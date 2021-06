Flughafen Grenchen Ende Monat startet die Schweizer Segelflugmeisterschaft in Grenchen – Eine Vorschau mit dem Aero-Club Präsidenten Ab dem 26. Juni findet in Grenchen die Schweizer Meisterschaft im Segelflug statt. Sie hat seit rund 90 Jahren Tradition in der Stadt. Peter Brotschi 12.06.2021, 05.00 Uhr

Der Flughafen Grenchen ist ein guter Ausgangspunkt für lange Segelflüge entlang des Juras. Peter Brotschi

Eigentlich hätte sie letztes Jahr stattfinden sollen, aber nun ist es so weit: Die Schweizer Meisterschaft im Segelflug startet Ende des Monats auf dem Regionalflughafen Grenchen. Bedingt durch die Pandemie musste die Meisterschaft um ein Jahr verschoben werden. Maximal 50 Pilotinnen und Piloten werden um die Titelehre kämpfen.



Der Segelflug hat eine grosse Tradition in Grenchen. Vor 90 Jahren wurde der Flughafen gegründet. Nur ein Jahr später stand das erste Segelflugzeug, ein Schulgleiter, auf dem Platz. Im motorlosen Flug waren vor dem Zweiten Weltkrieg grosse Fortschritte in Sachen Technik und erflogenen Leistungen zu verzeichnen. Mitten im Krieg fand 1942 die Schweizer Segelflugmeisterschaft erstmals in Grenchen statt. Zum letzten Mal ging die nationale Segelflugelite im Jahr 2008 auf dem Grenchner Flughafen an den Start.

Cyrill Kobler ist seit 2019 Präsident des Aero-Clubs Grenchen und steht auch der Segelflug-Schweizer-Meisterschaft als OK-Chef vor. Peter Brotschi

Kürzer als in anderen Jahren

«Die Schweizer Meisterschaft wird mit fünf Tagen heuer kürzer ausfallen als in anderen Jahren», hält Cyrill Kobler fest. Der Ingenieur, der in Neuendorf aufwuchs und in Solothurn wohnt, ist seit 2019 Präsident des Aero-Clubs Grenchen und steht gleichzeitig dem Organisationskomitee vor. Das sei mit dem nationalen Segelflugverband abgesprochen. Damit sollten auch jüngere Piloten für eine Teilnahme motiviert werden, damit sie nicht allzu lange vom Arbeitsplatz fernbleiben müssen.



Der Jura wird die ideale Rennstrecke für diesen Wettbewerb sein, wobei einzelne Wendepunkte auch im Mittelland zu liegen kommen können. An jedem Tag wird ein sogenannter Task ausgeschrieben: Das ist eine vorgeschriebene Flugstrecke, sie kann durchaus mehrere hundert Kilometer betragen, welche die Pilotinnen und Piloten möglichst schnell abfliegen sollen – alles mit Hilfe der Aufwinde, also der natürlichen Energie. «Ein Risiko haben wir mit der kürzeren Austragung durch das Wetter», gibt Cyrill Kobler zu bedenken. Eine Verschiebung der Meisterschaft ist nicht möglich. In den fünf Tagen muss mindestens eine Wertung vorliegen, damit ein Schweizer Meister ausgerufen werden kann. Gerechter wären selbstredend mehrere Wettbewerbe. «Wenn es vom Wetter her möglich ist, fliegen wir jeden Tag», hält der 28-jährige OK-Präsident fest.

Sieben Schleppflugzeuge im Einsatz

Gestartet wird jeweils gegen Mittag ab 11 Uhr, da sich die Thermik mit der Sonneneinstrahlung zuerst entwickeln muss. Das ist früh, da mit der Sommerzeit der Stand der Sonne eigentlich erst dem Wert von 10 Uhr entspricht. Über 40 Flugzeuge werden über die Mittagszeit zum Wettbewerb starten. Dazu sind sieben Schleppflugzeuge im Einsatz. Neben den drei in Grenchen stationierten Flugzeugen mit eingebauter Schleppwinde werden vier weitere von den Segelfluggruppen Zürich, Fribourg,

Olten und Biel gestellt, um das Wettbewerbsfeld möglichst schnell in die Luft zu bringen. Der Grenchner Flughafen wird in dieser Zeit für jeglichen anderen Verkehr gesperrt. «Das wird der Unterschied zu normalen Tagen sein», sagt Cyrill Kobler. Um die Mittagsstunde sei sonst eher weniger Betrieb auf dem Flughafen, nun müsse genau um diese Zeit zu den Wettbewerben gestartet werden. «Die umliegenden Gemeinden haben wir orientiert.»

Im Moment sind 42 Pilotinnen und Piloten angemeldet. Einzelne haben sich wieder zurückgezogen, da sie wegen des schlechten Frühlingswetters zu wenig trainieren respektive fliegen konnten. Maximal können 50 Piloten teilnehmen. Wie bei den sportlichen Wettbewerben bei den Fahrzeugen erfolgt die Wertung in Gruppen, die sich im Bau der Segelflugzeuge unterscheiden: In der Klasse «Mixed-Open» gibt es keine Beschränkung der Flügelspannweite, da gibt es Längen bis an die 30 Meter, während in der Klasse «Mixed 15-Meter» die maximale Flügellänge genau auf diese Zahl beschränkt ist.

Grenchner Uhr als Hauptpreis

Gemäss Cyrill Kobler sind zehn Personen im Organisationskomitee tätig, die fast alle von der Segel- und Motorfluggruppe Grenchen gestellt werden. Offizieller Partner ist die Grenchner Uhrenfirma Fortis. Wer zuoberst auf dem Podest steht, darf sich künftig eine solche Uhr an den Arm binden. Auf dem Segelfluggelände wird ein kleines Zelt aufgebaut, in dem sich die Teilnehmer und Funktionäre mit Snacks und Getränken verpflegen können. Das eigentliche Zentrum der Schweizer Meisterschaft wird sich auf der Westterrasse des Hotels Airport befinden

Flüge können live mitverfolgt werden Früher mussten die Piloten ihre Wendepunkte aus der Luft fotografieren, die Flugzeit wurde von Hand gemessen. Die Auswertung der Wettbewerbsflüge war damals sehr aufwändig und zeitintensiv. Heute werden die Flugrouten mithilfe von GPS und Bordcomputer aufgezeichnet und nach der Landung von den Pilotinnen und Piloten auf die Internetseite hochgeladen, womit die Rangliste automatisch erstellt wird. Die Wettbewerbsflüge können zu Hause bequem via Livetracking mitverfolgt werden: Einfach auf die Internetseite sm2021.aeroclub-grenchen.ch gehen und schon ist man mitten im Geschehen oben in der Luft irgendwo über der Schweiz.

Schweizer Meisterschaft im Segelflug, 26. bis 30. Juni, Flughafen Grenchen, www.sm2021.aeroclub-grenchen.ch