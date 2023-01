Neues Helizentrum am Airport Grenchen und neue Wirren im VR

Flughafen Grenchen «Helikopterzentrum Grenchen» wurde in letzter Minute noch in trockene Tücher gebracht Die Noch-Führungsspitze am Flughafen Grenchen kann einen Erfolg vermelden: Das «Helikopterzentrum Grenchen» wird realisiert. Nach dem Scheitern des Swiss Rotor Hubs konnte Investor Daniel Borer für ein abgespecktes Projekt gewonnen werden. Oliver Menge Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Archivbild von 2020 wird wieder aktuell: Die Centaurium von Daniel Borer realisiert hier ein Helikopterzentrum. Oliver Menge

Das Positive zuerst: Der Airport Grenchen hat mit der Centaurium AG am Freitagnachmittag die Vorverträge für die Realisierung des Projekts «Helikopterzentrum Grenchen» unterzeichnet. Das Projekt beinhaltet die Sanierung des grünen Hangars und die Etablierung eines Betriebs für Helikopterbetrieb, Unterhalt und Ausbildung. Dies teilte Conrad Stampfli, Vize-Verwaltungsratspräsident der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG, dieser Zeitung schriftlich mit.

1,125 Millionen auf sicher in den nächsten 15 Jahren

Das Projekt generiere für die nächsten 15 Jahre jährlich fix 75'000 Franken, teuerungsindexiert, sowie zusätzliche Erträge aus Landegebühren und Treibstoffverkäufen. Der Baurechtszins für das laufende Jahr 2023 von 75'000 Franken sei am Freitag mit der Vertragsunterzeichnung ausgelöst worden, schreibt Stampfli, um dessen Abwahl aus dem Verwaltungsrat es bekanntlich schon am Montagabend an einer ausserordentlichen Aktionärsversammlung der Regionalflugplatz AG gehen wird.

Der alte Hangar an der Flughafenstrasse am Eingang zu Grenchen werde nun in ein attraktives Gebäude umgestaltet. «Er wird auf 30 Jahre im Baurecht übergeben und geht nach Ablauf der Baurechtsdauer entschädigungsfrei zurück ins Eigentum des Flughafens», schreibt Stampfli.

Dieses Projekt sei das Resultat der vom Verwaltungsrat an der Novemberklausur 2021 einstimmig beschlossenen Vorwärtsstrategie, um mit «Kompetenzzentren» und «Business-to-Business» den Flugplatz zum Unternehmen zu machen. Trotz der Enttäuschung mit dem Projekt «Swiss Rotor Hub» im letzten September sei es gelungen, das Vertrauen des Investors Daniel Borer mit seiner Centaurium AG zu halten und ihn zu diesem Alternativprojekt «light» zu überzeugen.

Das Projekt sei von Erich Blösch, Ivo Erard und Ernest Oggier akquiriert worden, heisst es in der Mitteilung. Blösch ist bekanntlich als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten, nachdem Einzelaktionär Alfred Lüthi, selber vormals Verwaltungsratspräsident der Flughafen AG, zusammen mit den beiden Hauptaktionären der öffentlichen Hand, der Einwohnergemeinde Grenchen und dem Kanton Solothurn, ihn und Stampfli zur Demission aufgefordert hatte. Ernest Oggier, vormals Flughafendirektor, war bereits zuvor seines Amtes enthoben worden.

