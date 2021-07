Freilichtspiele: Regisseurin Iris Minder zieht positive Bilanz

Freilichtspiel Regisseurin Iris Minder zieht positive Bilanz nach Dernière Alle Vorstellungen von «Es eigets Völkli» waren ausverkauft. Am Samstag war Dernière. Andreas Toggweiler 12.07.2021, 05.00 Uhr

Regisseurin Iris Minder, hier anlässlich der Proben zum Freilichtspiel «Es eigets Völkli», das am Samstag Dernière hatte. Oliver Menge

Wie Sind Sie zufrieden mit dieser Spielsaison?

Iris Minder: Ich bin rundum zufrieden und glücklich. Auf der einen Seite macht mich der grosse, ehrenamtliche Einsatz durch OK-Mitglieder ausserordentlich dankbar. Auf der andern Seite konnte ich mit einem engagierten, motivierten und spielerisch hervorragenden Team zusammenarbeiten, in dem sehr viele Junge mitmachten. Und was gibt es Schöneres als die wertschätzenden und begeisterten Rückmeldungen des Publikums.

Waren die Vorstellungen gut gebucht?

Schon um die Uraufführung herum hatten wir bereits keine freien Plätze mehr. Deshalb haben wir drei Zusatzvorstellungen angeboten.

Das Wetter war vor allem gegen Ende sehr wechselhaft. Wie gingen das Ensemble und das Publikum damit um?

Ja, das liebe Wetter! Allerdings kamen wir mit einem blauen Auge davon. Nur drei Vorstellungen waren etwas feucht, konnten aber problemlos durchgeführt werden. Eine Vorstellung allerdings mussten wir verschieben. Meine Nachfrage beim Ensemble und Publikum hat ergeben, dass das feuchte Wetter kaum Einfluss hatte.

Das Publikum bewegte sich zusammen mit den Schauspielern auf der Freilichtbühne. Wie waren die Reaktionen?

Das wurde als sehr spannend empfunden. Mitten im Geschehen, sozusagen ein Teil vom Spiel zu sein, hat viele begeistert und berührt. Einmal nicht als Voyeur auf einer Tribüne das Stück mitzuverfolgen hat den Leuten offenbar gefallen. Deshalb liebe ich ja das Szenenspiel oder Stationentheater).Ich sehe darin eine Chance zur kreativen Weiterentwicklung.

Es war gemäss Ankündigung ihr letztes Grenchner Freilichtspiel. Sind Sie sicher?

Da muss ich etwas ausholen und differenzieren. Eigentlich war ja «Romeo und Julia» im Jahr 2019 bereits das letzte Freilichtspiel. «Äs eigets Völkli» ist genaugenommen kein Freilichtspiel im bisherigen Sinne. Solche Freilichtspiele, wie sie der Verein Freilichtspiel Grenchen organisiert, werde ich definitiv nicht mehr machen. Ich habe den Vorstand diesbezüglich bereits anfangs 2021 informiert und meinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Spiele sind einfach zu sehr mit meiner Person verbunden. Deshalb ist es besser die Reissleine zu ziehen, um etwas Neuem – bald oder irgendwann – Platz zu machen.

Warum hören Sie auf?

Die Organisation eines Freilichtspiels ist ein immenser Aufwand, und den als Ehrenamt neben den heutigen Anforderungen im Beruf zu bewältigen, wird immer schwieriger. Ich erinnere mich ans erste Spiel «Die Eule», als Doris Durrer und ich vor der Uraufführung auf der Tribüne sassen, uns anschauten und unisono sagten: «Was haben wir da angezettelt!» Ja, das war am Anfang, als wir noch zu zweit die ganze Organisation übernommen hatten. Seit damals, 2003, sind die Spiele gewachsen und komplexer geworden. Und jetzt ist die Zeit da, loszulassen und zu übergeben.

Wie geht es mit Ihrem Theateratelier weiter?

Das Theateratelier lebt weiter, jetzt an der Brühlstrasse 10. Dort werde ich nach wie vor Theaterproduktionen mit meinen verschiedenen Teams kreieren, seien es Atelierstücke sozusagen als Kammerspiele, oder Produktionen mit dem «theater, JAWOHL» oder Szenenspiele, die dann irgendwo in Grenchen stattfinden werden. Es könnte in Staad sein, auf dem Berg oder mitten in der Stadt. Diese Stationentheater sind mir über all die Jahre besonders ans Herz gewachsen – ich habe bisher 12 durchgeführt (Büren, Arch, Grenchen, Solothurn, Schloss Landshut). Deshalb möchte ich sie weiter mit vielen Ideen und Herzblut ausbauen und zu einem Rundumerlebnis machen. Im nächsten Jahr übrigens auf Schloss Landshut in Utzenstorf.