Michèle Dürrenmatt: Wie geht "Babypause" als CFO von Etampa?

Frauen in Grenchner Tech-Firmen (3) Michèle Dürrenmatt bleibt CFO, trotz Babypause – «Ich fühle mich in meiner Funktion bestätigt» Wie wichtig flexible Arbeitszeitmodelle sind, zeigt das Beispiel von Michèle Dürrenmatt, Geschäftsleitungsmitglied bei Etampa. Sie bekommt demnächst ein Baby, wird aber CFO bei der Grenchner Technologiefirma bleiben. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 09.02.2023, 12.00 Uhr

Michèle Dürrenmatt, CFO der Grenchner Technologiefirma Etampa. Bruno Kissling

Michèle Dürrenmatt ist als Chief Financial Officer (CFO) verantwortlich für Finanzen und Personal des Hauptsitzstandorts Grenchen der Firma Etampa AG sowie für die Finanzen der Tochtergesellschaften in Serbien und Tschechien. Das Unternehmen hat kürzlich die Besitzer gewechselt.

Ein vergleichsweise junges Führungsteam ist am Drücker und ermöglichte Dürrenmatt, Mitglied des Managements zu werden. «Die Chance kam für mich mit dem neuen CEO Thomas Hauser im August 2021», berichtet Dürrenmatt. «Er hat mein Potenzial erkannt und mir die Chance gegeben, mich dieser Herausforderung zu stellen.»

Es war für sie ein bedeutender Schritt. Sie habe viel Energie gebraucht, um die Anforderungen zu erfüllen. Doch es habe sich gelohnt, meint die 34-Jährige, welche seit 2019 bei Etampa angestellt ist und dort das Controlling aufgebaut bzw. modernisiert hat.

Es begann mit einer kaufmännischen Lehre

Michèle Dürrenmatt hat ihre Laufbahn mit einer kaufmännischen Lehre bei den SBB (Login) begonnen und hat sich zwischen verschiedenen Berufsstationen immer wieder weitergebildet und entsprechende Abschlüsse gemacht. Dabei hat sie in ihren «Lehr- und Wanderjahren» einige Firmen in der Region kennen gelernt: Busbetrieb BGU Grenchen, die Biberister Firma Marlox (Uhren-/Schmuckbranche), Interdiscount-Zentrale in Jegenstorf und Biketec Huttwil (E-Bikes).

Zur Person Michèle Dürrenmatt (34) ist in der Region aufgewachsen und wohnt in Bettlach. Ihr beruflicher Werdegang begann mit einer kaufmännischen Ausbildung. Ihr Weiterbildungsportfolio umfasst einen Abschluss Sachbearbeiterin Finanz- und Rechnungswesen, das Zertifikat Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen, den Abschluss Personalassistentin und das Zertifikat HR-Fachfrau. Als Hobby spielte sie etliche Jahre Fussball bei regionalen Klubs. Nach einer Verletzung musste sie diese Sportart aufgeben. «Heute gehe ich zum Ausgleich am liebsten biken», berichtet sie.

«Heimisch» wurde sie aber in der metallverarbeitenden Industrie, denn vor dem Wechsel zu Etampa arbeitete sie fünf Jahre lang bei der Medtech-Firma Mathys in Bettlach. Dort allerdings ohne viel Kontakt zum technischen Bereich, wie sie einräumt.

In der Etampa als KMU mit gut 80 Angestellten (in Grenchen) habe sie vermehrt die Sprache der Techniker kennen gelernt, auch deren Approach der Dinge. Dies gelang auch durch die enge Zusammenarbeit mit dem neuen CEO und Mehrheitsaktionär, der aus dem technischen Bereich kommt. «Wir mussten uns alle finden, es war ein gegenseitiger Lernprozess. Die Techniker verstehen nun mich und ich sie», erklärt Dürrenmatt. Das gegenseitige Fachwissen werde respektiert.

