft Aareholz und profitiert als Waldbesitzerin von dieser Marktentwicklung.

Beim Holzschlag zeigt sich der einzige Nachteil des Regenwetters im Wald: So nass sind die Böden, dass die grossen Maschinen vorerst in der Remise bleiben müssen. Ein Vollernter würde abseits des Wegs einsinken. Doch von solchen Details lässt sich in der Waldbewirtschaftung niemand stören.

Mosimann und sein Team waren in den letzten Wochen punktuell oben am Berg mit Holzen beschäftigt. Nun steht der Talwald auf der Ämtliliste. Doch vorher, am Mittwoch, haben sie das Holz für das 1. August-Höhenfeuer auf die Wandfluh gebracht. Denn diesmal darf das Feuer zum Nationalfeiertag brennen. Sicherheitsbedenken aufgrund von Trockenheit sind heuer kein Thema.