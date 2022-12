Bettlacher Forscher erforscht zusammen mit der NASA den Mars

Forschung Auf Tuchfühlung mit dem Marsrover der Nasa: Bettlacher Forscher entwickelte Software für Mineralienanalyse Nicola Döbelin, Mitarbeiter der RMS-Stiftung in Bettlach, hat Connections bis ins Weltall. Mit seiner Software sucht die Nasa nach Leben auf dem Mars. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicola Döbelin, Mitarbeiter der RMS-Stiftung in Bettlach, hat eine Software zur Auswertung von Daten des Marsrovers Curiosity entwickelt. Andreas Toggweiler

In der RMS-Foundation wird Materialforschung betrieben, oft für die Medizintechnik, aber nicht nur. Die Firma hat ein breites Leistungsspektrum für die Materialprüfung und arbeitet als Dienstleister für die Industrie, aber auch für Private. So kann man beispielsweise analysieren lassen, ob ein bestimmtes Schmuckstück Schadstoffe enthält.

Was viele nicht wissen: Seit einiger Zeit gibt es vom unscheinbaren Industriegebäude im Bettlacher Medtech-Cluster einen direkten Draht in den Weltraum. Dies dank Nicola Döbelin, Forscher und Mitarbeiter bei der RMS-Stiftung.

Illustration des Marsrovers Curiosity, der schon seit zehn Jahren auf dem Mars nach Spuren von Wasser sucht und auch fündig wurde. zvg/Nasa

Alles begann vor zehn Jahren, als Döbelin eine selbst entwickelte Software als Open Source publizierte, die seither Verbreitung unter Forscherinnen und Forschern in aller Welt gefunden hat. Dies insbesondere, nachdem Döbelin sein Auswertungstool 2015 auch in einer wissenschaftlichen Publikation beschreiben konnte.

RMS-Foundation plant Neubau Die RMS-Stiftung hat kürzlich ein Baugesuch für einen Neubau in der Bettlacher Industriezone publiziert. Laut Stiftungspräsidentin Gabriela Mathys ist ein Neubau unmittelbar südlich des bestehenden Gebäudes geplant. Dieses wird danach abgerissen. Gegen das Bauvorhaben sind keine Einsprachen eingegangen, doch dürfte bis zum Baustart noch einige Zeit vergehen, wie Mathys bekanntgibt. Denn das Areal, das heute ein Parkplatz und eine Wiese ist, enthalte Altlasten, welche zuerst saniert werden müssen.

2020 kam die Anfrage der Nasa

Und weil die Software sich offensichtlich für die Forschenden als sehr nützlich erwies, wurde schliesslich auch die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa darauf aufmerksam und meldete sich bei ihm. «Konkret meldete sich 2020 ein Doktorand der University of Colorado in Denver, der für das Nasa-Johnson-Space-Center Houston arbeitete», erklärt Nicola Döbelin.

Bildschirm von Döbelins Software Profex. zvg

«Sie fragten mich, ob ich die Software für die Auswertung der Proben des Marsrovers Curiosity anpassen könnte.» Profex, so heisst seine Software, erlaubt es, die Abläufe der Datenauswertung zu vereinfachen. Natürlich habe er die Anfrage der Nasa positiv beantwortet. Auch wenn es – auch wegen der Pandemie – einige Zeit gedauert habe, bis das Programm schliesslich zum Einsatz kam. Dies ist nun seit vergangenem Sommer der Fall.

Die Sonde Curiosity in der Grösse eines kleinen SUV ist seit nunmehr zehn Jahren auf dem Mars unterwegs, wo sie nach Hinweisen sucht, die auf das (einstige) Vorhandensein von mikrobiellem Leben auf dem erdnächsten Planeten hindeuten. Konkret, nach Spuren von Wasser.

Die bisherigen Programme befriedigten nicht

Döbelin hat ursprünglich an der Universität Bern Geologie und Mineralogie studiert und 2002 bis 2006 doktoriert. Die ersten Programmzeilen seiner Software entstanden bereits in dieser Zeit. Er habe sich damals intensiv mit der Analyse von Kristallstrukturen befasst und die damaligen Programme zur Auswertung der Daten seien sperrig und schlecht bedienbar gewesen. Also beschloss er, etwas Eigenes zu entwickeln, vorerst für den Privatgebrauch.

