Flughafen Grenchen

Aus aktuellem Anlass, der Planung des Swiss Rotor Hubs, wurde letzten Herbst die Interessengemeinschaft LSZG gegründet (diese Zeitung berichtete). LSZG ist die internationale Abkürzung für den Regionalflughafen Grenchen. Beim Helikopterprojekt sind die beiden Einsprachen, von der Interessengemeinschaft LSZG namens 21 Parteien und von der Tennishalle AG, noch immer hängig. Das bestätigt Christian Schubert, Sprecher beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl), auf Anfrage. Ende Januar hatte es so ausgesehen, als würden die Einsprachen nach einer beiläufigen Aussprache mit der Bauherrschaft des Swiss Rotor Hubs, der Centaurium Aviation Ltd, zurückgezogen. Die IG LSZG will derzeit nicht Stellung nehmen zum Widerstand gegen das Helikopterprojekt.

Protest gegen Mietpreiserhöhung?

Es geht aber die Vermutung, dass der Widerstand auch mit der geplanten Erhöhung der Hangar-Mietzinsen zusammenhängt (vgl. oben). Beim Bazl ist man überrascht, dass sich die Einsprachen noch nicht von selbst erledigt haben, zumal offenbar mehrere Punkte zwischen Bauherrschaft und Einsprechern bilateral geklärt werden konnten. Eine Verzögerung des Projekts soll die jetzige Situation allerdings nicht zur Folge haben. «Wir werden uns ohnehin mit dem Flugplatzhalter in Verbindung setzen zwecks Erörterung der (neuen) Situation», schreibt der Bazl-Sprecher. (dd)