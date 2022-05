Flughafen Grenchen als Pionier möchte Kompetenzzentren ansiedeln

Flughafen Grenchen Die Fliegerei ist im Umbruch – der Flughafen Grenchen will Pionier sein und vermehrt Kompetenzzentren ansiedeln Nach zwei schwierigen Jahren und vielen Unsicherheiten sind zwar noch längst nicht alle Probleme ausgeräumt, aber man zeigt, dass man sich den Herausforderungen der Zukunft stellen muss und will. Oliver Menge Jetzt kommentieren 16.05.2022, 17.00 Uhr

Ein Pilatus PC12 ausgerüstet mit mehreren hochauflösenden Kameras startete während der Pandemie zu einem Vermessungsflug über dem damals geschlossenen Flughafen Frankfurt. Oliver Menge

«Der Flughafen Grenchen entwickelt sich. Er ist Teil der Schlüsselinfrastruktur der schweizerischen Luftfahrt. Als Binnenland brauchen wir gut funktionierende und strategisch redundante Flugplatzstandorte und gemessen an den Flugbewegungen und dem umfassenden Spartenmix, haben wir am Standort Grenchen den grössten Schweizer Regionalflughafen», schreibt Erich Blösch, Verwaltungsratspräsident der Regionalflugplatz Jura Grenchen AG im Vorwort zum Geschäftsbericht.

Ein Leuchtturm für den Wirtschaftsraum Biel - Grenchen - Solothurn mit internationaler Ausstrahlung. Als Flughafen mit einer Non-Schengen-Grenze seien direkte Flugverbindungen vom oder ins Ausland möglich - ein einmaliger Standortvorteil. Dem Umstand der Non-Schengen-Grenze ist übrigens geschuldet, dass sich Grenchen «Flughafen» mit der BAZL Konzession nennen darf.

Statistik über die Auslandsverbindungen Total Auslandflüge 1'972

Total Schengen 1'877

Total Non-Schengen 95 Zusätzlich absolvierte die KAPO im 2021 von den Schengen-Flügen total 120 risikobasierte Covid Kontrollen auf Platz und 134 Covid Kontrollen auf Papier.

Mit elf Flugschulen auf professionellem Niveau habe sich der Flughafen Grenchen in den letzten Jahren als Ausbildungscluster von nationaler und internationaler Bedeutung etabliert: Hier würden Linien- Militär- und Privatpiloten ausgebildet. Für die Swiss, Edelweiss, die REGA und die Luftwaffe sei Grenchen ein Kompetenzzentrum.

Aufgrund der dichten Flugbewegungen, des Spartenmixes mit Motor- und Segelflug, Helikopter und Fallschirmspringern, des stark beanspruchten Funksprechverkehrs und der schwierigen Topografie am Jurasüdfuss, habe der Flughafen Grenchen eine Reputation als anspruchsvoller Trainingsplatz gewonnen.

Mit der Skyguide verfüge man über einen professionellen Partner in der Flugsicherung, der Flughafen sei aber auch zertifiziert und ausgerüstet für Instrumentenflug mit oder ohne Flugsicherung, sodass Businessjets auch zu Zeiten landen können, in denen der Tower nicht besetzt sei. Und - die alten Probleme in Sachen Finanzierung der Flugsicherung seien weitgehend bereinigt. Der Flughafen Grenchen unterliege einer Offenhaltungspflicht: von 365 Tagen muss er an 362 Tagen offen sein.

Minderung der Flugbewegungen Die Flugbewegungen sind stetig zurückgegangen: Während man in den 80er-Jahren noch bis zu 120'000 Flugbewegungen pro Jahr zählte, ging der Wert stetig zurück. Der Flughafen Grenchen hat zwar ein bewilligtes Kontingent von 90'000 Flugbewegungen jährlich. Dieser Wert wurde aber in den letzten Jahren nie erreicht: Die Zahl der Bewegungen sank von 68'559 Bewegungen im Jahr 2017 auf 59'159 im letzten Jahr. Allerdings ist dieser starke Rückgang auch auf die Pandemie zurückzuführen: 2020 waren es nur gerade 52'000 Bewegungen, in den Jahren zuvor wurden Werte um die 70'000 erreicht.

Fliegerei ist im Umbruch

Die ganze Fliegerei sei im Umbruch, erklärte Blösch an einem Medienanlass im Vorfeld der Generalversammlung am Montag. Man stelle eine schleichende Entwicklung fest, die sich negativ auf die Flugbewegungen auswirke und damit auf die Ertragslage: Mehr Regulierung und Auflagen, mehr Kosten und weniger Fun.

«Das Interesse hat sich von von der Erlebnis- und Freizeitfliegerei auf die professionelle Fliegerei verlagert.» Denn der Flughafen verdient sein Geld mit den Landegebühren, den Hangarmieten und mit dem Verkauf von Treibstoffen. Und, im Gegensatz zu früher, sind diese nicht mehr steuerbefreit.

