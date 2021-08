Flughafen Grenchen Flug im einzigen zertifizierten Elektroflugzeug Europas – und Onkel Murphy flog mit Das Grenchner Tagblatt wurde für einen Rundflug mit einem Elektroflugzeug eingeladen. Es verbrauchte einen Zehntel der Energie eines «normalen» Flugzeugs. Oliver Menge 11.08.2021, 05.00 Uhr

Die Pipistrel Velis mit Pilot Ernest Oggier auf dem Flugplatz Kappelen. Oliver Menge

Die Fliegerei geniesst insbesondere in Umweltschutzkreisen keinen guten Ruf. Auf der einen Seite ist der Verbrauch an fossilen Brennstoffen und der Ausstoss von CO₂ beträchtlich, auf der anderen Seite ist die Lärmbelästigung ein immer wiederkehrender Grund zu Klagen. Für einen Flugplatz wie Grenchen, der – obwohl seit Jahren rückläufig – die meisten Flugbewegungen aller vergleichbaren Flughäfen verzeichnet, ein ernst zu nehmendes Problem.

In Grenchen entfallen rund 65 Prozent aller Flugbewegungen auf den Bereich Ausbildung: Die Swiss, Edelweiss und die Luftwaffe bilden hier ihre Piloten aus und am Airport Grenchen sind etliche Flugschulen angegliedert.

Jetzt hat die Regional­flug­platz Jura-Grenchen AG einen strategischen Entscheid gefällt und setzt mit dem Leasing eines reinen Elektroflugzeugs neue Massstäbe in der Pilotenausbildung. Letztes Jahr am Electrifly-In Switzerland war die Pipistrel Velis, das erste zertifizierte Elektroflugzeug der Welt, das vor Kurzem auf einem Flug von den Alpen bis zur Nordküste Deutschlands auf die Insel Norderney gleich mehrere Weltrekorde aufgestellt hat, Star des Tags.

Der slowenische Zweisitzer eignet sich laut Flughafendirektor Ernest Oggier ausgezeichnet dafür, den angehenden Piloten die ersten rund 20 Stunden ihrer Flugausbildung in einem CO₂-neutralen Umfeld zu ermöglichen.

Zwölf dieser Maschinen sind mittlerweile in der Schweiz stationiert, eine davon in Grenchen. «Den hier ansässigen Flugschulen war das finanzielle Risiko zu hoch, um selber auf den Elektroflieger zu setzen. Aber wir haben einen strategischen und zukunftsgerichteten Entscheid gefällt, denn in der Elektrofliegerei liegt die Zukunft», erklärt Oggier.

Der ausgebildete Pilot hatte sich schon immer für alternative Antriebe interessiert: Während seiner Ausbildung am Technikum in Biel zum Elektroingenieur war er unter anderem auch Teil des Teams, das für die Entwicklung des Solarmobils «Spirit of Biel» verantwortlich zeichnete, das 1990 in Australien in einem spektakulären Rennen als Sieger hervorging. Nun hat Oggier auch die Umschulung auf die Pipistrel Velis absolviert.

Der Flug

Nach einem ersten, äusserlichen Check der Maschine noch im Hangar – sind Propeller, Leitwerk, Antennen, Höhenruder, Landeklappen etc. so, wie sie sein müssen – schiebt Ernest Oggier die Maschine aus dem Hangar. Wir nehmen nebeneinander Platz. Es ist zwar eng, aber nicht unbequem.

Der Check geht weiter, streng nach Checkliste. Ladezustand und Zustand der Batterien ist okay, Avionik und Funk aktiviert, alle Funktionen mechanisch und elektronisch sind überprüft, ATIS, die automatische Informationsdurchsage für den Flugverkehr, gecheckt.

Ernest Oggier beim Check vor dem Flug. Oliver Menge

Der Tower gibt das Okay, wir rollen zur Piste, mit etwa 3 Prozent Leistung. Dort lässt Oggier mit voll durchgetretener Bremse den dreiflügligen Propeller für einen kurzen Moment in Höchstleistung laufen – ein Check, den alle Flugzeuge, egal ob Elektro oder mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren, vor dem Start durchführen müssen. Alles ist okay, der Ladezustand der beiden Batterien liegt bei 99 Prozent, unser Pilot drosselt die Energie auf null. Es ist absolut ruhig im Cockpit. Auch das ist bei herkömmlichen Flugzeugen völlig anders, diese können den Motor vor dem Start nicht abstellen.

Nach der Starterlaubnis durch den Tower gibt Oggier Gas. Die Maschine holpert über die geriffelte Piste und hebt wenig später ab. Wir steigen auf 1500–1700 Fuss über Grund, 450–550 Meter. Mit etwa 150 km/h geht der Steigflug in Richtung Westen. Plötzlich werden wir von einem Aufwind erwischt und steigen nochmals um etwa 100 Meter. «Die Velis ist mit einer Gleitzahl von 15 schon fast ein Segelflugzeug», erklärt Oggier. Das bedeutet: Ohne Antrieb legt das Flugzeug 15 Meter zurück und sinkt dabei nur um einen Meter. Das heisst auch, dass der Pilot wie in einem Segelflugzeug die Thermik nutzen kann, um an Höhe zu gewinnen.

