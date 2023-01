Airport Grenchen: Wer stimmt was an der Aktionärsversammlung?

Wichtige Akteure Flughafen Grenchen: Wer hat was zu sagen an der ausserordentlichen Generalversammlung? Ein wenig darf man spekulieren darüber, in welche Richtung es gehen wird, wenn sich die Aktionäre der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG zusammensetzen. Beispielsweise, ob Verwaltungsratsvizepräsident Conrad Stampfli tatsächlich abgewählt wird oder nicht. Oliver Menge Jetzt kommentieren 24.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach den Turbulenzen um die Flughafen-Führung wird die ausserordentliche Generalversammlung am 30. Januar mit Spannung erwartet. Wir präsentieren die Köpfe, die wahrscheinlich an der Versammlung eine wichtige Rolle spielen werden.

André Bourquin. Bild: Wolfgang Wagmann

André Bourquin soll neuer Verwaltungsrat der AG werden. Der Verwaltungsrat hat ihn vorgeschlagen. Bourquin war Manager und CEO der Klinik Obach bis vor drei Jahren. Davor arbeitete er in führenden Funktionen bei Visura, der Papierfabrik Biberist, dem Sanitätsdepartement des Kantons, im Bürgerspital und bei der Attisholz AG in Luterbach.

Bourquin ist selber Pilot mit eigenem, in Grenchen stationiertem Flugzeug. Ausserdem ist er als Flughafenassistent in Grenchen tätig, ist Absetzpilot bei Skydive Grenchen und Chef-Fluginstruktor einer Berner Flugschule.

Der Solothurner wird schon jetzt als möglicher neuer Verwaltungsratspräsident und Nachfolger des zurückgetretenen Grenchner Industriellen Erich Blösch gehandelt.

Der Grenchner Pilot Hans Marthaler. Bild: Hanspeter Bärtschi

Ebenfalls vorgeschlagen als neues Mitglied des Verwaltungsrates wird Hans Marthaler, der unter anderem am Flughafen Grenchen als Cheffluglehrer und Vorstandsmitglied der Segelfluggruppe Solothurn tätig ist. Marthaler ist Berufspilot und Fluglehrer für Segelflug, Motorflug und Gyrocopter. Zudem bildet er auf der Velis Electro, dem einzigen zertifizierten Elektroflugzeug, Piloten aus.

Erich Blösch kurz nach Antritt des neuen Amtes als Verwaltungsratspräsident der Flughafen AG vor zehn Jahren. Bild: Oliver Menge

Erich Blösch, der langjährige Verwaltungsratspräsident, ist Ende November letzten Jahres zurückgetreten, nachdem er von Einzelaktionär Alfred Lüthi zur Demission per Ende Monat aufgefordert wurde. Lüthi konnte bei seinem Anliegen offenbar auf die Hilfe der Stadt Grenchen und des Kantons zählen.

Blösch hat zusammen mit Conrad Stampfli neue Projekte forciert, um die Ertragslage des Flughafens zu verbessern. Das prominenteste Projekt, der Swiss Rotor Hub, scheiterte, weil dagegen Einsprachen beim Bund eingereicht und solange aufrechterhalten wurden, bis der Investor beschloss, nicht mehr länger zu warten und das Projekt ins nahe Ausland verlegte, wo es nun realisiert wird.

Ob Blösch an der GV erscheinen wird, ist fraglich. Allerdings besitzt er selber auch Aktien und wäre stimmberechtigt.

Alfred Lüthi bei der Jubiläumsfeier 75-Jahre-Flughafen im Jahr 2006. Bild: Parzival Meister

Alfred Lüthi ist selber ehemaliger Verwaltungsratspräsident und Aktionär mit 87 der 600 Aktien. Er ist die treibende Kraft hinter dem Ansinnen, die Flughafenspitze abzusetzen. Er sass über zehn Jahre gemeinsam mit Blösch im Verwaltungsrat und hatte ihn sogar als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Lüthi stellt als Einzelaktionär den Antrag, Conrad Stampfli als Vizepräsident abzuwählen.

Da der Verwaltungsrat sich aber selber konstituiert und die Generalversammlung keinen Einfluss darauf nehmen kann, wer das Präsidium oder das Vizepräsidium übernimmt, hat man Lüthis Antrag sinngemäss erweitert: Es geht nicht nur um die Abwahl Stampflis als Vizepräsident, sondern um dessen Entfernung aus dem Verwaltungsrat.

Conrad Stampfli, VR-Vizepräsident der Regionalflugplatz Grenchen AG. Bild: Oliver Menge

Conrad Stampfli: Um seine Abwahl wird es gehen. Der Solothurner Jurist ist seit 2014 Verwaltungsrat der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG. Der Jurist und Profi-Verwaltungsrat, dessen Firma Mullerhof SA Corporate Services Leistungen für Führung und Führungsunterstützung anbietet, wurde von der Flughafen-AG engagiert.