Die Flugbewegungen - und damit die Landegebühren - sind also mitentscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg des Flughafens, der seit 90 Jahren eigenständig wirtschaftet. Genau hier droht weiteres Ungemach: Eine Neuberechnung der Lärmkurven um den Flughafen hat gezeigt, dass die Werte insbesondere im Osten die festgelegten Grenzen überschreiten und deshalb die Flugbewegungen eingeschränkt werden.

Zählte man in den Jahren vor der Pandemie im Schnitt um die 70'000 Bewegungen jährlich, könnte diese Zahl aufgrund der Neuberechnung der Lärmkurven auf 50'000 begrenzt werden. Das würde das wirtschaftliche Überleben des Flughafens Grenchen ernsthaft gefährden. Deshalb denkt man darüber nach, die Flugbewegungen zu bewirtschaften. Will heissen, man beschränkt die lauten Starts und lässt keine neuen Flugzeuge oder Helikopter zu, die mehr Lärm verursachen, als die, die man schon hat.

Früher gab es mehr Westwind als heute

Eine Erklärung für die Überschreitung liefert der Klimawandel: Man verzeichnet in den letzten 10 Jahren eine markante Zunahme von Bisenlagen auf nahezu 50 Prozent, während in den Jahren, als die Lärmkurven rund um den Flughafen gezogen wurden, zu 70 Prozent Westwindlagen vorherrschten.

Das bedeutet: Es gibt jetzt mehr Starts in Richtung Osten als früher und diesem Umstand müsste das Bundesamt für Umwelt Bafu eigentlich Rechnung tragen, meinen die Flughafenverantwortlichen. Dasselbe Problem habe man übrigens auch beim Flughafen Basel-Mulhouse, sagen sie.

CO2-neutrale Luftfahrzeuge sind im Kommen

Sinkende Erträge sei ein Aspekt. Der andere sei der Trend zu modernen Konzepten, wie der Vertikalfliegerei mit neuartigen Fluggeräten - Stichwort Urbain Air Mobility, Volocopter, Drohnen, die Personen transportieren können oder Lilium, ein elektrisch betriebener Passagiertransporter, der fast senkrecht starten kann - sowie elektrischen Schulflugzeugen.

Der Flughafen Grenchen hat sich mit der Pipistrel Velis ein Elektroflugzeug geleast, auf dem die ganze Flugausbildung bis zu den längeren Navigationsflügen absolviert werden kann. Hier will man sich noch weiterentwickeln. Bis jetzt vermietet man die Maschine an Flugschulen und Privatpiloten, aber damit ist es noch nicht getan. Man will weiter in die Zukunft blicken.

Das könnte zum Beispiel heissen, dass man neuartige Technologie in Grenchen unter Realbedingungen testen und einführen könnte, indem man Startups und Entwicklerfirmen auf dem Gebiet die moderne Infrastruktur eines voll funktionsfähigen Flughafens gegen Entgelt zur Verfügung stellt. «Wir müssen unsere Vorteile nutzen, bevor andere auf die Idee kommen», sagt Blösch dazu.

«business to customer» und «business to business»

So oder so gehe aber die Schere zwischen Aufwand und Ertrag immer weiter auf. Die Erträge von privaten Benutzern des Flughafens reichten nicht mehr aus, um die Existenz langfristig zu sichern, erklärt Blösch.

Man will sich gezielter auf Geschäftskunden fokussieren, die mit weniger Flugbewegungen mehr Ertrag generieren, ohne die bestehenden Flugsparten zu kannibalisieren. Weiter will man sich als Ausbildungs- und Kompetenzzentrum weiter etablieren und die bisher erfolgreichen Firmenansiedlungen fortsetzen.

Einsprache ist noch nicht ganz vom Tisch

Eine davon ist der «Swiss Rotor Hub» mit der Schweizer Vertretung von Bell Helikopter und Flugsimulatoren für die Helikopterausbildung. Der Bau des neuen Hangars wird bekanntlich durch eine Sammeleinsprache von grösstenteils beim Flughafen ansässigen Firmen blockiert und liegt aktuell bei den Einsprechern, die dem Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL eine Antwort schulden.

«Wir hatten gehofft, dass wir der erste Flughafen der Schweiz mit Heli-Simulatoren für die Ausbildung werden. Nun ist uns Bern in diesem Punkt leider zuvorgekommen.» Natürlich hoffen die Verantwortlichen, dass der Swiss Rotor Hub in Grenchen realisiert werden kann, denn immerhin würde das jährlich eine sechsstellige Summe in die Kasse des Flughafens spülen.

Ein Aperçu am Rande: Die slowenische Firma, welche die bereits erwähnte elektrische Pipistrel Velis herstellt, wurde erst kürzlich vom amerikanischen Konzern Textron erworben, zu dem auch Bell Helicopters gehört.

