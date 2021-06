Uraufführung Freilichtspiel Grenchen von Iris Minder

Freilichtspiele Grenchen «Äs eigets Völkli»: Iris Minder und ihr Ensemble beeindruckten auch die Prominenz An der Uraufführung von «Äs eigets Völkli» glänzte die Autorin und Regisseurin Minder mit einer liebevollen und humorvollen Hommage an die Grenchnerinnen und Grenchner. André Weyermann 14.06.2021, 05.00 Uhr

Premiere des neuen Freilichtspiels Grenchen «Es eigets Völkli». Hanspeter Bärtschi

Das «definitiv allerletzte» Freilichtspiel aus der Feder von Autorin/Regisseurin Iris Minder ist eine wunderbare, spannende, humorvolle Hommage an die Grenchnerinnen und Grenchner, an ihre Geschichte, an ihre vielen Stärken, aber auch an einige Schwächen. Dazu hat sie die zehnte Ausgabe «Äs eigets Völkli» in einer neuen Form, als Szenenspiel, konzipiert.

Dies durfte an der Uraufführung bei herrlichsten Bedingungen auch die anwesende Prominenz wie die beiden Regierungsräte Remo Ankli und Roland Fürst, Staatsschreiber Andreas Eng und Stadtpräsident François Scheidegger erfahren. Durch die idyllische Landschaft am Eichholzhügel spazierend, werden die Besuchenden so nämlich zu einem Teil der Handlung.

Es ist von Vorteil, wenn einem die Historie Grenchens nicht ganz unbekannt ist, denn Iris Minder lässt in etwas über einer Stunde die überlieferte wie fabulierte Geschichte Grenchens durch ein über 20-köpfiges Ensemble aufführen. Wobei die Regisseurin zur Einordnung der Geschehnisse und zur Orientierung der involvierten Zuschauenden zu einem ebenso klugen wie effektvollen Dreh greift.

Sie lässt zwei Doktorandinnen der Philosophie und der Archäologie (Aoife Hohl und Aïna Probst) ihre Erkenntnisse mitteilen. Die beiden werden so zu eigentlichen Führerinnen durch das Geschehen. Sie sind auch der Anstoss zum weiteren grossen Thema: der Zeit. Diese wurde nämlich laut ihren genauen Recherchen knapp 4000 vor Christus durch die Grenchner Erfindungsgabe mittels angeschwemmten (Rhonegletscher) Schalensteins entwickelt, da mögen altkluge und verknorzte Wissenschafter noch so vom vermeintlichen Wissen der Sumerer, der Ägypter oder der Babylonier faseln.

Die Reise führt dann über die Römer ins Mittelalter und zur Neuzeit. Themen wie die Unterdrückung durch die Solothurner, das Söldnerwesen, die Bauernkriege oder jener gegen die Franzosen, die Wiederentdeckung des Geschicks im Umgang mit der Zeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Einwanderung, Industrialisierung, Generalstreik, Uhrenkrise und einige mehr werden durch das spielfreudige Ensemble dargestellt: mal martialisch, mal zum Nachdenken anregend, dann wieder augenzwinkernd und humorvoll. Mit erstaunlicher Leichtigkeit und Wandelfähigkeit schlüpfen übrigens etliche Mitspielende von einer Rolle in eine andere.

Kreativ, eigenständig, freiheitsliebend, weltoffen

Erhellend und berührend wirken die wiederholten philosophisch geprägten Auftritte «der Zeit» (Susi Reinhart) und «des Todes» (Lorenz Probst); poetisch-kraftvoll ihre gezielt eingestreuten Zwiegespräche. «Äs eigets Völkli» zeigt die Grenchnerinnen und Grenchner in einer liebevollen Inszenierung als kreativ, eigenständig, freiheitsliebend, weltoffen, durchsetzungsstark, unabhängig, vergisst aber nicht, dass in ihrer Geschichte auch manchmal Neid, Missgunst oder Sturheit zu Ungerechtigkeiten führten.

Es verwundert nicht, dass alle (Zusatz)-Vorstellungen der in Idee und Ausführung wahrlich gelungenen Produktion ausverkauft sind. Es gibt aber Hoffnung: Eine weitere Zusatzvorstellung wurde auf den 20. Juni (19.30 Uhr) anberaumt.

Infos: www.freilichtspiele-grenchen.ch