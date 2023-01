225 Jahre: Die Landesgrenze lag zwischen Pieterlen und Lengnau

Franzoseneinfall Die Landesgrenze lag zwischen Pieterlen und Lengnau: Die Berner Truppen hatten keine Chance Am 2. März jährt sich das Gefecht von Lengnau zum 225. Mal. Die französischen Truppen unter General Schauenburg griffen Lengnau von drei Seiten taktisch überlegt an. Im Glauben an Friedensverhandlungen liessen sich die von den anderen Eidgenossen kaum unterstützten Berner überraschen. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 26.01.2023, 16.51 Uhr

Das Haus zum Himmel in Pieterlen, in dem Napoleons General Schauenburg vor dem Einfall am 2. März 1798 residierte. Bild: Oliver Menge

«Pieterlen und Lengnau trennte 1797 keine gewöhnliche Gemeindemarch; es sei die Grenze zweier Länder.» Dies hatten 1797 junge Burschen aus Lengnau in der Novelle von J. J. Romang-Renfer gesagt, die die Maitannen für junge Frauen stellten. Weil ein Pieterler dies in Lengnau wollte, kam es zur «Schleglete».

Pieterlen gehörte damals zum durch die Franzosen besetzten Bistum Basel – wie Biel und Meinisberg – Lengnau seit 1388 zum Kanton Bern und zur Eidgenossenschaft. Als «Übergang» bezeichnete man oft die Zeit der französischen Fremdherrschaft zwischen 1798 und 1814.

Die Menschen in Pieterlen und Lengnau befanden sich wie im Theaterstück «Übergang» von Heinz Rauscher von 1965 beschrieben in Grenzsituationen. Im Übergang zum Tod, zur Liebe, zum Verrat. Die Menschen ahnen, die Franzosen bereiten den Angriff vor. Laubscher, der angesehene Wirt im Pieterler «Haus Himmel», und Meier, Finanzvorsteher, werden zum Verrat gezwungen, sonst würde Pieterlen abgebrannt.

Das Ende des mächtigen Staates Bern

Er soll den Franzosen den Weg zeigen, um den Bernern in die Seite zu fallen. «Är verhandlet no mit em Schoueburg wägem Fride», sagt einer. Der andere «Wägem Fride? Tue doch d’Ougen uf». Und da ist noch Jeanne, die Marketenderin im Tross des französischen Heeres, oder doch d’Romislochhäx, die verschollene Pieterlerin. Das sagenumwobene Romisloch oberhalb der Westernfluh passt in die Szene.

Historiker Samuel Imer schreibt:

«Der Vieruhrschlag der Kirchenglocken Pieterlens läutete die Auflösung des mächtigen Staates Bern und der Schweiz ein.»

Der zur Zerstörung auserlesene Balthasar von Schauenburg war ein Nachfahre jenes elsässischen Johannes von Schauenburg, der 1386 im Gefolge der Habsburger von den Eidgenossen bei Sempach erschlagen wurde.

Ordre de Bataille (OB) und Truppenbewegungen am 1. und 2. März 1798. Grenchner Tagblatt Scan

Heerführer Alexis Balthazar Henri Antoine Schauenburg. Bild: Oliver Menge

In der Geschichte Berns von Richard Feller steht: Die Franzosen brachen von drei Seiten mit Übermacht in Lengnau ein. Hartnäckig tobte der Kampf im nur durch die auflodernden Dächer erhellten Dunkel. Die Berner, des Nachtkampfes ungewohnt, konnten sich der Übermacht nicht halten. «Es rette sich wer kann», die Worte des Kommandanten.

Die Berner verloren 200 Mann an Toten und Verwundeten. Halbwegs nach Grenchen versuchten sie noch einmal den Widerstand, wurden aber von den Franzosen von den Jurahängen herkommend geschlagen. Die Solothurner hatten Grenchen schon geräumt, nur der Landsturm tobte, Männer, Frauen, Kinder.