Wesentlich weniger Lärm

Oggier drosselt die Leistung. Mit etwa 30 Prozent der maximalen Leistung führt der Flug nach Biel, wir drehen eine Runde über der Stadt. Zwar gibt es wesentlich weniger Vibrationen im Innern der Kabine als bei einem herkömmlichen kleinen Flugzeug, die Verständigung ist aber trotzdem nur über Kopfhörer möglich. Nicht nur, weil der Propeller «Lärm» macht, sondern weil auch der Funk immer abgehört werden muss. «Von unten sind wir aber kaum zu hören», sagt Oggier, «ein wesentlicher Vorteil der Elektrofliegerei.»

Anflug auf die Stadt Biel. Oliver Menge

Weiter geht's über den Bielersee in Richtung La Neuveville, auf der linken Seite durch die grossen Panoramafenster ist die St.Petersinsel zu sehen, vor uns liegen der Neuenburgersee und vorne links der Murtensee. Auf den Bordanzeigen sieht Oggier die verbleibende Ladung der Batterien. Gegen den Wind liegen wir über Erlach etwa bei 65 Prozent.

Oggier fliegt in einer langgezogenen Linkskurve wieder in Richtung Osten, nach Grenchen. «Jetzt haben wir zusätzlich noch etwas Rückenwind und es sollte kein Problem sein, mit der vorgeschriebenen Energiereserve von etwa 30 Prozent der Batterieleistung in Grenchen zu landen», sagt Oggier.

Retour geht's über den Bielersee in Richtung Grenchen – die Streifen stammen übrigens vom Propeller, mit dem die Kamera nicht umgehen kann. Oliver Menge

Murphy schlägt zu

Dann die Durchsage über Funk: Der Airport Grenchen ist wegen einer Panne geschlossen, die Feuerwehr ist ausgerückt. Der Luftraum über Grenchen ist gesperrt und alle Flugzeuge müssen ausserhalb dieses Raums bleiben und abwarten. Das ist aber in einem Elektroflugzeug schlecht möglich, weil es nicht über eine Energiereserve verfügt, die es erlauben würde, stundenlang in der Luft zu bleiben. Oggier verständigt sich mit dem Tower und beschliesst, auf dem Flugfeld in Kappelen zu landen.

Ein kurzer Check auf dem mitgeführten iPad weist ihm den Weg, unser Pilot meldet sich per Funk in Kappelen an. Wir drehen nach rechts, überfliegen Lyss und Oggier schwenkt in einer scharfen Linkskurve in Richtung Graspiste. Kurz vor der Landung stellt er das Flugzeug etwas schräg und «slidet», so verringert er die Höhe markant, vergleichbar mit dem Bremsen mit Schlittschuhen auf Eis.

Ein sanftes Aufsetzen, dann rollt das Flugzeug auf der holprigen Piste aus und Oggier fährt mit geringer Leistung zurück vor den Hangar, wo die «Sphair» dabei sind, ihre Fallschirme zusammenzuschnüren – die auszubildenden Fallschirmspringer der Schweizer Armee.

Nach der Landung in Kappelen, hinten trainieren die Sphair. Oliver Menge

Kein Risiko eingehen

Die verbleibende Batterieleistung liegt bei 48 Prozent. Theoretisch würde das für den zehnminütigen Flug nach Grenchen ausreichen. Aber eher nicht mit Passagier. Zu zweit erreichen wir ziemlich exakt das maximal zulässige Gesamtgewicht von 600 kg - 400 kg die Maschine, 200 kg Pilot und Passagier. Also wird Oggier alleine nach Grenchen zurückfliegen und bleibt so innerhalb der Sicherheitsparameter.

Zuerst einmal abklären, was in Grenchen passiert ist. Oliver Menge

Doch zuerst muss er abklären, was genau in Grenchen passiert ist: Übers Handy erfährt er, dass ein Flugzeug vor der Landung in Grenchen Rauch im Cockpit gemeldet hat. Daraufhin rückte sofort die Feuerwehr aus und der Flughafen wurde umgehend gesperrt. Zum Glück verlief der Zwischenfall glimpflich und der Airport wurde 15 Minuten später wieder freigegeben.

Wenig später hebt Oggier in Kappelen ab und macht sich auf den Heimflug nach Grenchen. Dem Passagier bleibt der Weg zurück per Auto. Wieder auf dem Airport steht die Pipistrel Velis bereits im Hangar und hängt am Ladegerät. Innerhalb von eineinhalb Stunden sind die beiden Batterien wieder voll geladen und das Elektroflugzeug ist bereit für den nächsten Flug. Oggier geht die Daten durch und füllt das Logbuch aus. «Wir haben rund 40 Minuten reine Flugzeit absolviert und dabei Energie für 4 Franken verbraucht, die 1,9 Litern Flugbenzin entspricht, also etwa ein Zehntel dessen, was ein kleines Flugzeug mit Verbrennungsmotor verbraucht.»

Die Pipistrel ist wieder im Hangar und wird aufgeladen. Oliver Menge

Oggier ist überzeugt, dass die Elektrofliegerei die Zukunft ist: «Die Systeme werden immer besser, die Batterien leistungsfähiger und der Energieverbrauch wird zurückgehen aufgrund leistungsfähiger Elektromotoren und der Rückgewinnung von Energie.» Mit dem Leasing der Pipistrel habe man nun einen strategischen Meilenstein gesetzt und eine für die Zukunft unerlässliche Richtung eingeschlagen.

Am 11. und 12. September findet auf dem Flughafen Grenchen das Electrifly-In statt, ein internationaler Anlass für Elektrofliegerei.