Profex wird jetzt für die Auswertung der Signale verwendet, die der Marsrover immer wieder zur Erde sendet. Er hat ein Messgerät an Bord, das zur Analyse von kristallinen Substanzen aus Bodenproben verwendet wird. Sie wird mittels Röntgen-Diffraktometrie (XRD) vorgenommen.

Döbelin mit Gerät für Röntgen-Diffraktomie (XRD) in der RMS-Foundation. Andreas Toggweiler

Das Prinzip: Mineralien, keramische Substanzen und Metalle können mittels Röntgenstrahlen untersucht werden, da ihre Atome ein Kristallgitter bilden, das je nach Zusammensetzung zu einer spezifischen Ablenkung des Röntgenstrahls führt. Die Software von Döbelin erleichtert den Vergleich der gemessenen Proben entscheidend.

Und wo wäre bei mineralischen Substanzen denn das Wasser zu finden? «Es könnte beispielsweise in Gips gebunden sein», erläutert Döbelin. In der Tat hat Curiosity laut Angaben der Nasa-Website einige Hinweise gefunden, wonach im Lauf der Planetengeschichte von Mars während rund zehn Millionen Jahren flüssiges Wasser existiert hat.

Curiosity schon über zehn Jahre auf dem Mars

Der Marsrover konnte dabei am vergangenen 5. August auf zehn Jahre «Arbeit» auf dem Mars zurückblicken. Er hat in dieser Zeit gemäss Angaben der Nasa 29 Kilometer zurückgelegt und schon mehrere Dutzend Gesteinsproben analysiert und zur Erde gefunkt. Die Messung einer Gesteinsprobe dauert jeweils mehrere Tage.

Es sei das einzige XRD-Messgerät ausserhalb der Erde, betont Döbelin, der auch in der RMS-Stiftung mit dieser Technik arbeitet. Die Analyse von keramischen Substanzen ist beispielsweise in der Medizintechnik von Bedeutung, wo Keramik aufgrund seiner Eigenschaften (geringer Abrieb oder eine Umwandlung in natürlichen Knochen) grosse Verbreitung gefunden hat.

Lukas Eschbach verlässt RMS-Foundation Wie kürzlich bekannt wurde, verlässt Geschäftsführer Lukas Eschbach die RMS-Foundation nach nur einem Jahr an der Spitze. Eschbach hatte die Geschäftsführung vor einem Jahr von Beat Gasser übernommen, der damals pensioniert wurde. Gleichzeitig hat Gabriela Mathys von Robert Mathys das Präsidium der RMS-Stiftung übernommen. Eschbach war schon zuvor mehr als 25 Jahre lang in der RMS-Foundation tätig. Auf Anfrage sagt er, er werde sich neu orientieren, ohne konkreter zu werden. Die RMS-Foundation ist ein Materialprüflabor und Forschungsinstitut. Das Angebot der laut eigenen Angaben unabhängigen Non-Profit-Organisation umfasst Analytik und Werkstoffprüfung, Beratung, Ausbildung und Technologietransfer. Die Stiftung wurde 1985 vom 2000 verstorbenen Robert Mathys sen. gegründet. Das Forschungslabor beschäftigt rund 30 Personen.

Im Frühjahr hat die Nasa angekündigt, dass Curiosity für weitere drei Jahre auf dem Mars unterwegs sein wird. Dank seiner atomar betriebenen Batterien ist eine lange Lebensdauer der Energieversorgung gewährleistet.

Reich wird Döbelin nicht, denn die Software ist gratis

Profex ist ein privates Projekt des Solothurner Wissenschafters. Da es ein Gratisprogramm ist, wird Döbelin nicht reich damit. Er wisse auch nicht, wie viele Forscher weltweit seine Software verwenden. Befriedigung gibt ihm aber, dass sie in der Forscher-Community verbreitet ist. Und auch für seinen Arbeitgeber, die RMS-Stiftung, entstehe damit positive Publicity.

Welche «Karriere» das Programm für Auswertungen aus dem Weltraum wohl noch machen wird? – Schon redet man davon, dereinst die Mineralien auf Asteroiden kommerziell auszubeuten. Doch auch, wenn das noch Zukunftsmusik ist: Eine Sonde mit XRD-Messgerät könnte ihre Resultate zur Erde funken, wo die Daten mit Profex analysiert würden, um zu entscheiden, ob sich ein Abbau lohnt ...

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen