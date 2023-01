Jasmin Waser: Von der Chemielaborantin zur Forschungschefin

Frauen in Techfirmen Thommen-Forschungschefin Jasmin Waser: «Mädchen sollten ihr volles Potenzial entdecken und ausschöpfen» Jasmin Waser, Geschäftsleitungsmitglied und Forschungschefin bei Thommen Medical in Grenchen, über ihre Laufbahn. Diese begann als Chemielaborantin. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 27.01.2023, 12.00 Uhr

Jasmin Waser, Forschungsleiterin von Thommen Medical, im Labor der Firma in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Jasmin Waser arbeitet seit zehn Jahren für die Grenchner Medtechfirma Thommen Medical. Sie leitet den Klinischen Geschäftsbereich und die Forschungsabteilung, arbeitet 80 Prozent und ist Mutter von zwei schulpflichtigen Töchtern (sechs und acht Jahre). Sie pendelt mehrmals wöchentlich – auch per ÖV – zwischen ihrer ländlichen Wohngemeinde im Baselbiet und ihrem Arbeitsplatz in Grenchen.

Wie stemmt die 41-Jährige das alles und wie hat sie diese Position erklommen? Wir treffen sie zum Gespräch in der neuen, stilvoll eingerichteten Cafeteria im Thommen-Medical-Neubau an der Neckarsulmstrasse. Zum Gespräch über ihr Familien- und Berufsmodell, über Frauen in technischen Berufen und Karriere-Möglichkeiten, die heute offenstehen. Theoretisch. Und darüber, dass am Ende jede Familie selber entscheiden soll, was für sie stimmt.

Doch der Reihe nach. «Mein Arbeitgeber hat mir nach dem Mutterschaftsurlaub die Möglichkeit gegeben, Teilzeit zu arbeiten, auch in einer Führungsfunktion», nennt Jasmin Waser eine wichtige Voraussetzung. Ihr Partner arbeitet ebenfalls 80 Prozent als Chemiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz für Life Sciences. Gemeinsam teilen sie sich Verantwortung für Familie und Haushalt.

Wichtige Nachbarschaftshilfe

Doch das reicht noch nicht. So mischen Mutter und Schwiegermutter bei der Betreuung der Töchter mit – und auch die Nachbarschaft. «Lokale Vernetzung kann hier sehr hilfreich und entlastend sein. Wenn sich Familien mit Kindern gegenseitig aushelfen, kann dies mangelnde Betreuungsangebote im ländlichen Umfeld auffangen.»

Denn für Jasmin Waser und ihren Mann war klar, dass sie nicht in die Stadt ziehen wollen. «Wir sind beide sehr naturverbunden und gerne draussen unterwegs», berichtet sie lachend. «Unsere Kinder sind es gewohnt, im Zelt zu schlafen, sie lieben es. Das ist ein spannendes Familienabenteuer.»

Wichtige Details, die allesamt stimmen sollten, wenn es mit der Kombination von Familie und Beruf geigen soll. «Ich bin mir aber bewusst, dass nicht alle Familien nach dem Modell beidseitiger Teilzeitarbeit funktionieren können oder wollen. Und ich kritisiere sie nicht. Die Welt und die Menschen sind zu vielfältig, um alles über einen Leisten zu schlagen», betont Waser.

Der Hauptsitz von Thommen Medical an der Neckarsulmstrasse in Grenchen. Oliver Menge

Zur Person Jasmin Waser begann ihre Laufbahn mit der Lehre als Chemielaborantin mit Berufsmatur. Es folgte das Chemie-Studium an der Fachhochschule beider Basel. Der Übertritt an die Universität Basel und der Master in Molekularbiologie ermöglichten die anschliessende Dissertation auf dem Gebiet der Biomedizinischen Technik. Ihr Forschungsthema war die Differenzierung von Stammzellen auf nanostrukturierten Oberflächen. Seit 2012 arbeitet Jasmin Waser bei Thommen Medical; zuerst im Bereich Forschung, dann im Produktmanagement. Seit 2020 ist sie Geschäftsleitungsmitglied und verantwortlich für die Bereiche Klinik und Forschung. (at.)

Jasmin Waser ist denn auch überzeugt, dass Männer und Frauen unterschiedlich denken und unterschiedliche Schwerpunkte im Leben setzen. «Das gilt es zu fördern, nicht zu verhindern», betont sie. Echte Diversity, eben.

«Jugendliche sollen möglichst unbefangen ihre Interessen und Neigungen erkunden und ausleben können», erklärt sie weiter. Ihre eigene Biografie kann dies durchaus illustrieren. «Mein Berufswunsch war stets auf praktische Tätigkeit fokussiert: Ich wollte Berufe wie Laborantin, Zahntechnikerin oder technische Zeichnerin schnuppern. Mein Lehrer empfahl mir aber das KV und Betreuerin ...»

Austausch mit Frauen in Führungsfunktionen

Doch sie hielt an der Lehre als Laborantin mit Berufsmatur fest. Ein anspruchsvoller Weg begann. «Da ich in der Mathematik nicht so gut war, Sprachen aber mit links schaffte, musste ich um den Erfolg kämpfen. Es war einfach so, dass mich die praktische Tätigkeit mehr interessierte. Ich brauchte aber Durchhaltewillen und musste mich anfangs selber motivieren.»

Später, an der Uni, konnte sie von einem Förderprogramm namens «Women into Industry», kurz WIN, profitieren. Das von Novartis gesponserte Projekt stellt Mentorinnen für Forscherinnen zur Verfügung. «Dieser Austausch mit Frauen in Führungsfunktionen hat mir sehr viel geholfen», erinnert sich Waser.

«Seid mutig, nicht perfekt», rät Jasmin Waser jungen Frauen. Hanspeter Bärtschi

Dass Rollenbilder noch lebendig sind, werde ihr immer wieder bewusst, etwa, wenn ihre Tochter frage, warum denn Schulkolleginnen Ballettunterricht nehmen, sie aber lieber mit dem Vater zum Bouldern gehe: «Stimmt mit mir etwas nicht ...?»

Waser ist überzeugt, dass das Elternhaus eine wichtige Rolle einnimmt beim Wecken von Interessen von Jugendlichen. «Wenn die Eltern technikaffin sind, erhalten auch die Kinder leichter Zugang dazu.» Auch Lehrerinnen und Lehrer haben grossen Einfluss auf Rollenbilder und könnten Gegensteuer geben; etwa ein Mädchen, das gerne rechnet, bewusst fördern.

Ein Motto möchte sie jungen Frauen auf dem Weg geben: «Seid mutig, nicht perfekt.» Weil Frauen tendenziell auf Sicherheit bedacht seien, hätten sie womöglich mehr Angst vor dem Scheitern, neigten zu Perfektionismus und eher dazu, sich konform zu Rollenbildern zu verhalten. «Mädchen sollten ihr volles Potenzial kennen lernen und ausschöpfen. Sonst verpassen manche vielleicht Berufe, die sie wirklich interessieren.» Und die Industrie eine Mitarbeiterin, welche die Firma voranbringt.

Thommen Medical in Grenchen. Oliver Menge

Thommen Medical Die Firma Thommen Medical ist ein 2001 gegründeter Hersteller von Dental-Implantaten für den klinischen und zahnärztlichen Markt. Die Firma hat ihren Hauptsitz in der Industriezone von Grenchen und hat Tochtergesellschaften in Deutschland und in den USA. Sie beschäftigt rund 120 Mitarbeitende und konnte Ende 2021 ihre Produktionsfläche mit einem Neubau markant vergrössern. Sie wird von CEO Livio Marzo geführt. Thommen Medical ist Trägerin des Solothurner Unternehmerpreises 2022 (in der Hauptkategorie). (at.)

Apropos Industrie: Was kann diese zur Frauenförderung beitragen? «Sie sollte offen sein für Teilzeitarbeit – auch für Männer», sagt Waser. Ihre Erfahrung sei, dass etwa teilzeitlich tätige Mütter selber sehr flexibel seien. Hilfreich seien auch Plattformen und Möglichkeiten, wo Frauen sich austauschen können.

«Dass wir in einem Patriarchat leben, bleibt ein Fakt», meint sie. Ein Matriarchat sei demgegenüber genauso wenig anzustreben. «Man weiss aber, dass die beste Leistung von gemischten Teams erzielt wird. Darauf möchte ich weiter hinarbeiten.»

