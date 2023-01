Pascale Blösch: "Ich habe lange auf diese Position hingearbeitet"

Frauen in der Grenchner Industrie Grenchner Geschäftsleitungsmitglied über Vereinbarkeit von Beruf und Familie: «Liegt vielleicht das Rollenproblem eher beim Mann?» Gespräch mit Pascale Blösch, Geschäftsleitungsmitglied der Grenchner Industriefirma Blösch AG, über Beruf und Familie, Teilzeit-Führungsjobs, Vorbilder sowie Frauen und Technik. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Pascale Blösch, Co-Leiterin der Industriefirma Bloesch. Hanspeter Bärtschi

Sie sind Co-CEO und leiten einen bedeutenden Unternehmensbereich in der Industriefirma Blösch AG. Wie kam es dazu?

Pascale Blösch: Meine beiden Brüder und ich führen die Unternehmen der BCI Gruppe seit 2018 in der dritten Generation der Blösch-Familie. Es war uns von Anfang an wichtig, dass wir unsere Positionen nicht nur aufgrund unseres Namens innehaben dürfen, sondern dass wir uns mit guter Ausbildung und der notwendigen externen Berufserfahrung genügend qualifizieren, um diese verantwortungsvollen Aufgaben wahrnehmen zu können. Ich habe viele Jahre auf diese Position hingearbeitet und bedanke mich für das Vertrauen meiner Familie, dass ich heute dieser spannenden Tätigkeit als Unternehmerin nachgehen darf.

Sie haben Familie, sind Mutter von zwei kleinen Kindern. Wie bringen Sie alles unter einen Hut?

Es sind mehrere Faktoren, die mir ermöglichen, sowohl als Mutter als auch Unternehmerin erfolgreich zu sein: Einerseits bedarf es einer guten Organisation. Andererseits muss man sicher auch der Typ Mensch sein, der nicht zu schnell aufgibt, sondern ein hohes Energielevel hat. Das Wichtigste ist jedoch die Rolle meines Partners: Wir leben kein klassisches Familienmodell. Wir arbeiten beide in verantwortungsvollen Positionen und beide zu einem Pensum von 80 Prozent. Wir tragen die Kinderbetreuung, die Führung des Haushalts und das Management der Familie zu gleichen Teilen. Dies gibt uns gleichzeitig die Möglichkeit, einander auf beruflicher Ebene den Rücken freizuhalten und uns gegenseitig diese berufliche Karriere zu ermöglichen.

Zur Person Pascale Blösch (38) hat in Luzern Jura studiert und danach im Kanton Aargau das Anwaltspatent gemacht. Nach einigen Jahren Tätigkeit am Bezirksgericht und in einer Wirtschaftskanzlei ist sie im Familienbetrieb eingestiegen und hat dort das Personalwesen übernommen sowie ein Diplom als HR-Fachfrau gemacht. Seit 2018 ist sie Co-CEO der Blösch AG zusammen mit ihrem Bruder Patrick. Danach erfolgte eine weitere Weiterbildung (CAS) in Marketingmanagement. Pascale Blösch ist ferner Vorstandsmitglied bei Swissmem und beim Industrie- und Handelsverband Grenchen und engagiert sich auch für Projekte wie zum Beispiel SoTech Network zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im Raum Solothurn.

Empfinden Sie die Industrie als hinreichend «frauenfreundlich» oder wo orten Sie noch Verbesserungsbedarf?

Ich denke die Frage ist nicht eine Frage der «Frauenfreundlichkeit», sondern der «Familienfreundlichkeit». Hier haben wir effektiv noch einen gewissen Weg zu gehen. Ich sag’s mal provokativ: Vielleicht haben wir eher ein Problem mit der Rolle des Mannes als mit der Rolle der Frau? Die Industrie verlangt seit Jahren mehr Frauen in Führungspositionen. Diese Rechnung kann meines Erachtens nur aufgehen, wenn wir einerseits die Kinderbetreuungsangebote ausbauen und andererseits am Männerbild arbeiten: Die Industrie muss auch den Männern die Gelegenheit geben, Familienpflichten wahrzunehmen, damit wir Frauen die Karriere vorantreiben können.

Welche Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Teilzeitpensen?

Sie sind sehr wichtig! Die Kinder betreuen sich ja nicht von selbst. Männern die Teilzeitarbeit zu ermöglichen, ist in vielen Industriebetrieben jedoch noch nicht der Standard. Daran kann die Industrie noch arbeiten. Gleichzeitig sehen viele Menschen in mir eine schlechte Mutter, weil ich 80 Prozent arbeite. Dabei haben meine Kinder etwas wirklich Tolles, was nicht alle Kinder haben: Ihren Papi-Tag, der sehr wertvoll für ihre Entwicklung ist. Mit unseren Unternehmungen in der Schweiz wollen wir in diesem Thema eine Vorreiterrolle übernehmen: Bei der Blösch AG und der Platit-Gruppe gibt es auf allen Stufen die Möglichkeit eines 80-Pfrozent-Pensums, auch auf Stufe Geschäftsleitung.

