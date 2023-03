Flugzeug-Oldtimer wird in Grenchen flugtauglich gemacht

Flugzeug-Oldtimer Er kam aus Südafrika: In 800 Stunden ist dieser Flugoldtimer in Grenchen nun wieder flugtüchtig gemacht worden Im Farner-Hangar auf dem Flughafen Grenchen ist erneut ein luftfahrthistorisches Schmuckstück aufgebaut worden. Willi Wenger 1 Kommentar 06.03.2023, 05.00 Uhr

Roland Ginggen bei der Finalisierung der Elektrik. Bild: Willi Wenger

Im Farner-Hangar am Flughafen Grenchen wird zurzeit eine «North American T-6 MK4» neu aufgebaut. Das historische Flugzeug aus dem Jahre 1953 ist im vergangenen November aus Kapstadt (Südafrika) am Jurasüdfuss eingetroffen, wo es in letztlich gut 800 Stunden flugtüchtig gemacht wird. Ende Monat erfolgt die Abnahme durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt im Rahmen der Lufttüchtigkeitsprüfung, ehe der Erstflug ab Schweizer Boden Anfang April stattfinden soll.

Die im vergangenen November aus Südafrika in einem «High-Cube-Container» nach Grenchen gebrachte «North Americain T-6 MK4» hat eine lange, abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Sie wurde als einmotoriges Schulflugzeug in Lizenz des amerikanischen Herstellers North American Aviation in Kanada von der Firma «Canadian Car and Foundry» erstellt, wo sie vor bald 70 Jahren vom Band gelaufen ist.

Der vor Ort als Projektleiter tätige Michael Weber aus Lupsingen BL erklärt, dass vom Flugzeugtyp in all seinen Varianten weltweit über 15’000 Maschinen gebaut worden seien. «Heute ist die T-6 MK4 ein beliebtes Ausstellungs- und Kunstflugzeug auf Flugschauen.»

Kurz vor der «Hochzeit», wo der Rumpf mit dem Flügelmittelteil verbunden wird. Bild: Willi Wenger

Exemplar aus letzter Serie

Die nunmehr in Grenchen aufgebaute Maschine ist als solche selten. Sie gehört zur letzten Serie von im Jahre 1953 gebauten 285 Exemplaren, die als «MK4» an Nato-Länder geliefert wurden. Ab Mitte der 1950er-Jahre war sie für die Grundschulung an der Flugzeugführerschule in Landsberg (D) von deutschen Luftwaffenpiloten im Einsatz. Vorgängig wurde sie in den USA und Irland geflogen.

1964 wurde sie schliesslich an die Luftwaffe Portugals verkauft, ehe sie 1965 nach Mosambik übersiedelte, wo sie bis zu ihrem letzten Flug im Jahre 1981 nach «nur» 2300 Flugstunden schliesslich bis 1988 am Boden blieb. Vor Grenchen war Südafrika die Heimat der «MK4», wo sie vor 15 Jahren in den Besitz eines Schweizers überging. Dieser war mit ihr regelmässiger Teilnehmer an Flugshows rund um Kapstadt.

Das Kranunternehmen Beat Hediger im Einsatz... Willi Wenger Die Aussenflügel werden montiert. Willi Wenger Der Rumpf ist mit dem Flügelmittelteil verbunden und das Flugzeug steht erstmals auf eigenen Rädern. Willi Wenger Die beiden Aussenflügel sind montiert. Willi Wenger Die (grauen) Heizschläuche für die Fenster werden erstellt. Willi Wenger Das Innenleben des Flugzeugs im Heckbereich Willi Wenger Die gesamte Elektrik konzentriert sich auf diese Schalttafel Willi Wenger Der Lack nach dessen Aufpolierung. Willi Wenger / Solothurner Zeitung Zahlreiche Bolzen verbinden die Aussenflügel mit dem Mittelteil. Willi Wenger / Solothurner Zeitung Das Flugzeug „wartet“ auf den Propeller aus Straubing in Deutschland. Willi Wenger

Auf dem Typ lernten Tausende von Kampfpiloten

Das berühmteste Schulflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise das heutige «Grenchner» Luftfahrzeug, von welchen es in der Schweiz nur noch vier Exemplare gibt, ist heute dank der aufwendigen Sanierung ein Bijou erster Klasse. Es ist in Hunderten von Stunden in einen flugtüchtigen Zustand gebracht worden. Hochpräzise wie sehr anspruchsvolle Arbeiten wurden dabei ausgeführt.