Letztes Jahr wurde Kritik laut, insbesondere an Stampflis hohen Bezügen: Der Solothurner Anwalt habe alleine im letzten Jahr rund 200’000 Franken verdient für juristische Leistungen, die er dem Flughafen Grenchen in Rechnung gestellt habe, hiess es aus informierten Kreisen. Über die letzten sieben Jahre belaufe sich die Summe, die Stampfli so bezogen habe, sogar auf rund eine Million Franken, sagte ein Kritiker gegenüber dieser Zeitung. Geld, das dem Flughafen in der Kasse fehle.

Stampfli selber hat seine Bezüge nicht bestritten, sondern rechtfertigte sie gegenüber dieser Zeitung: Als Angestellter der Organisation Mullerhof SA Corporate Services, deren alleiniger Verwaltungsrat er ist, erbringe er Leistungen für Führung und Führungsunterstützung. Diese Leistungen rechne seine Firma ab.

Seine weiteren Leistungen im Rahmen der ordentlichen VR-Tätigkeit, rund 300 Stunden pro Jahr, würden mit dem Pauschalhonorar von 3000 Franken jährlich vergütet. Rein juristische Leistungen erbringe er selber als Anwalt, so Stampfli. «Beide Leistungsträger stellen monatlich mit den Abrechnungsdetails nach Zeitaufwand Rechnung.»

Finanzverwalter Andreas Bühlmann. Bild: Hansjörg Sahli

Der Kanton Solothurn ist Grossaktionär: 100 der 600 Aktien gehören ihm. Es ist nicht davon auszugehen, dass Regierungsmitglieder an die ausserordentliche Aktionärsversammlung kommen. Spekulationen zufolge dürfte man stattdessen den Finanzverwalter des Kantons, Andreas Bühlmann, mit entsprechenden Instruktionen nach Grenchen schicken.

Wie sie gegenüber dieser Zeitung bestätigte, unterstützte die Regierung das Vorgehen Lüthis zur Absetzung von Blösch und Stampfli – und dürfte ihre Meinung nicht so schnell ändern.

Der Unternehmer Rolf Bläsi aus Lüsslingen besitzt einen Pilatus P-2 Oldtimer und hat diese in Grenchen stationiert. Bild: Peter Brotschi

Der Lüsslinger Rolf Bläsi ist delegierter Verwaltungsrat des Kantons seit letztem Jahr. Der Unternehmer ist selber Pilot und stolzer Besitzer eines Pilatus P-2 Oldtimers, der in Grenchen stationiert ist. Sein erster Antrag im Verwaltungsrat war die sofortige Entlassung von Flughafendirektor Ernest Oggier, was zu dessen Absetzung führte. OggiersIiiiikjnökjnkjn Stellvertreter Michael Steinbach ist seither Geschäftsführer des Flughafens.

Als delegierter Verwaltungsrat ist Bläsi nicht stimmberechtigt an der ausserordentlichen GV. Ob er aber selber auch Aktien besitzt, lässt sich nicht eruieren, da Kleinaktionäre nicht namentlich aufgeführt werden in den Unterlagen. Falls ja, wird er die alte Spitze komplett absetzen wollen.

François Scheidegger, Stadtpräsident von Grenchen. Bild: Bruno Kissling

Die Stadt Grenchen besitzt 102 Aktien der 600, ist zweitgrösste Aktionärin. Ob Stadtpräsident François Scheidegger als Vertreter dieses Aktionariats persönlich an der ausserordentlichen Aktionärsversammlung erscheint, ist fraglich. Eher wird er eine Vertretung schicken.

Scheidegger war einer derjenigen, die aktiv an der Absetzung der Flughafen-Verwaltungsratsspitze mitgewirkt hatten: Er hatte zusammen mit Alfred Lüthi bei der Regierung vorgesprochen, um sich deren Unterstützung bei der «Aktion» zu sichern.

Allerdings scheint Scheideggers Haltung manchmal etwas ambivalent: So zeigte er sich begeistert über das Projekt Swiss Rotor Hub, hat persönlich aber wenig dafür getan, dessen Scheitern zu verhindern. Vielleicht war das aber auch schlicht unmöglich, weil die Fronten bereits dermassen verhärtet waren. Die Versuche der Stadt, zwischen den Parteien zu vermitteln, scheiterten.

Zu Gute halten muss man Scheidegger, dass er sich aktiv darum bemühte, Einsicht in die komplizierte und vielschichtige Spannungszone zwischen Geschäftsfliegerei, Freizeitfliegerei und Ausbildung zu erlangen. Dass er die Bedeutung des Flughafens Grenchen erkannte und stets betonte. Und dass er eine entsprechende Leistungsvereinbarung mit dem Flughafen vorangetrieben hat und vorantreibt. Die Stadt wird für die Abwahl Stampflis stimmen.

