Flughafen Grenchen: Kritik gabs schon vor einem Jahr

Grenchen Vorwürfe gegen Flughafen-Spitze: Für Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger ist Führungsmodell «nicht mehr zeitgemäss» Die Kritik an der Flughafenführung schwelt schon länger. Bereits vor Jahresfrist stellte der Stadtpräsident dem Verwaltungsrat der Regionalflughafen Jura-Grenchen AG kritische Fragen – auch hinsichtlich der hohen Bezüge des Vizepräsidenten. Oliver Menge Jetzt kommentieren 13.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Terrasse des neuen Flughafengebäudes mit Tarmac. Hanspeter Bärtschi

Der Konflikt, der zwischen einigen Interessenvertretern auf dem Airport und dem Führungsgremium nach dem Scheitern des Projekts Rotorhub nun offen ausgebrochen ist, gärte schon länger. Zwar schien es bislang so, dass zwischen der Stadt als wichtige Aktionärin und der Flughafenführung alles in bester Ordnung sei.

Doch Kritiker monierten bei Stadtpräsident François Scheidegger schon vor mehr als einem Jahr mögliche Interessenkonflikte bei der Vergabe und Realisierung von Bauprojekten und die hohen Bezüge des Vize-VR-Präsidenten.

Scheidegger forderte als Stadtpräsident Grenchens entsprechende Antworten. Er forderte die Führung des Verwaltungsrats Mitte September des letzten Jahres auf, sich zu einigen Punkten zu äussern. Verwaltungsratspräsident Erich Blösch persönlich hat Scheideggers Fragen schriftlich beantwortet. Wir dokumentieren die wichtigsten Punkte des Schriftwechsels, welcher dieser Zeitung vorliegt:

Wie wird die Kompetenz sichergestellt?

Stellte kritische Fragen: Stadtpräsident François Scheidegger. Hansjörg Sahli

Scheidegger stellte damals unter anderem Fragen zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats, ob die Diversität gewährleistet sei, ob der Verwaltungsrat sichergestellt habe, dass Mitglieder in keinen geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft stünden und ob deren Kompetenz durch ein Anforderungsprofil gewährleistet werde. Und er stellte die Frage nach den Honoraren des Vizepräsidenten.

Aus der schriftlichen Antwort Blöschs geht hervor, dass die Zusammensetzung zurzeit aus vier VR-Mitgliedern besteht, die von der öffentlichen Hand gestellt und politisch gewählt sind – womit sich die Frage nach einem Anforderungsprofil nie gestellt habe – sowie vier weiteren, die von den Aktionären gewählt sind; auch hier gibt es kein Anforderungsprofil. In der Frage der Diversität sei ein VR-Sitz für eine weibliche Person vakant, idealerweise eine Pilotin mit Erfahrung auf anderen Regionalflughäfen.

Wie unabhängig ist der Verwaltungsrat?

Bezüglich der Geschäftsbeziehungen mit den Verwaltungsräten, der Honorare und Leistungsvergütungen schrieb Blösch, dass erstere «at arm's length» zulässig und möglich seien. Vize-VR-Präsident Conrad Stampfli und seine Beratungsfirma und Architekt Ivo Erard, einer von drei Vertretern für die Stadt im Verwaltungsrat, würden Aufgaben in Mandatsverhältnissen erledigen, die jederzeit kündbar seien.

Auch die Höhe der Honorare Stampflis wurde in der Antwort genannt: Seine juristischen Leistungen und die Leistungen der Beratungsfirma hätten sich in den Jahren 2020 und 2021 auf zwischen 120'000 und 150'000 Franken jährlich belaufen.

Eine nicht mehr zeitgemässe Zweiklassengesellschaft

Scheidegger ging in seinem Brief auch auf die Rolle und personelle Zusammensetzung des Verwaltungsratsausschusses und seine Aufgaben ein. Persönlich erachtete der Stadtpräsident diese Zweiklassengesellschaft als nicht mehr zeitgemäss – was allerdings angesichts der Tatsache, dass viele politische Geschäfte in Grenchen von einer Gemeinderatskommission erledigt werden, zum Schmunzeln anregt.

Blösch verteidigte das System mit dem Argument, der Ausschuss sei ein Instrument des strategischen Managements, «einfach, zielführend und flexibel». Die Organisation sei innerhalb des VRs noch nie beanstandet worden.

Mischt sich der VR zu sehr ins Tagesgeschäft ein?

Im Zuge der Absetzung von Flughafendirektor Ernest Oggier war zu hören, dieser habe seine Arbeit ja gar nie richtig machen können, weil ihm der VR-Ausschuss bei jeder Kleinigkeit dreingeredet habe und der CEO sogar jedes Schreiben habe vorlegen und absegnen lassen müssen. Scheidegger war Ähnliches zu Ohren gekommen.

Auf seine Frage, ob sichergestellt sei, dass das Tagesgeschäft der Geschäftsleitung ohne «Einmischung» des VRs überlassen werde, rechtfertigte Blösch diese vielmehr, als sie zu verneinen. Eine überdurchschnittliche Arbeitsbelastung in einem volatilen und schnelllebigen Umfeld in der Fliegerbranche habe zum Burnout zweier Vorgänger geführt. Daher sei eine intensive Zusammenarbeit von VR-Präsident und CEO und die situative Unterstützung durch Taskforces absolut notwendig.

Wie steht's um Strategie und Masterplan?

Scheidegger wollte unter anderem auch wissen, ob es eine schriftlich niedergelegte Strategie für die Gesellschaft gebe. Und ob die vom gesamten VR überprüft und weiterentwickelt werde.

Blösch verwies auf zwei existierende Masterpläne, die als Grundlage für aviatische Infrastruktur und Hangarbauten dienten. Ein neuer Masterplan 2030 sei in Arbeit, so der Verwaltungsratspräsident. Und die Strategie sei sogar öffentlich präsentiert worden und werde ständig weiterentwickelt und angepasst.

Auf die Frage, ob externe Fachpersonen beigezogen würden, schrieb Blösch, eigene Fachkenntnisse seien an erster Stelle erforderlich und der VR bemühe sich, innerhalb eines Ressortsystems die notwendigen Fachkenntnisse intern aufzubauen und bereitzuhalten. Weiter zählte Blösch eine Reihe externer Experten auf, die über spezielles Fachwissen verfügten, auf das man bei Bedarf zurückgreifen könne.

Eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt ist in Arbeit In einer vom Gemeinderat gutgeheissenen Motion verlangte Nicole Hirt (GLP) im April 2021, damals noch Gemeinderätin, den Abschluss einer Leistungsvereinbarung als Gegenleistung für den Infrastrukturbeitrag der Stadt, der auf 40’000 Franken jährlich festgelegt und seit letztem Jahr nicht bezahlt wurde. Offenbar – das ist dem Schreiben von 2021 nicht zu entnehmen – hatte der Verwaltungsrat selbst wenig Interesse an einer solchen Leistungsvereinbarung. Blösch erläuterte damals: Die Leistung der Gesellschaft sei die Aufrechterhaltung einer Infrastruktur für den Flugverkehr von und nach Grenchen, darüber könne man, wenn der Gemeinderat das als notwendig erachte, eine Leistungsvereinbarung abschliessen. Wie Blösch auf Anfrage gestern Donnerstag mitteilte, fanden diesbezüglich bereits Sitzungen mit ihm und Stadtpräsident François Scheidegger statt. Die Sache liege jetzt bei der Stadt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen