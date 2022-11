Flughafen Grenchen Eklat an der Flughafen-Führungsspitze: Verwaltungsratspräsident Erich Blösch hat per sofort demissioniert Der Krach zwischen Verwaltungsratsspitze und Aktionären geht in die nächste Runde: Sowohl Präsident Erich Blösch als auch Vize Conrad Stampfli wurden aufgefordert, das Handtuch zu werfen. Blösch hat dies nun getan. Oliver Menge Jetzt kommentieren 30.11.2022, 11.30 Uhr

Ein Bild aus ruhigeren Zeiten: 2014 traten Verwaltungsratspräsident Erich Blösch und Flughafendirektor Ernest Oggier anlässlich einer Medienkonferenz zur Pistenverlängerung gemeinsam vor die Kamera. Bild: Hanspeter Bärtschi

Wie diese Zeitung aus einer zuverlässigen Quelle erfahren hat, erhielt der Verwaltungsratspräsident (VRP) der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG, Erich Blösch, am 17. November einen Anruf eines Aktionärs im Namen der Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen und des Kantons.

Einzelaktionär Alfred Lüthi forderte von Blösch dessen Rücktritt als Verwaltungsratspräsident bis Ende November auf die nächste Generalversammlung hin, ansonsten die Stadt und der Kanton als Aktionäre mit 102 resp. 100 Aktien die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung im Dezember verlangen würden – mit dem Antrag, ihn abzuwählen.

Erich Blösch hat in der Folge nach 20 Jahren im Verwaltungsrat und davon zehn Jahren als Präsident der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG am 24. November mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt.

Nicht nur die öffentliche Hand – auch weitere Aktionäre

Wie Stadtpräsident François Scheidegger auf Anfrage erläutert, seien es nicht nur die Aktionäre der öffentlichen Hand, welche sich für einen Wechsel an der Führungsspitze ausgesprochen haben.

An einer Sitzung am besagten 17. November bei den beiden Regierungsrätinnen Brigit Wyss und Sandra Kolly, an der ausser Scheidegger auch Vize-Stadtpräsident Remo Bill und Gemeinderat Richard Aschberger als Vertreter der Stadt im Verwaltungsrat teilnahmen, hätten sich sowohl die Vertreter der öffentlichen Hand – Stadt Grenchen und Kanton – sowie weitere Grossaktionäre, vertreten durch den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG, Alfred Lüthi, dafür ausgesprochen. Scheidegger sagt:

«Nach dem Debakel mit dem gescheiterten Swiss Rotor Hub musste etwas geschehen, ein Ausweg aus der verfahrenen Situation gefunden werden.»

Der Wunsch nach einem Wechsel an der Spitze stamme von der Mehrheit der Aktionäre. «Denn offenbar ist es schwierig geworden, miteinander zu reden.»

Die eigenartige Rolle des Kantons

Noch wenige Tage zuvor habe es anders ausgesehen, ist von verschiedenen Seiten zu hören: Verwaltungsratspräsident Erich Blösch war zusammen mit seinem Vize und Stabschef Conrad Stampfli am 10. November bei den beiden Regierungsrätinnen Sandra Kolly und Brigit Wyss, um sie über anstehende Projekte auf dem Airport zu informieren.

Unter anderem wurde über das Projekt eines «Swiss Rotor Hub light» gesprochen. Denn Daniel Borer, CEO der Centaurium Aviation, will diesen in Grenchen trotz des Ausstiegs von Bell Helicopter realisieren. Der US-amerikanische Luftfahrzeughersteller, der zum Textron-Konzern gehört und hinter Airbus die Nummer 2 der Zivilluftfahrt ist, hatte sich bekanntlich zurückgezogen und wird ein vergleichbares Projekt nun in Stuttgart realisieren. Zusätzlich ging es um die Ansiedlung eines weiteren ausländischen Investors, mit einem Projekt «Virtual Test Center» für Hightech-Drohnen.

Conrad Stampfli, VR-Vizepräsident Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG. Bild: Oliver Menge

Mit keinem Wort sei von regierungsrätlicher Seite ein eventueller Wechsel im Verwaltungsrat erwähnt oder gefordert worden, sagt Vize-Verwaltungsratspräsident Stampfli, der im Übrigen einen etwa gleichlautenden Anruf Lüthis erhalten hat wie Blösch: Auch er solle seine Demission auf die nächste Generalversammlung einreichen. Stampfli selber lässt offen, was er vorhat.

Blösch fragte zwei Tage nach dem Ultimatum Lüthis die beiden Regierungsrätinnen per E-Mail konkret an, ob das Vorgehen Lüthis von ihnen abgesegnet sei, ob die Regierung tatsächlich nichts mehr mit dem Flughafen zu tun haben wolle und ob sie auch auf die Präsentation der künftigen Projekte verzichten wollen. Die Antwort, 12 Tage nach dem von Blösch als konstruktiv wahrgenommenen Gespräch, war äusserst knapp:

«Danke für Ihre Rückfrage; RR Sandra Kolly und meine Person haben zur Kenntnis genommen, dass die Mehrheit der Aktionäre (inkl. Vertretung des Kantons) sich für einen Führungswechsel ausspricht.» Gezeichnet: Brigit Wyss, Regierungsrätin.

