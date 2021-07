Was man in Grenchen einmal gemacht haben muss

Freizeitaktivitäten 30 Dinge, die man in Grenchen unbedingt machen muss Böse Zungen sagen, das Schönste in Grenchen sei der Wegweiser nach Solothurn. Wir wissen: Die Technologiestadt im Grünen ist viel, viel besser als ihr Ruf. Oliver Menge 30.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Teil Grenchens vom höchsten Punkt, dem Centro Hochhaus aus fotografiert. Oliver Menge

In Grenchen muss man ...

1. ... Einen Spaziergang der Aare entlang gemacht haben oder auf dem Fahrrad die Weite der Witi geniessen.

Die Witi ist nicht nur geeignet für Spaziergänge und Velotouren, sondern ist auch die «Hasenkammer» der Schweiz.

Fränzi Zwahlen

2. ... Den Weiler Staad an der Aare besuchen: Wunderschöne Bauernhäuser, Gärten, die berühmte Staader Kapelle und der wohl idyllischste Grill- und Badeplatz Grenchens sind hier zu finden. Selbst einen Campingplatz gibt es hier.

Staad, der Weiler von Grenchen.

Peter Brotschi

3. ... Den Flughafen gesehen haben. Schliesslich ists ein internationaler und erst noch der mit den meisten Flugbewegungen aller Regionalflughäfen. Immer wieder starten und landen Flugzeuge, sogar die Swiss bildet hier ihre Piloten aus. Ausserdem kann man hier fliegen lernen, Fallschirmspringen oder eine der zahlreichen Veranstaltungen wie das Heliweekend, eine Aeroshow mit Oldtimern oder andere Flugshows wie das Electrifly-In am 12. und 13. September besuchen. Ausserdem kann man auch Rundflüge aller Art buchen.

Die Move Danceschool Grenchen vor einem Videodreh auf dem Flughafen, im Hintergrund eine echte DC 3. Tom Ulrich

4. ... Mit der BSG von Grenchen nach Biel oder Solothurn fahren, wenn das wieder möglich ist.

Wegen des Hochwassers ist die Schifffahrt auf dem Bielersee und der Aare eingestellt. Zeitweise fuhr die BSG nur noch zwischen Solothurn und Grenchen, aber in ein paar Tagen dürfte sich die Situation normalisieren. Oliver Menge

5. ... Die Badi besucht haben. Das Gartenbad Grenchen – so heisst das Ding offiziell – ist eines der schönsten Schwimmbäder der Schweiz und steht sogar unter Denkmalschutz. Seine Architektur war mit ein Grund, dass Grenchen 2008 den Wakkerpreis erhalten hat.

Das Nichtschwimmer-Becken mit dem charakteristischen Springbrunnen.

Hanspeter Bärtschi

6. ... Im Tissot Velodrome auf der schnellsten Radrennbahn Europas ein Rennen gesehen haben oder sogar selber ein paar Runden gedreht haben. Im Oktober findet hier die Europameisterschaft statt.

Track Cycling Challenge, ein UCI Class 1 Rennen im Tissot Velodrome.

Tom Ulrich

7. ... Im Kunsthaus eine der zahlreichen Ausstellungen gesehen oder bei einem Workshop teilgenommen haben. Ab 4. September stellt das Bieler Künstlerpaar M. S. Bastian & Isabelle L. hier aus.

Zwiegespräch in der Ausstellung «Wald» im Kunsthaus Grenchen. Oliver Menge

8. ... Im Kultur-Historischen Museum erleben, wie die Arbeiterschaft in den 50er-Jahren gewohnt hat.

Die 50er-Jahre interessierten schon früher: bereits 2004 zeigte das Kultur-Historische Museum eine Ausstellung zu dieser Zeit.

Maddalena Tomazzoli

9. ... Am Freitag auf dem Markt das frischeste Gemüse aus der Witi und dem Seeland, Fleisch von glücklichen Hühnern aus Bargen oder Fische einkaufen, die noch in der Nacht zuvor im Fischteich in Kräiligen herumgeschwommen sind. Oder italienische Spezialitäten, Oliven in allen Variationen, frisches Brot und vieles mehr.

Der Markt ist sogar bei schlechtem Wetter eine gute Adresse.

Oliver Menge

10. ... Im Stadtpark beim Parktheater chillen oder den 1. Augustreden lauschen.

Die 1-August-Feier findet traditionell im Stadtpark Grenchen statt, so wie auch im Jahr 2013, als die Lokalmatadoren «Light Food» auftraten.

Oliver Menge

11. ... Auf der Terrasse des Restaurants Parktheater bei Argim Asani ein feines Dinner, einen coolen Drink oder ein kühles Bier geniessen.

Argim Asani, Wirt des Restaurants Parktheater auf seiner wunderbaren Terrasse. zvg

12. ... Auf dem Grenchenberg eine Wanderung oder einen Spaziergang machen und anschliessend in einem der Berggasthöfe einkehren. Der Blick reicht bis nach Frankreich und übers Mittelland bis zu den Alpen. Oder man fährt mit dem Monstertrotti talwärts. Übrigens: Der Obergrenchenberg ist bei schönem Wetter ein Hotspot für Modellsegelflieger. Und die Crèmeschnitten des Untergrenchenbergs gelten als die Besten weit und breit.

Florian Schneider vom Untergrenchenberg auf dem Monstertrotti.

Oliver Menge

13. ... Den Herzschlag etwas beschleunigen und sich an den Rand der Wandfluh begeben: Der steile Felsabbruch reicht fast 100 Meter tief und Geländer gibt es nicht. Drum: Vorsicht wo man hintritt. Die Aussicht ist auch atemberaubend, wenn man sich nicht ganz nach vorne wagt.

Der Wanderweg führt unmittelbar oberhalb der Wandfluh vorbei.

Oliver Menge

14. ... Sich kulinarisch im Chappeli oder im Grenchnerhof auf Höhenflüge begeben.

Diner Musicale Grenchner Hof, Beate und Karsten Mewes (Gesang, Karsten nur links von hinten sichtbar), Andres Joho (Klavier), Mattias Steiner (spielt die Stradivari).

Hansjörg Sahli

15. ... Dem Naturlehrpfad im Grenchner Wald folgen: Ein wunderschöner Wald mit vielen Überraschungen, wie zum Beispiel einem Weg, gesäumt von Steinmanndli. Die Sportlichen absolvieren den Vita Parcours in derselben Gegend oberhalb der Stadt.

Naturlehrpfad im Grenchner Wald.

Oliver Menge

16. ... Im Findlingsgarten eine Reise in die Vergangenheit machen: Der Findlingsgarten Grenchen zeigt eine repräsentative Auswahl der über 300 Findlinge, welche beim Bau der Autobahn A5 im Raum zwischen Solothurn und Grenchen gefunden wurden. Zehn Tafeln erklären wie es zu den Eiszeiten kam und woher die Findlinge stammen.

Der Findlingsgarten beim renaturierten Moosbach. Oliver Menge

17. ... Am Römerbrunnen in die römische Vergangenheit Grenchens reisen.

Der Römerbrunnen am Römerbrunnenweg, von hier hat man einen wunderbaren Ausblick über die Witi bis zu den Alpen.

Oliver Menge

18. ... In der Kapelle Allerheiligen ein Konzert hören, einen Gottesdienst besuchen oder einen Moment der Ruhe geniessen.

Die Kapelle Allerheiligen.

Hansjoerg Sahli

19. ... Am Rock am Märetplatz so richtig abrocken. Der findet übrigens am 7. August statt, mit «George» als Hauptact und vielen regionalen Bands, einer tollen Stimmung und viel Grenchner Groove.

George ist kein Unbekannter in Grenchen: Er trat mehrere Male am Rock am Märetplatz auf, wie hier 2015.

Hansjoerg Sahli

20. ... An der Triennale Kunst schnuppern. Diese findet übrigens schon bald, vom 10.-26. September im ehemaligen CS-Hauptsitz am Marktplatz statt.

Eröffnung der Grafik-Triennale Grenchen vor drei Jahren.

Hansjörg Sahli

21. ... Sich bei der neu zur Geltung gebrachten Mazzini-Gedenkstätte darüber klar werden, dass Grenchen schon in früheren Zeiten eine Sonderrolle im Kanton gespielt und sich oft gegen die Obrigkeit in Solothurn aufgelehnt hat. Dies tut sie in gewissen Bereichen bis heutzutage noch. Oder dann im Bachtelenbad, dem damaligen Aufenthaltsort des italienischen Freiheitskämpfer, die Ausstellung zu seiner Person besuchen.

Stadtpräsident François Scheidegger, Ruth Zurschmiede als Präsidentin der Mazzinistiftung Grenchen sowie AMI-Präsident Mario Di Napoli bei der Kranzniederlegung zu Ehren von Giuseppe Mazzini im letzten November.

Nadine Schmid

22. ... Bei einem Spaziergang auf den Spuren des Wakkerpreis oder bei einer der zahlreichen Stadtführungen die architektonischen Trouvaillen entdecken, einzigartige und gut erhaltene Gebäude aus der Zwischen- und Nachkriegszeit entdecken.

Der Luterbacherhof ist eines der bemerkenswerten Gebäude, für die Grenchen mit dem Wakkerpreis ausgezeichnet wurde.

Oliver Menge

23. ... In der Minigolfanlage neben dem Parktheater eine Runde spielen.

Die Minigolfanlage beim Parktheater Grenchen.

Hanspeter Bärtschi

24. Bei Grenchen Tourismus eine der neuen Stadtführungen buchen, auf der man erstmals hinter die Kulissen der Uhrenindustrie schauen kann. Daten: 6. und 11. August

In der Uhrenmanufaktur von Fortis. zvg

25. ... Eine Wanderung zum Gedenkstein von Bundesrat Willi Ritschard unternehmen.

Picknickplatz Laengschwand (wo sich der Gedenkstein für Bundesrat Willi Ritschard befindet), gespendet von der Philanthropischen Gesellschaft Union Kreis Grenchen, an die Bürgergemeinde.

Urs Byland

26. ... In der neuen Stadtbibliothek in der alten Turnhalle ein gutes Buch ausleihen.

Die Stadtbibliothek Grenchen in der Alten Turnhalle hat ein umfassendes Angebot an unterhaltenden und spannenden Büchern für jedes Alter.

Oliver Menge

27. ... Beim Schalenstein darüber sinnieren, wozu die Kelten die Löcher in den Stein gebohrt haben.

Der Schalenstein beim Eichholzwäldchen in Grenchen.

Oliver Menge

28. ... Im Baracoa bei Mehmet Polat Freunde treffen, auf der Terrasse eine Pizza oder das Feierabendbier geniessen. Das Baracoa hat übrigens eine grosse «smoking area».

Mehmet Polat, Wirt im Baracoa Grenchen.

Oliver Menge

29. ... Im Stadion Brühl, der Heimat des FC Grenchen 15, einen spannenden Fussballmatch anschauen und mitfiebern.

Im Stadion Brühl ist der FC Grenchen 15 zu Hause.

Oliver Menge

30. ... Auf dem grössten Pumptrack Europas sein Bike mal so richtig austesten. Oder lernen, wie das überhaupt geht.