Konrad Farner besitzt das grösste Aktienpaket der RFP. Zvg / Verband Schweizer Flugplätze

Mit 106 Aktien besitzt Konrad Farner das grösste Aktienpaket. Der Sohn des Flugpioniers Willi Farner war CEO diverser Firmen in der Aviatik und ist in Flieger- und Wirtschaftskreisen eine bekannte Persönlichkeit, die sich allerdings nie in den Vordergrund drängte.

Farner gründete unter anderem die Fluggesellschaft Farnair, die zunächst als Postflieger und später mit Sonderflügen für internationale Organisationen in Krisengebiete bekannt wurde, sowie Farner Aviatik-Unterhaltsbetriebe.

Am Flughafen Grenchen hat Konrad Farner grossen Einfluss. Ihm gehört unter anderem die Farner Aviation mit Sitz in Grenchen, Eigentümerin und Halterin von vier Flugzeugen, von denen drei in Grenchen stationiert sind. Als langjähriger Geschäftspartner von Conrad Stampfli, der ihn auch juristisch vertreten hat, dürfte Farner gegen eine Wegwahl des Vize-VR-Präsidenten stimmen.

Im Mai 2014 waren die Dinge am Flughafen noch ungetrübt. Von links: VR-Präsident Erich Blösch verabschiedete an der 66. GV die langjährigen Verwaltungsratsmitglieder Konrad Farner (40 Jahre), Alfred Lüthi und Carlo Crivelli (je 30 Jahre). Bild: Oliver Menge

Bueckerpiloten auf dem Flugplatz Grenchen im Jahr 2009. Roger Mathys. zvg/Grenchner Tagblatt

Roger Mathys vertritt die Interessen seiner Familie, die am Flughafen Grenchen ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Schliesslich ist sein Onkel Hugo Mathys Besitzer der «Classic Formation» mit einer DC3 und drei Twin Beech 18, alles historische Flugzeuge aus den 30er- und 40er-Jahren.

Die Classic Formation ist weit über Grenchen hinaus bekannt und die nicht ständig in Grenchen stationierte DC3 – Grenchen hat keine so grossen Hangare – ist auch oft ein beliebtes Fotosujet vor dem Tower des Airports.

Hugo Mathys hatte 2002 die Mathys Aviation AG gegründet, die 2016 liquidiert wurde. Wie die Besitzverhältnisse innerhalb der Familie Mathys verteilt sind, auch ob ein kleines Aktienpaket in ihrem Besitz ist, konnte nicht eruiert werden. Spekulationen, ob und wie dort abgestimmt würde, sind somit obsolet.

Richard Aschberger. Bild: Hanspeter Bärtschi

Ivo Erard. Bild: zvg

Die beiden Verwaltungsräte Richard Aschberger und Ivo Erard vertreten im VR die Interessen der Stadt Grenchen. Beide wurden erst kürzlich vom Gemeinderat einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt. Der dritte, Urs Wigger, ist bekanntlich vor kurzem zurückgetreten. Ein Ersatz muss noch gewählt werden.

Während Aschberger keine Aktien besitzt und somit nicht wahlberechtigt ist, besitzt der Architekt Erard, der beim Flughafen etliche Bauten realisiert hat, eine unbekannte Anzahl Aktien und kann somit wählen. Wie, lässt er offen.

Ernest Oggier, Direktor des Flughafen Grenchen, feierte letztes Jahr sein zehnjähriges Jubiläum auf dem Airport. Bild: Oliver Menge

Ernest Oggier wird wahrscheinlich nicht an der ausserordentlichen Aktionärsversammlung teilnehmen, aber es geht indirekt auch um seine Zukunft.

Oggier wurde nach etwas mehr als zehn Jahren als Direktor des Flughafens auf Antrag des Kantonsvertreters hin seines Postens enthoben. Momentan ist Oggier noch für Projekte zuständig, die er meist im Homeoffice abarbeitet. Der vormalige Verwaltungsratspräsident, Erich Blösch, hatte sich in den ganzen Wirren letztes Jahr stets hinter Oggier gestellt und diesen gestützt.

Zusammen mit anderen Verwaltungsräten, allen voran Richard Aschberger als Vertreter der Stadt, suchte er eine Lösung für den 59-Jährigen. Die Zukunft Oggiers wird allerdings jetzt vom neu zusammengesetzten Verwaltungsrat bestimmt und ist völlig offen.

Einen offiziellen Nachfolger gibt es noch nicht. Bis ein solcher vom neuen Verwaltungsrat ausgewählt ist, wird Michael Steinbach weiterhin als Geschäftsführer ad interim fungieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen