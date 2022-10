Flughafen Grenchen - ein Selbstbedienungsladen?

Flughafen Grenchen Selbstbedienungsladen Flughafen? – der Vize-Verwaltungsratspräsident gerät in Kritik wegen hoher Bezüge Der ehemalige Verwaltungsrat Richard Kaufmann kritisiert die seiner Meinung nach viel zu hohen Bezüge von Verwaltungsrats Conrad Stampfli. Der Anwalt habe den Flughafen in den letzten sieben Jahren rund eine Million Franken gekostet. Oliver Menge Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Conrad Stampfli ist seit 2014 Verwaltungsrat in der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG. Der Solothurner Jurist und Profi-Verwaltungsrat, dessen Firma «Mullerhof SA Corporate Services (MCS)» Leistungen für Führung und Führungsunterstützung anbietet, wurde von der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG engagiert.

Conrad Stampfli, VR-Vizepräsident Regionalflugplatz Grenchen AG, im Jahr 2019 auf dem Dach des Flughafengebäudes. Oliver Menge

Schon länger wurden Gerüchte laut, Stampflis Bezüge für juristische Abklärungen seien hoch, sehr hoch. Aber konkrete Zahlen wurden nie öffentlich. Bis Richard Kaufmann, der selber 24 Jahre lang im Verwaltungsrat der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG die Interessen der Stadt Grenchen vertrat, an diese Zeitung gelangte.

Über die letzten sieben Jahre soll es eine Million gewesen sein

Der Solothurner Anwalt habe alleine im letzten Jahr rund 200’000 Franken verdient für juristische Leistungen, die er dem Flughafen Grenchen in Rechnung gestellt habe, sagt Kaufmann, der die Zahlen gesehen hat, wie er sagt. Über die letzten sieben Jahre belaufe sich die Summe, die Stampfli so bezogen habe, sogar auf rund eine Million Franken, sagt er. Geld, das dem Flughafen dann in der Kasse fehle.

Der Flughafen macht jährlich einen Umsatz von total rund 8 Millionen Franken, wobei 4,5 Millionen alleine die Leistungen für die Flugsicherung betreffen, die vom Bund vollumfänglich subventioniert sind (Anm. d. Red.).

Als Verwaltungsrat der Kebag, die zurzeit für über 500 Millionen baue, wisse er, was juristische Beratung bei Projekten koste. «So viel ist es jedenfalls nicht», sagt Kaufmann.

Die hohen Bezüge des Vize-Verwaltungsratspräsidenten seien nicht nur ihm sauer aufgestossen. Er habe von verschiedenen Seiten vernommen, dass man damit nicht einverstanden sei, von einem «Selbstbedienungsladen» spreche. Die Verwaltungsräte erhielten schliesslich Sitzungsgelder für ihre Arbeit.

Der Jurist rechtfertigt seine Bezüge

Stampfli schreibt auf eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung, er leiste als Angestellter der Organisation Mullerhof SA Corporate Services (MCS), deren alleiniger Verwaltungsrat er ist, Leistungen für Führung und Führungsunterstützung. Diese Leistungen rechne die MCS ab. Seine weiteren Leistungen im Rahmen der ordentlichen VR-Tätigkeit, rund 300 Stunden pro Jahr, würden mit dem Pauschalhonorar von 3000 Franken jährlich vergütet.

Rein juristische Leistungen erbringe er selber als Anwalt, schreibt Stampfli weiter. «Beide Leistungsträger stellen monatlich mit den Abrechnungsdetails nach Zeitaufwand Rechnung.

«2021 stellten beide Leistungsträger total rund 157’000 Franken in Rechnung. Dass der Airport Grenchen in den letzten Jahren mit besonderen Herausforderungen konfrontiert war, ist bekannt und auch Gegenstand der Jahresberichte», hält Stampfli zu den genannten Zahlen fest. Es ging unter anderem um die Finanzierung der Flugsicherheit auf Regionalflughäfen und weitere Themen, die den Regionalflughafen stark beschäftigten.

Über das Quartalsreporting seit der Gesamtverwaltungsrat über die Rechnungen informiert, so Stampfli. «Zufolge der so geschaffenen Transparenz ist der Vorwurf eines ‹Selbstbedienungsladens› unsinnig», schreibt er.

Der VR-Präsident bestätigt die Transparenz

Dass die finanziellen Entgelte an Stampfli aus Sicht des Verwaltungsrates gerechtfertigt sind, hält Verwaltungsratspräsident Erich Blösch fest: Die Leistungen aller beigezogenen Fachpersonen seien transparent abgerechnet und Gegenstand der Berichterstattung an Verwaltungsrat und Aktionäre. «Beanstandungen gab es keine. Die Vergütungen entsprechen der erbrachten Gegenleistung.» Die Kritik sei unberechtigt.

Denn: «Seit 2014 befindet sich der Flugplatz in einem permanenten Veränderungsprozess. Dabei müssen auch Versäumnisse aus früherer Zeit ausgeräumt werden. Dies überfordert den Verwaltungsrat als reine Milizorganisation. Deshalb zog der Verwaltungsrat Fachpersonen bei, unter anderem Conrad Stampfli als berufsmässigen Verwaltungsrat, vorab für interdisziplinäre Aufgaben», sagt Verwaltungsratspräsident Erich Blösch zur Funktion Stampflis.

Stampfli scheint auch bei den Aktionären, zu denen auch die Stadt mit 102 der insgesamt 600 Aktien und der Kanton mit einem ähnlichen Paket gehört, unbestritten zu sein: «An der Generalversammlung 2021 wurde ich mit 99 Prozent der Aktienstimmen wiedergewählt. Mir ist nicht bekannt, worauf Herr Kaufmann seine Meinung abstützt. Er ist nicht Aktionär, 2011 ist er aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.»