So sei die Überholung des Fahrwerks eine der Hauptaufgaben gewesen, sagt Weber, der das Reinigen des Flugzeugs vom südafrikanischen Staub und Dreck als eine weitere vollbrachte Herausforderung nennt. Der Baselbieter, der auch Pilot und Fluglehrer ist, erwähnt im Gespräch weiter die Korrosionsprüfung im Wirbelstromverfahren im Zusammenhang mit der Aussenflügelmontage sowie den Einbau einer «europatauglichen» Funkanlage mit 8,33 kHz Kanalabstand.

Wertschöpfung für die Region

All diese Arbeiten hat eine Gruppe von ausgewiesenen Fachleuten ausgeführt. Grossartiges geleistet hat in diesem Sinne René Mühlethaler von der Aerotec AG, die am Ende des Tages die gesamte Restauration überwacht. Wertvolle Einsätze als Teammitglieder führten weiter Clemens Rüb und Natascha Wirth (beide Aircraft-Mechaniker), Michael Pohl (amerikanischer Flugzeuginspektor) und der ehemalige Swissair-Flugzeugelektriker Roland Ginggen aus.

Und: Beteiligt aus Grenchen und Umgebung waren zudem beim Zusammenbau von Rumpf und Flügel das Kranunternehmen von Beat Hediger, die T-Rex bei den Beschriftungen sowie die Diener Aviation, welche Teile neu in Gelb lackiert hat. «Sämtliche Bremsschläuche, und das sind zahlreiche, wurden durch die hiesige Mecanair neu erstellt und durch Flugzeugmechaniker Clemens Rüb installiert», blickt Weber zurück.

Die Sanierung des Fahrwerks ist in diesem Sinne im Grossen und Ganzen heute abgeschlossen, wie unter anderem auch jene der Hydraulikschläuche, der Elektrik und der notwendigen Sicherungen, der Steuerseile oder der Ölleitungen. Präzision verlangte schliesslich die Einarbeitung der Flügelbolzen zum Verbinden der Tragflächen mit dem Rumpf.

Kurz vor der Finalisierung steht zudem die «Nasenkunst», die in der Szene «Nose Art» genannt wird, und bereits in der Zeit des Zweiten Weltkriegs als kunstvolle Zeichnungen zum Ausdruck kam. «Hier in Grenchen steht in diesem Sinne ein ‹Fly Girl› oder ‹Summer Wind› zur Diskussion, den notwendigen Entscheid fällen wir in Kürze,» sagt Weber.

In einem Monat flugbereit

Im historischen Farner-Hangar, wo bereits viele andere Schmuckstücke – wie unter anderem kürzlich eine «T-28 Trojan» ebenfalls unter der Regie von Weber – aufgebaut wurden, steht nunmehr die «North American T-6 MK4» für routinierte Piloten mit Heckrad-Erfahrung bald flugbereit zur Verfügung. Sie soll, wie sich Weber ausdrückt, ab April primär an Schweizer Flugschauen und Ausstellungen präsentiert werden.

Mit ihrem 600-PS-Motor und 8,80 Metern Länge, 12,80 Metern Flügelspannweite, 23,6 Quadratmetern Tragflügelfläche und einer Höhe von 3,60 Metern wird sie dort im zentralen Scheinwerferlicht stehen. Sie wird die historische Fliegerei im Land, aber auch in Grenchen selbst, bereichern. Alles in allem: Das vor der Vollendung stehende Projekt darf als gelungen bezeichnet werden. Es war nur mit viel Herzblut, Fachwissen und hoher Leidenschaft zu bewerkstelligen.

