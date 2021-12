Der Grenchner Stadtpräsident sieht die Finanzlage nicht so düster

François Scheidegger «Es ist falsch, die Alarmglocken zu läuten», meint Grenchens Stadtpräsident zur aktuellen Finanzlage in der Uhrenstadt Im Jahresend-Interview nimmt Stadtpräsident François Scheidegger Stellung zur Finanzlage Grenchens, zur Zukunft der Stadtpolizei, zu seinen Zielen im neuen Jahr und zur allgemeinen Coronamüdigkeit. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 29.12.2021, 18.00 Uhr

François Scheidegger, Stadtpräsident von Grenchen, in seinem Büro im Hôtel de Ville. Oliver Menge

Trotz düsterer Finanzaussichten hat die Gemeindeversammlung deutlich Ja gesagt zu einer weiteren leichten Steuersenkung. Interpretieren Sie das als Vertrauensbeweis oder ist eine Steuersenkung per se einfach mehrheitsfähig?

François Scheidegger: Der Gemeinderat hat mit «Kompass» eine klare Steuerstrategie, die er nun seit mehreren Jahren konsequent verfolgt. Ich bin davon überzeugt, dass der Souverän diese Politik mitträgt und den Behörden vertraut. Vertrauen ist notabene ein wichtiges Fundament für die Arbeit der Exekutive, auch in anderen Bereichen. Zugegebenermassen liegt es in der Natur der Sache, dass Steuersenkungen leichter zu «verkaufen» sind als Erhöhungen…

Besonders in linken Kreisen scheint die Angst umzugehen, dass Grenchen die wachsenden Aufgaben durch das Bevölkerungswachstum nicht stemmen kann. Können Sie da Entwarnung geben?

Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Trotz knapper Finanzen ist es uns in den vergangenen Jahren gelungen, unseren Finanzhaushalt zu konsolidieren. So verfügen wir über ein ansehnliches Eigenkapital und ein Pro-Kopf-Vermögen; für wichtige Projekte wie Neugestaltung Bahnhofplatz Süd, Schulhaus Kastels oder Sanierung des Stadthauses konnten namhafte Vorfinanzierungen gebildet werden.

Im Lichte dieser Ausgangslage ist es falsch, aufgrund des defizitären Budgets 2022 gleich die Alarmglocken zu läuten.

Eine Steuererhöhung sollte stets Ultima Ratio, also das letzte Mittel bleiben.

Dass Unternehmen und Private jetzt gleich hohe Steuern zahlen, ist das ein Ausdruck des Kompass-Zieles, das Grenchen vermehrt als Wohnstandort propagieren will? Die Wirtschaft muss ja jetzt eine nicht unerhebliche Steuererhöhung verkraften.

Indirekt könnte man das so interpretieren. Aufgrund des völlig unterschiedlichen Steuersubstrats sind jedoch die beiden Steuerfüsse, obwohl nominell gleich, im Grunde genommen nicht miteinander vergleichbar. Auch wurde bei den juristischen Personen nur vordergründig eine Erhöhung vorgenommen. Vielmehr handelt es sich um den letzten Akt im Zusammenhang mit der kantonalen Steuerreform «STAF II», welche stets die Gesamtsteuerbelastung der Unternehmen im Fokus hatte.

Was heisst das für Grenchen?

Lassen Sie mich dies so erläutern: Betrug unter dem alten Regime die Fiskallast bei einem Gewinn von 1 Million Franken 21,3 Prozent, beträgt diese ab 2022 noch 15,7 Prozent. Mit anderen Worten bezahlen die Unternehmen gut einen Viertel weniger Steuern als vor der Reform, die Stadt Grenchen hat dadurch sogar Mindereinnahmen von 42,3 Prozent zu gewärtigen!

Sie haben auch schon angetönt, der Gemeinderat drücke sich vor der Aufgabe, das strukturelle Defizit in Grenchens Budget anzupacken. Könnte die Stadt nicht einmal eine Auswahlsendung schicken, wo sie denn selber den Sparhebel ansetzen würde?

Hinter einer solchen Aussage könnte ich heute nicht mehr stehen. Der Gemeinderat nimmt seine finanzpolitische Verantwortung über alle Fraktionsgrenzen hinweg sehr ernst. Er selbst hat für 2021 die Durchführung eines Finanz-Workshops gefordert und an den Veranstaltungen klare Vorgaben erarbeitet und verabschiedet.

Ich kann dem Gemeinderat wirklich ein Kränzchen winden!

Beim Dossier «Aufhebung Stadtpolizei» hat der Gemeinderat im November aber gebremst. Hat man hier zu schnell zu viel gewollt?

Das ist eine Fehlinterpretation – das Gegenteil trifft zu: Auf Antrag des SP-Fraktionschefs hat der Gemeinderat beschlossen, die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton spätestens per Ende 2023 zu kündigen. Im Rahmen der Detailberatung wurde zudem die weitere Stossrichtung klar vorgegeben. Ferner wird von allen Seiten gefordert, den Prozess so rasch wie möglich voranzutreiben. Die vorberatende Gemeinderatskommission hatte ein derart forsches Vorgehen nicht beantragt.

Jetzt, wo der Vertrag mit dem Kanton gekündigt wurde, wie sieht die Roadmap bezüglich Stapo inhaltlich und zeitlich aus?

Der Gemeinderat wird an seiner ersten Sitzung im neuen Jahr über die künftigen Leistungen und Kompetenzen der Stadtpolizei befinden. Dieser Entscheid bildet die Grundlage für die künftige Organisation, die personellen Ressourcen sowie die Zusammenarbeit mit dem Kanton. Die Behördenvorlage ist in Vorbereitung. Das Projekt wird binnen Jahresfrist abgeschlossen sein.

