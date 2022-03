Grenchen: Vernissage mit Bildern von Eric von Schulthess

Fotografie Im Parktheater-Restaurant Grenchen: Erich von Schulthess will die Schönheiten der Schweiz zeigen In Grenchen sind zurzeit Fotografien von Erich von Schulthess ausgestellt. Sie zeigen Landschaften und Naturobjekte der Schweiz. Andreas Toggweiler 24.03.2022, 16.16 Uhr

Secret Places - Naturaufnahme von Eric von Schulthess. zvg

Eric von Schulthess, ehemaliger Grenchner Politiker, Uhrenunternehmer und weitgereister Jagdsafari-Organisator ist auch ein erfolgreicher Naturfotograf. Er hat für seine Fotografien schon einige internationale Preise eingeheimst.

Am vergangenen Wochenende eröffnete er eine Ausstellung mit seinen Bildern im Parktheater-Restaurant in Grenchen. Sie steht unter dem Motto «Bring Switzerland into People’s Homes» und hat zum Ziel, dem Publikum die Schönheiten der Schweizer Natur nahezubringen. Die Fotografien des Autodidakten Schulthess beeindrucken durch spektakuläre Beleuchtungsszenarien, die er oft am frühen Morgen oder in der Abenddämmerung erzielt. So entstehen richtiggehende Landschaftsgemälde.

Fotoausstellung im Restaurant Parktheater Grenchen zvg

Hinweis: Die Verkaufs-Ausstellung dauert bis zum 30. Juni. Die Öffnungszeiten sind dieselben wie vom Parktheater-Restaurant.