Richard Aschberger, Verwaltungsrat im RFP als Vertreter der Stadt Grenchen. Bild: Bruno Kissling

Richard Aschberger, Verwaltungsrat für die Stadt Grenchen, war an der Sitzung vom 17. November zwar auch dabei. Es habe im Vorfeld weder eine Traktandenliste noch irgendwelche Anträge gegeben, sagt Aschberger. Er habe mit einem offenen Gespräch gerechnet, zumal er als einziger Vertreter der von der Stadt bestellten drei Verwaltungsräte anwesend war.

Von den Aktionen Lüthis, den Telefonaten im Namen von Regierung und Stadt, habe er erst im Nachhinein erfahren. Er sagt: «Diese Vorgehensweise hat mich sehr befremdet, insbesondere wegen der Tatsache, dass Erich Blösch sich immer zu 100 Prozent für den Airport und Grenchen eingesetzt hat. Diese Art von ‹Abgang›, indem man ihm faktisch ‹die Pistole auf die Brust setzt›, finde ich unverdient und traurig.»

Auch sei es erstaunlich von gewissen Aktionären, hätten sie Blösch doch immer mit Glanzresultaten an Generalversammlungen wiedergewählt.

2013 wurde Erich Blösch neuer Verwaltungsratspräsident der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG (Aufnahme vom 9. Oktober 2013). Bild: Oliver Menge

Demissionsschreiben mit klaren Worten

In seinem Demissionsschreiben vom 23. November bedankt sich Blösch zunächst bei allen, die ihn unterstützt haben: «Mein Ziel war es, den Flughafen gemäss Leitbild des Kantons Solothurn weiterzuentwickeln und erfolgreich in die nächste Geländekammer zu führen. Zusammen mit einem engagierten, loyalen und weitsichtigen Verwaltungsrat haben wir am Flughafen wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung erreicht und sichtbar gemacht.»

Leider sei der Swiss Rotor Hub nicht zu Stande gekommen und die zur finanziellen Stabilisierung dringend notwendigen Mehreinnahmen fehlten. Blösch schreibt:

«Vor dem Hintergrund rückläufiger Flugbewegungen dürfen die Ausbaupläne nicht mehr weiter verhindert werden. Das Fortbestehen des Flughafens ist gegenüber den Eigeninteressen einiger Flugplatzbenutzer zu priorisieren.»

Für Schlagzeilen gesorgt hatten in diesem Jahr auch die hohen Bezüge von Vize-VRP Conrad Stampfli, die allerdings jetzt mit keinem Wort erwähnt werden, sowie die Absetzung von Flughafendirektor Ernest Oggier.

Blösch schreibt auch, dass er für den überstürzten und forcierten Führungswechsel auf operativer Ebene nicht verantwortlich sei. «Im Gegenteil, ich distanziere mich entschieden von der herbeigeführten Massnahme, den erfahrenen CEO zu entfernen und durch einen situativen Kandidaten zu ersetzten. Die Gegebenheit ist unbefriedigend und muss in der Verantwortung der Verursacher in Ordnung gebracht werden.»

Der Absetzungsantrag war vom Kantonsvertreter im Verwaltungsrat, Rolf Bläsi, gestellt worden, wie man weiss. Die Stelle des Direktors wurde ausgeschrieben und offenbar gibt es einige valable Bewerbungen, eine sogar aus Mexiko.

Die Kritik bleibt nicht aus

Blösch bezeichnet die Aufgabe als Präsident als «anspruchsvoll, intensiv, diffizil und im Verhältnis zum Engagement wenig erbaulich». Die Anspruchsgruppen seien heterogen und verfolgten eigene Interessen, die aus der Sicht des Flughafens nicht immer gerechtfertigt seien. Blösch weiter:

«Pfründen, Vorzüge, Privilegien und Neid belasten das Klima, dies zum Verdruss anderer Beteiligter. Die privaten Ankeraktionäre sind selber Nutzer des Flughafens und haben logischerweise eigene Partikularinteressen.»

Unter diesen Umständen trotzdem etwas erreicht zu haben, sei für den Verwaltungsrat eine Anerkennung wert.

Wie geht es jetzt weiter?

André Bourquin. Bild: Wolfgang Wagmann

Vize-Verwaltungsratspräsident Conrad Stampfli wird die Geschäfte bis zu einer ausserordentlichen Generalversammlung Ende Januar als professioneller Verwaltungsrat weiterführen. Die Aktionäre, die am 1. Dezember offiziell orientiert werden, sind aufgefordert, bis zum 15. Dezember Vorschläge für die Neubesetzungen im Verwaltungsrat zu machen. Einige Namen sind bereits im Umlauf, so zum Beispiel André Bourquin, ehemaliger Spitaldirektor der Klinik Obach in Solothurn, und Susanne Sahli, Wirtschaftsförderin der Stadt Grenchen.

Susanne Sahli. Bild: zvg

Am 30. Januar werden dann an einer ausserordentlichen Generalversammlung die Ergänzungswahlen und eventuelle weitere Demissionen oder Abwahlen stattfinden.