Jetzt werden Stimmen laut, die Gemeindeorganisation zu überdenken. Was halten Sie davon?

Dieses Thema kommt mit einer gewissen Regelmässigkeit auf den Tisch. Der Fokus lag in der letzten Zeit allerdings mehr auf der Gemeinderatskommission, zum Beispiel wurde 2016 deren Abschaffung verlangt. Nun fordert eine überparteiliche Motion die Einführung einer «zeitgemässeren» Gemeindeorganisation. Schon 2006 hatte der Gemeinderat eine umfassende Auslegeordnung über sämtliche rechtlich möglichen Organisationsmodelle vorgenommen, um schliesslich beim Status quo zu verblieben. Zu Recht, wie mir scheint: Wir sind professionell, schlank und effizient unterwegs.

Warum sind Sie gegen ein Gemeindeparlament?

Das «Oltner Modell» einzuführen, hiesse, die basisdemokratische Gemeindeversammlung und den Gemeinderat abzuschaffen. Stattdessen wären ein Parlament und ein Stadtrat einzusetzen, was mit einem unabsehbaren Mehr an Bürokratie und Kosten verbunden wäre – wollen wir das, zumal angesichts unserer Finanzlage, wirklich? Keine ernsthafte Option für eine Gemeinde unserer Grösse sind Ressortsysteme jeglicher Ausprägung. Ich bin der Meinung, dass diese Überlegungen in die falsche Richtung gehen.

Wenn schon, sollte man sich Gedanken über einen Ausbau der Volksrechte machen, beispielsweise hinsichtlich öffentlicher Mitwirkung, Konsultativabstimmungen, Referendums- und Initiativrechte.

Grenchen taucht wie alle anderen auch in einen weiteren Coronawinter ein. Wie schätzen Sie die Stimmung in der Bevölkerung ein?

Vor einem Jahr wurde mit dem Impfen angefangen. Ein Lichtblick, und alle waren guter Hoffnung, dass die Pandemie bald überwunden sein werde. Leider kam es anders und seit neuestem verbreitet sich die Omikron-Variante in rasendem Tempo. Das ist zermürbend und frustrierend, man mag das Wort «Corona» kaum noch in den Mund nehmen. Hinzu kommen nun die teils gehässigen Diskussionen zum Thema Impfen – eine ungute gesellschaftliche Entwicklung.

Auf Covid-19 folgen vielleicht Covid-20, -21, etc. Muss auch die Stadt Strukturen schaffen für ein anhaltendes Pandemien-Management?Falls ja, wie könnten diese aussehen?

Die nötigen Strukturen hinsichtlich Material, Infrastruktur und Organisation wurden im Rahmen der ersten Welle geschaffen und sind natürlich noch vorhanden. Homeoffice, Homeschooling und andere Massnahmen können jederzeit eingeführt werden, das Pandemielager wird laufend bewirtschaftet. Zudem konnten viele Erfahrungen gesammelt werden. Insofern hat sich die Situation auf der behördlichen Ebene entspannt. Wichtig ist nun, die weitere Entwicklung laufend zu beobachten, Lagebeurteilungen vorzunehmen und die nötigen Massnahmen umzusetzen.

Grenchen bekommt einen neuen Bahnhofplatz. Wann? Die Abstimmung war vor mehr als einem Jahr…

Die Detailplanung schreitet zügig voran, braucht aber ihre Zeit. Das Baugesuch wird in Kürze eingereicht – wir sind also bereit. Allerdings bildet das Projekt Gegenstand des Agglomerationsprogramms, wo wir uns einen namhaften finanziellen Bundesbeitrag erhoffen. Um diesen nicht zu verwirken, müssen wir den Entscheid des Bundes abwarten. Bis die Bagger auffahren können, müssen wir uns also noch ein wenig gedulden. Baubeginn ist mutmasslich 2023.

Was freut Sie besonders, wenn Sie auf das Jahr 2021 zurückschauen?

Puuuh… da gab es trotz Corona so viel... Ganz spontan und unsortiert: das schweizweit erste Drive-in-Impfzentrum in Grenchen, die Bahn-Europameisterschaft der Elite-Radfahrer, das Schweizer Krimifestival mit Christof Gasser, die Fertigstellung des Leichtathletik-Stadions, der Abschluss der Reorganisation der SWG, die Verabschiedung des ersten Aggloprogramms für die Region Grenchen, die Kantonsratssession im Tissot-Velodrome mit der Eröffnungsansprache zur neuen Legislatur von Vize-Stadtpräsident Remo Bill.

Was haben Sie sich für das Jahr 2022 vorgenommen? Für die Grenchner Politik und vielleicht auch persönlich?

Mit den persönlichen Vorsätzen ist es ja immer so eine Sache… Mehr Bewegung ist angesagt, ich werde deshalb vermehrt zu Fuss ins Büro gehen. Auf der politischen Agenda stehen wichtige Geschäfte wie die Verabschiedung der neuen Personalordnung, die Zukunft der Stadtpolizei, die Finalisierung der Verselbstständigung der Kitas und der Wechsel zur Subjektfinanzierung, der Umzug der Sozialen Dienste Oberer Leberberg in das Ebosa-Areal oder die Urnenabstimmung zum Schulhaus- und Turnhallenprojekt «Kastels». Leider wird uns das Thema «Corona» im neuen Jahr weiterhin beschäftigen. Gemeinsam hoffen wir alle auf eine Abflachung der pandemischen Lage in Richtung «Normalität». Auf diesem Weg wünsche ich wie schon im vergangenen Jahr allen viel Zuversicht, Durchhaltewillen und Gesundheit!