Blutige Rückzugsgefechte

«Nachdem ich den Posten von Lengnau trotz Widerstand ausgeschaltet hatte, setzte ich den Marsch Richtung Solothurn fort. Ich nahm etwa 600 Mann gefangen oder tötete sie und erbeutete 8 Kanonen plus Munition. Innerhalb von 3 ½ Stunden machten wir die Strasse nach Solothurn frei», steht im Rapport Schauenburgs an Paris.

«Rauch und Pulverdampf, grelle Abschüsse, blitzende Bajonette, rennende, schleichende, huschende Gestalten. Knäuel von Kämpfenden und die vom roten Feuerschein übergossene hin- und hergerissene Fahne»: So wird der Kampf in Lengnau beschrieben. «En avant, en avant.»

Historische Aufnahme des Hauses zum Himmel Pieterlen. Bild: Fotoarchiv Pieterlen

In der Kirche Lengnau betet der greise Pfarrherr um Schutz des Landes, derweil die Kanonenkugeln ins Dach und Turm schlagen. Schon dreimal ist der Feind im Totenhof drin gewesen, dann sind die Berner hoffnungslos ausgeschossen. Im Dorf kämpfte Mann gegen Mann weiter. Im Osten leuchtet das fahle Morgenrot zum Untergang des alten Bern und der alten Eidgenossenschaft. Der bernische Staatsschatz ging in die Hände der Franzosen.

«Jetz hei d’Franzose no Büren agriffe, dört isch es Dürenang.» Im Pieterler Theater hoffte man, dass andere verschont würden, dass Schauenburg in Solothurn gezeigt werde, «wo Gott hocked». Doch Solothurn kapituliert. Die ersten Toten werden nach Pieterlen zurückgebracht. «Ig bi ir Farb usse die lengschti Zyt in ere Aschtgable ghocket», beteuert einer, der zurückkommt. «Lue do, ig han e Späcksyte derbi.» (vgl. Kasten).

Die Pieterler «Späcksyte-Schelme» Feind oder Freund? Hatte man vor dem 2. März gemeinsam die strengen Salzvorschriften hinter dem Rücken der Zöllner mit dem Aufhängen von Leinwandsäcklein im Obermösli und den anschliessen Verkauf des billigen Berner Salzes im Departement hintergangen, waren Profiteure aus Pieterlen den Truppen Schauenburgs gefolgt. Mit den Franzosen waren sie in die verlassenen Häuser und ins Pfarrhaus eingedrungen. Es wurde geplündert, was sich holen liess und was sich in den Kaminen fand. Seither galten die Pieterler in Lengnau als «Späcksyte-Schelme». Man hatte in Lengnau und Pieterlen den Franzosen geglaubt, sie kämen als Freunde, um sie von den Fesseln der Oberen zu erleichtern. Bald war gewiss, was mit «erleichtern» gemeint war. Die Truppen waren einzuquartieren, neue Steuern mussten unter der Fremdherrschaft geleistet werden. Kriegsfolgeschäden waren auch, bedingt durch die grossen Truppenbewegungen, der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche. (mrl)

Im Unglücksfrühling 1798 waren die Lengnauer fünf Tage weder Berner noch sonstige Helvetier. Vorher als Enklave wurden sie wohl vergessen, dann am 1. Mai dem Distrikt Büren zugeteilt. Dies war weit weniger tragisch als die Plünderung vom 2. März 1798. Noch ein Vierteljahrhundert später hatte sich Lengnau von dem fürchterlichen Tag nicht erholt.

Aufmarschplan der französischen Truppen. Perles ist der französische Name von Pieterlen. Bild: zvg

Im Sommer 1798 sollten alle Bürger in Helvetien einen Eid auf die nun neue Verfassung ablegen. Wer nicht mitmachte, wurde mit Gräueltaten gerächt. Russland und Österreich vereinigten sich 1799 gegen Frankreich, die Schweiz wurde zum Kriegsschauplatz. 1802 zog Napoleon seine Truppen mit einem Bürgerkrieg als Folge zurück. Er hatte dies erwartet und konnte nun als Friedensstifter die ihm passende Ordnung vorschreiben.

