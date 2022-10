Ferienpass Grenchen: Hits und Verlierer bei den Kursen 2022

Freizeit Der Ferienpass 2022 bietet eine Vielzahl an Kursen für Kinder – die neuen Favoriten sind auch die alten 160 Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 16 Jahren haben aus 52 angebotenen Kursen ausgewählt. Bis Mitte letzter Woche wurden 555 Buchungen verzeichnet – mit klaren «Hits». Aber auch einigen «Verlierern». Oliver Menge 03.10.2022, 05.00 Uhr

Stefanie Ohlwein, Verantwortliche Ferienpass beim Netzwerk Grenchen. Oliver Menge

Stefanie Ohlwein vom Netzwerk Grenchen ist für den Ferienpass zuständig. Dieser kann in diesem Jahr nach den Jahren der Pandemie wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Ab Montag finden die Kurse statt, die bereits zum dritten Mal in Folge nur digital, also ohne schriftliches Kursverzeichnis angeboten wurden.

Die Schulen Grenchen stellen zwar aktuell auch auf die elektronische Verbreitung von News und Infos um. Man habe aber trotzdem Flyer drucken lassen, um in den Klassen Werbung für den Ferienpass zu machen, obwohl es möglich gewesen wäre, nur digital zu informieren, sagt Stefanie Ohlwein.

Diese Kurse ziehen bei den Kindern

Die klaren Renner seien dieselben, wie in den vergangenen Jahren, sagt Ohlwein. So waren die Ferienpasskurse bei der Stadtpolizei und den Rettungsdiensten innert kurzer Zeit ausgebucht. Trotz Personalengpass aufgrund der bevorstehenden Auflösung der Stadtpolizei seien die Beamten, welche für die Durchführung der Kurse verantwortlich zeichneten, sehr motiviert und würden sich auf die Kinder freuen, sagt Ohlwein.

Michelle Kohler erklärt den interessierten Kindern das Innere der Ambulanz und zeigt an einer Puppe Beatmung und Infusion. Oliver Menge

Auch sehr beliebt ist der 3-D-Druckerkurs bei Manfred Röthlisberger, an dem allerdings nur zwei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer pro Durchführung zugelassen sind – auch dieser Kurs war rasch ausgebucht.

Immer wieder Renner waren die Kurse mit Tieren: «Erlebnis Bauernhof», ein Kurs, bei dem man die Tiere kennen lernt, die auf einem Bauernhof leben, ist ausgebucht, so auch «Ross und Rössli». Bei anderen, wie Voltige, Lama Plausch und Lama Trekking, Begegnung mit Pferden sind noch einzelne Plätze frei.

Ganz hoch im Kurs seien auch dieses Jahr die Anbieter, bei denen die Kids selber kochen oder backen dürfen. Beispielsweise sich als Pizzaiolo oder Pizzaiola bei Amici Pizza, Pasta & more versuchen, in Bettlach Muffins backen oder im Lindenhaus gemeinsam einkaufen, kochen und zusammen Zmittag essen. Hier gebe es für einzelne Kurse nur noch wenige freie Plätze, das Meiste sei ausgebucht, sagt Stefanie Ohlwein.

«Gemeinsam Kochen im Lindenhaus» ist ein Dauerbrenner beim Ferienpass. Oliver Menge

Auch Kreativ-Kurse, wie Tonschalen giessen und bemalen, Pflanzen in Stoffe hämmern oder der Mosaik-Workshop sind sehr beliebt.

Von einigen Anbietern habe sie Absagen erhalten, auch von solchen, die in den letzten Jahren vor der Pandemie noch mitgemacht hätten. «Jetzt leiden sie entweder noch an den Nachwehen der Coronapandemie, haben zu wenig Personal, sodass auch niemand mehr über ausreichend Zeit verfügt, um sich um die Kinder zu kümmern.»

Die Suche nach Anbietern war schwieriger

Oder dann sei der momentane, wirtschaftliche Druck schlicht zu hoch. «Und von anderen habe ich einfach gar keine Rückmeldung erhalten.» Überhaupt sei es schwieriger gewesen, Angebote zu finden, als noch vor der Pandemie, sagt Ohlwein.

Ein Kurs, der in den letzten Jahren immer auf grosses Interesse stiess, ist leider auch weggefallen: Der Ballett-Ferienpass bei Barbara Bernard, die leider verstorben ist.

Kurse, die sich mit der Natur befassen, wie säen im Herbst oder Samenbälle formen, sind sehr beliebt. Und auch der Zauberkurs mit Umberto wird wie schon letztes Jahr Anklang finden.

Ein Kurs, der bereits in der Vergangenheit zu reden gab, ist der Kurs «Wahre Märchen, gibt es das?» auf einer streng religiösen Basis. Dank dem, dass in der Beschreibung auf das Johannesevangelium verwiesen werde, könnten Eltern auch Rückschlüsse auf den Kursinhalt schliessen und entscheiden, ob sie ihre Kinder dort anmelden wollten, erklärt Ohlwein. «Diese Transparenz muss sein.»

Der Zauberkurs mit Zauberer Umberto fand schon einmal am Ferienpass 2017 statt. Hanspeter Bärtschi

Kurse, die auf überraschend wenig Interesse stossen

Normalerweise waren in der Vergangenheit Kurse im Bereich Sport recht gut besucht. Umso mehr erstaunt, dass sowohl der Judo Schnupperkurs, der Gewichtheber-Kurs und Kids Boxing noch sehr viele freie Plätze anzubieten haben. Oder der Tennis Schnupperkurs, der noch kein einziges Mal gebucht wurde. Ob das daran liegt, dass Roger Federer seinen Rücktritt bekanntgab? Nicht einmal der Fussballkurs zieht bei den Kindern – bis jetzt.

Die Besichtigung der Tissot-Arena in Biel, die für übermorgen Mittwoch vorgesehen war, musste leider aufgrund der fehlenden Anmeldungen abgesagt werden.

Unihockey scheint bis jetzt auch nicht so recht zu interessieren. Im Gegensatz dazu ist der Kajak-Kurs ausgebucht, also kann man auch nicht sagen, Sport sei grundsätzlich nicht mehr in.

Auch die Feuerwehr bietet einen Kurs an, von den 30 verfügbaren Plätzen sind noch 23 zu haben. Aber auch dieser Kurs findet erst am 15. Oktober statt, Zeit genug also, ihn noch zu buchen.

Schon 2016 konnten Kinder im Rahmen des Ferienpasses bei der Feuerwehr schnuppern. Nadine Schmid

Denn man müsse bedenken, dass noch während des Ferienpasses problemlos und spontan Kurse gebucht werden können, die noch über freie Plätze verfügen, sagt Ohlwein. Und vielleicht habe sich der Zeitgeist auch ein wenig gewandelt. Aber grundsätzlich könne sie schon jetzt sagen, dass die Teilnehmerzahl immer noch kleiner sei als vor der Pandemie.

Anmeldung unter https://grenchen.feriennet.projuventute.ch