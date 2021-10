Grenchen: Faszinierende Herstellung von Salben und Essenzen

«Freitags Talk» im Museum «Die grösste Faszination bleibt die eigene Herstellung von Salben, Mischungen und Essenzen» «Von Pillendrehern und Pulverstampfern» lautete der Titel des «Freitags-Talks» im Kultur-Historischen Museum Grenchen. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 24.10.2021, 14.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marie-Christine Egger und Markus Arnold vor dem Bild der historischen Spitalapotheke. Bild Peter Brotschi

Es kam zu einem Blick in die Vergangenheit der medizinischen Künste, aber auch in die gegenwärtige reale wirtschaftliche Welt einer Drogerie.

Marie-Christine Egger referierte im gut besetzten Vortragsraum über die historische Spitalapotheke in Solothurn, die im 18. Jahrhundert im Alten Spital an der Aare eingerichtet worden war. 1930 wurde die Apotheke in den Neubau des Bürgerspitals überführt. Seit diesem Sommer befindet sie sich wieder im Alten Spital, nachdem sie 2018 durch eine Schenkung an die Stadt Solothurn überging (wir berichteten).

Der Vortrag von Marie-Christine Egger wurde zu einem Tour d` Horizon über die historische Medizin. Die bekannte Solothurner Stadtführerin verwies auf die Lehre der vier Säfte, nach der jeder Mensch aus Blut, Schleim, gelber und schwarzer Galle bestehe. Diese müssten fliessen, sonst bedeute dies Krankheit. Je nach Ausprägung der körpereigenen Säfte habe dies auch einen Einfluss auf den Charakter, so verfüge der Phlegmatiker beispielsweise über zu viel Schleim und der Choreliker über zu viel gelbe Galle.

Das Universalheilmittel Theriak

Neben weiteren Ausführungen zur Badekultur, über den Beruf des Baders sowie über die ersten Solothurner Ärzte verwies die Referentin auf die wunderschönen Töpfe, Gläser und Krüge der historischen Spitalapotheke. Sie seien 1788 durch Felix Joseph Wirz beschriftet worden, der auch die Brüstung im Solothurner Stadttheater bemalt hatte. Marie-Christine Egger brachte auch einige Gegenstände mit.

Zum Beispiel ein Döschen mit Theriak, einem Mittel, das aus vielen Zutaten besteht und meist auch Opium enthielt. Theriak galt seit der Antike als Universalheilmittel und wurde gegen alle nur denkbaren Krankheiten eingesetzt.

Ein Beruf, den es eigentlich nicht mehr gibt

Einen spannenden Einblick in sein Berufsleben gab Markus Arnold, der seit 2002 die ehemalige Drogerie Frei führt. Diese Drogerie wurde 1967 an der Kirchstrasse gegründet und zog einiges später ins Sorag-Gebäude am Marktplatz in Räumlichkeiten, in denen sich vorher eine Filiale des Kleidergeschäfts PKZ befand. Auf die entsprechende Frage von Monika Bruder vom Kultur-Historischen Museum gab Markus Arnold zu verstehen, dass es den Beruf des Drogisten, wie er ihn gelernt hat, eigentlich nicht mehr gibt. Die grösste Herausforderung sei heute die Komplexität der Vorschiften und Gesetze. Er sei deshalb persönlich froh, dass er mit seinem Geschäft die Dropa-Gruppe im Hintergrund habe, welche die Arbeit in dieser Hinsicht erleichtere.

Der Drogist habe sich von einem Männer- zu einem mehrheitlichen Frauenberuf entwickelt. Wo früher auch Farben und technische Geräte angeboten worden seien, befänden sich heute mehr kosmetische Artikel. «Die hauptsächlichste Faszination aber bleibt die eigene Herstellung von Salben, Mischungen und Essenzen», hielt der Markus Arnold fest. «Das habe ich im Blut.»