Diese knüpfte an die Verhältnisse vor 1798 an und passte weitaus besser für die Schweiz als die Helvetische. Untertanen gab es nicht mehr, die Standesunterschiede blieben wenigstens auf dem Papier abgeschafft. Die Eidgenossenschaft erhielt ihre Neutralität zurück. Hingegen wurde die Schweiz zu einem Militärvertrag mit Söldnern gezwungen. Rund 6000 davon kamen in Russland um. Das Land konnte sich einigermassen von der Revolution erholen, bis nach der Völkerschlacht von Leipzig fremde Armeen durch das Land flüchtende Franzosen verfolgten und neues Leid brachten.

Helvetik und Mediation waren ungeliebt, weil von Frankreich aufgezwungen, aber sie bildeten Etappen zur Erneuerung der Schweiz. Erst 50 Jahre später, 1848, kam es zur Bundesverfassung mit Menschen- und Bürgerrechten und der Herrschaft des Volkes.

Historische Voraussetzungen für den Umbruch 1797

Im Jahr 1648 fand mit dem Westfälischen Frieden, dem Abschluss des 30-jährigen Krieges, die lange Zeit der eidgenössischen Freiheitskämpfe in europäischen Händeln ein Ende. Es folgten anderthalb Jahrhunderte ohne externe Bedrohungen. Die Zeiten des Absolutismus mit den autokratisch geführten Staaten und der aufkommenden Aufklärung mit den Namen Heinrich Pestalozzi, Jean Jacques Rousseau oder Albrecht von Haller.

Die zunehmende Kritik an der herrschenden Ordnung, dem «Ancien Régime», erhöhte die Spannung zwischen den Regierenden und den Minderprivilegierten. In Frankreich kam es 1789 zur Revolution. Mit der Schweiz bestanden rege wirtschaftliche, geistige und militärische Verbindungen. Die regierende Schicht erschrak, die Opposition begrüsste die Umwälzungen mit der Erklärung der Menschenrechte. Führende «Patrioten» begrüssten die französische Entwicklung.

Beim Sturm auf die Tuilerien 1792 kam es zum Tod von 550 Schweizergardisten. Am 24. April besetzte das Revolutionsheer die nördlichen Teile des Fürstbistums Basel. Moutier-Grandval, Bellelay, Erguel und Biel mit Verträgen mit Bern galten als schweizerisches Territorium, blieben vorerst verschont.

Karte von Büren um 1715 des Berners Samuel Bodmer, mit dem Weiler Reiben im Amt Pieterlen nördlich der Aare: Die rote Linie in der Aare ist die Staatsgrenze zwischen der Republik Bern und dem Fürstbistum Basel. Grenchner Tagblatt Scan

Mit dem Umsturz in Genf im Herbst kamen Spannungen auf, ob die Eidgenossen in den Krieg eintreten könnten. «Es stellte sich die Frage, ob die Eidgenossen an ihrer offiziell deklarierten und ängstlich befolgten Neutralitätspolitik noch festhalten sollten.» (Zitat Heinz Rauscher 1998). 1793 bis 1797 begannen sich die Begehren der Untertanen zu häufen. Der Druck Frankreichs mit der Aufforderung zu Reformen verfehlte ihre Wirkung nicht.

Nach Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Österreich mit dem siegreichen Feldherrn Bonaparte 1797 verzichtete der deutsche Kaiser auf seine linksrheinischen Gebiete und das Fürstbistum Basel. Der Südjura wurde von den Franzosen militärisch besetzt. Die ganze Schweiz mit «Schmähbrochuren» auf die Regierungen überschwemmt und destabilisiert.

Napoleon reiste im Herbst 1797 auf der Route durch die Schweiz an den Friedenskongress von Rastatt, die mit der Invasionsroute übereinstimmte. Er wurde von den einen mit Begeisterung, von den anderen mit Skepsis empfangen. Seine Abneigung gegen Bern zeigte sich, indem er bloss seinen Begleiter Junot zum Schultheissen von Bern, Niklaus Friedrich von Steiger, sandte.

Quellen Als Grundlage für diesen Bericht wurden weiter das Hornerblatt 1998 der Vereinigung für Heimatpflege des Amtes Büren, das Lengnaubuch von 1973 und das Theater «Übergang» von 1965 verwendet.

