Grenchner Restessbar ist ein Erfolg

Seit gut einem Jahr können immer Montags im Foyer des Kino Palace überschüssige Lebensmittel gratis abgeholte werden. Das Projekt «Restessbar» will damit etwas gegen Food Waste unternehmen. Andreas Toggweiler 01.06.2022, 05.00 Uhr

Helferinnen und Kunden der Restessbar anlässlich einer Lebensmittelabgabe. zvg

Farah Rumy, Grenchner SP-Kantonsrätin und Präsidentin der des Vereins «Restessbar» in Grenchen, tönt enthusiastisch. «Unser Angebot ist ein Erfolg, auch gestern hatten wir wieder 40 bis 50 Kundinnen und Kunden», erzählt sie.

Seit mehr als einem Jahr werden im Foyer des Kino Palace an der Rainstrasse immer montags Lebensmittel gratis abgegeben, dies unter dem Motto «es het so langs het». Dabei hat man ein cleveres Abgabesystem entwickelt, damit nicht die ersten, die auftauchen, alles mitnehmen. Farah Rumy erklärt:

«In einer ersten Runde darf jeder nur eine bestimmte Anzahl Artikel nehmen, dann muss er wieder hinten anstehen. So werden die Lebensmittel gerecht verteilt und niemand muss sich benachteiligt fühlen»

Auch ist so am Ende meistens alles weg. Der Besuch in der Restessbar habe sich so sogar zu einem geselligen Anlass entwickelt, an dem Freundschaften entstehen, berichtet Rumy weiter. Das Angebot ist niederschwelliger als etwa beim Projekt Tischlein deck dich. Es braucht keine Registrierung und keinen Nachweis der Bedürftigkeit. «Jeder und Jede kann vorbeikommen.»

Inzwischen 27 Helferinnen und Helfer

Gut entwickelt hat sich auch die Anzahl der Helferinnen und Helfer. Inzwischen sind es 27 Personen, die beim Projekt mithelfen und es kämen laufend neue dazu. Bei der Lieferantensituation hat man zunächst als Grundstock die Lebensmittel aus dem Bestand des offiziellen Restessbar-Partners Aldi (es gibt mehrere Restessbars in der Schweiz). «So bin ich als Migros-Kind jetzt zur Aldi-Kundin geworden», erklärt Präsidentin Rumy lachend.

Die Grossverteiler Coop und Migros sind bereits bei anderen Abgabeprojekten involviert, pendent ist noch eine Anfrage bei Lidl. Vom Grenchner Gewerbe sind etwa die beiden Bäckereien Egli und Gasser von der Partie, Gemüse Gloor aus Staad und der Caterer Fotra, etwa für Getränke.

Dankbar zeigt sich Rumy nach wie vor für die Benutzung der Räumlichkeiten im Kinofoyer. «Angel Rodriguez engagiert sich auch für unser Projekt und stellt uns die Räume für einen symbolischen Betrag zur Verfügung.»

Eine andere Frage ist allerdings, wie lange der relativ eingeschränkte Platz im Kinofoyer reicht, wenn das Projekt weiterwächst. «In diesem Fall müssten wir natürlich die Fühler ausstrecken für einen neuen Ort. Aber da wären wir auf entsprechende Angebote angewiesen.»

GV der Restessbar im Kino Palace mit den Vorstandsmitgliedern Xenia Hediger (Vizepräsidentin), Angela Kummer und Faray Rumy, (Präsidentin, von links).

Die Restessbar Grenchen ist im März 2021 gestartet. Von der Pandemie liess man sich nicht bremsen. Der Vorstand mit Farah Rumy (Präsidentin), und Xenia Hediger (Vizepräsidentin ) und Angela Kummer (Vorstandsmitglid) hatte das erfolgreiche erste Jahr zum Anlass genommen, die Öffentlichkeit zu einem Filmabend einzuladen. Gemeinsam haben sich rund 50 Besucher und Besucherinnen innen im Kino Palace in Grenchen den SRF DOK Film «Foodwaste – was tun?» angeschaut. «Im Anschluss gab es rege Diskussionen, in denen bereits neue Initiativen angedacht wurden», wie es in einer Mitteilung heisst.

Zusätzliche Lieferanten finden

Ebenfalls fand die erste Generalversammlung des Vereins statt, an welcher der Vorstand bestätigt wurde. Dieser bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz: Denn für die Freiwilligen gibt es viel zu tun. Es gilt, die Lebensmittel abzuholen, vorzubereiten und zu verteilen. Dazu kommen stets auch Vor- und Nachbereitungs- und Organisationsaufgaben.

Im neuen Jahr hat man sich zum Ziel gesetzt, zusätzliche Lieferanten, auch Restaurants und Unternehmenskantinen zu gewinnen, damit in Grenchen noch mehr Lebensmittel gerettet und kostenlos zur Verfügung gestellt werden können.

Auch die Sensibilisierungsarbeit für das Thema Foodwaste soll weiterhin im Vordergrund stehen. Denn wie im SRF DOK Film klar wurde, werden jährlich in der Schweiz 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, währendem in vielen Regionen der Welt Menschen hungern. Die grössten Verursacher von Foodwaste sind nach wie vor die Konsumierenden.

Neu gibt die Restessbar kostenlose Recycling-Papiertüten ab, welche vollständig kompostierbar sind, falls jemand keinen eigenen Behälter mitgebracht hat. zvg

Noch immer landet jedes dritte Lebensmittel im Abfall. Währendem nur 6.3 Prozent des Lohns in der Schweiz für Lebensmittel eingesetzt werden, werfen die Schweizerinnen und Schweizer 39 Prozent ihrer Einkäufe weg. Im Vergleich dazu werden im Kamerun 45 Prozent des Lohns für Nahrungsmittel ausgegeben, währendem es praktisch gar kein Foodwaste gibt dort. Dies Schreibt die Restessbar in einer Mitteilung.

Öffnungszeiten Restessbar: Jeden Montag ab 19 Uhr, Kino Palace Grenchen, Reinstrasse 19