«Es war ein gegenseitiger Lernprozess»

Als «Zahlenfrau» steht sie als CFO irgendwo in der Mitte zwischen den sogenannten harten und weichen Skills. Ob man für etwas ein Flair habe, hänge nicht vom Geschlecht ab, ist Dürrenmatt überzeugt. «Entweder man liebt Zahlen oder nicht. Da spielen Männlein und Weiblein keine Rolle.» Dass sich Männer mehr für Technik interessieren und Frauen für Menschen, hänge wohl mehr mit der Erziehung und Rollenbildern zusammen als mit den Genen, glaubt sie.

Die Biologie, die ist aber gegeben. Noch bekommen die Frauen die Babys. Demnächst auch Michèle Dürrenmatt, die erst kürzlich geheiratet hat, bisher Weber hiess und den Namen ihres Ehemannes annahm. Die Geburt wird auch wichtige Veränderungen im Berufsleben nach sich ziehen.

Blick in die Werkzeugabteilung von Etampa. Tom Ulrich/Fotomtina/ Solothurner Zeitung

Sie wird nämlich ihr Pensum von heute 100 auf 60 Prozent reduzieren, ihre Funktion bei Etampa aber behalten. Auch ihr Ehemann, der in der Maschinenindustrie in Grenchen tätig ist, wird nach der Geburt des Kindes sein Arbeitspensum etwas reduzieren.

Am Puls der Wirtschaftswelt bleiben

Natürlich bezieht sie ihren obligatorischen Mutterschaftsurlaub, sie ist aber danach wieder in der Firma. Damit entsteht kein Karrierebruch und Dürrenmatt bleibt am Puls der Wirtschaftswelt, die sich ja bekanntlich rasant dreht. Dass diese Lösung möglich ist, sei keine Selbstverständlichkeit und spreche für die fortschrittliche Betriebskultur bei der Grenchner Traditionsfirma, freut sich Dürrenmatt. Sie fühlt sich durch dieses flexible Arbeitszeitmodell in ihrer Funktion bestätigt.

Die Bettlacherin kann das Betriebsklima bei Etampa nur loben. «Wir sind etwas wie eine grosse Familie», meint sie. Ihre Pensenreduktion war möglich, weil ihre direkte Mitarbeiterin, die sie schon von früherer Zusammenarbeit kenne, bereit sei, mehr zu arbeiten. «So passt das für uns beide», erklärt Dürrenmatt. Es gehe auch darum, etwas zu wagen und auszuprobieren.

Etampa AG Die Grenchner Technologiefirma Etampa wurde 1945 gegründet und ist heute in den Bereichen Stanzen und Feinschneiden von Metallteilen, Werkzeugbau sowie Montage von Baugruppen tätig. Produziert wird in Grenchen (Hauptsitz), Tschechien und Serbien. Kunden sind vornehmlich in der Automobil-, der Medtech- und in der Elektro-/Elektronikbranche sowie in der Bauindustrie angesiedelt. (at.)

In der Etampa ist es beim dreischichtigen Betrieb in der Produktion nicht einfach, Teilzeit zu arbeiten. Immerhin sind es trotzdem eine Handvoll Leute, welche dies tun, darunter auch ein Mann, wie Dürrenmatt bekanntgibt. Die anderen sind Frauen, die generell mehrheitlich in der Qualitätskontrolle und in der Spedition arbeiten. Rund ein Viertel der Etampa-Belegschaft ist weiblich.

Grenchner Traditionsfirma: Gebäude der Etampa an der Solothurnstrasse. Oliver Menge/SZ

Spezielle Tipps für Frauen im technischen Umfeld? «Eigentlich nicht», findet sie. Denn Frauen arbeiteten schon seit jeher in der Grenchner Industrie, vor allem in der Uhren- und Mikrotechnikindustrie, wo sie wegen ihrer besseren Feinmotorik sogar sehr gefragt sind.

Die persönlichen Neigungen sollten zählen

Etwas anders sieht es bei den Führungsfunktionen in der Industrie aus. Frauen sind hier immer noch die Ausnahme. Dürrenmatt findet, dass vor allem persönliche Neigungen zählen sollten – «wie bei mir mit den Zahlen». Ansonsten hänge viel von den Möglichkeiten und Ambitionen der Firma ab. «Ich bin ein Beispiel, dass Etampa bereit ist für familienfreundliche Lösungen.»