War es für Sie als Frau schwieriger, in diese Managementrolle zu schlüpfen oder war das familiär vorgegeben?

Ich hatte dieselben Voraussetzungen wie meine Brüder. Möglicherweise kämpfen wir Frauen etwas mehr mit Unsicherheiten. Doch mit den Jahren baut man das notwendige Selbstvertrauen auf. Es ist nie einfach, Unternehmerin beziehungsweise Unternehmer und gleichzeitig Mutter bzw. Vater von kleinen Kindern zu sein, denn es bedeutet immer irgendeine Form von Spagat zwischen Beruf und Familie.

Ist bei Managementaufgaben die Branche völlig sekundär? Oder anders gefragt: Wie ist Ihr Verhältnis zur Technik?

In der Unternehmensgrösse, in der wir unterwegs sind, sind technische Kenntnisse auf Managementstufe schon wichtig. Ich selbst habe keine technische Ausbildung gemacht. Dies sehe ich heute ganz klar als Nachteil. Aber mit den Jahren baut man das notwendige technische Know-how, das auf Managementstufe erforderlich ist, auf.

Wer waren und sind wichtige Bezugspersonen, die Sie in ihrer Laufbahn unterstützt haben?

Mein Vater und mein Onkel, die die BCI-Firmen in der zweiten Generation sehr erfolgreich geführt haben, sind für mich wichtige Vorbilder. Sie haben die Firmengruppe diversifiziert und internationalisiert. Sie haben unsere Unternehmen durch Innovation und Faszination für die Technik an die technologische Weltspitze gebracht. Meine Eltern haben mich immer motiviert, beruflich voranzukommen. Sie haben jedoch nie negativen Druck ausgeübt. Mein Partner hat mich über die ganzen Jahre Prüfung um Prüfung immer motiviert und die Auf und Abs, die solche Stresssituationen mit sich bringen, miterlebt und ertragen.

Wie würden Sie Frauen motivieren, Karriereplanung zu betreiben?

Jeder Mensch muss für sich entscheiden, wo in seinem Leben der Schwerpunkt liegen soll. Wenn wir Arbeitgeber unseren Angestellten die notwendige Flexibilität geben, Familienpflichten und Beruf zu vereinen, sollte keiner Karriere etwas im Weg stehen. Das Problem ist vielleicht, dass gewisse Frauen zu wenig einfordern – sei es vom Arbeitgeber oder von ihrem Umfeld – um sich ihre Wunschkarriere zu ermöglichen.

Die Blösch-BCI-Gruppe Die BCI Blösch-Gruppe (Platit Gruppe, Blösch AG und Liss, a.s. in Tschechien) gehört zu den Technologieführerinnen für Beschichtungslösungen. So entwickelt und verkauft die Platit-Gruppe Beschichtungsanlagen rund um den Globus. Im Beschichtungszentrum Blösch AG in Grenchen bietet man der Kundschaft High-End-Beschichtungslösungen für verschiedenste Märkte (Zum Beispiel Werkzeugindustrie, Medizintechnik, Uhrenindustrie) und verfügt beispielsweise über einzigartiges Know-how bei Beschichtungen für die Optik von medizinischen Geräten, insbesondere von Endoskopen. In Tschechien betreibt die BCI Gruppe zudem eines der grössten Werkzeugbeschichtungszentren von ganz Europa. Die Firma ist familiengeführt inzwischen in der 3. Generation und beschäftigt insgesamt 350 Personen, wovon 110 in Grenchen.

Die Wirtschaft beklagt sich, junge Frauen würden sich nicht für Technik interessieren. Haben Sie Ideen, wie man das ändern könnte?

Leider habe auch ich hier kein Geheimrezept. Ich denke, Swissmem und andere Verbände sind hier schon auf dem richtigen Weg: Mädchen und Jungen sollte man gleichermassen für technische Berufe begeistern und Stereotypen ablegen. Wir sollten aufhören, zwischen «Männer- und Frauenberufen» zu unterscheiden und aufhören, gewisse Themen den Interessen des einen oder anderen Geschlechts zuzuteilen. Das würde sicher helfen, Mädchen und Jungen bereits im Kindesalter für alle Themen und Berufe zu faszinieren.

Gibt es in Ihrem Betrieb Frauenförderungsprogramme und wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Wir fördern Frauen und Männer gleichermassen. Auch ich hätte gerne mehr Frauen im Kader. Jedoch sehe ich persönlich das Geschlecht nicht als Kriterium, jemandem einen Vorzug für das Besetzen einer Position zu geben. Solange wir das Thema Frauen in Führungspositionen so heiss diskutieren, so lange haben wir noch ein Problem mit einem «gleichartigen» Frauen- und Männerbild. Von dem her freue ich mich auf den Tag, an welchem dieses Thema ein altes Eisen sein wird und die Unterscheidung von Mann und Frau keine grosse Relevanz mehr hat.

