Schweizer Luftwaffe trainiert gerne auf dem Flughafen Grenchen

Flughafen Grenchen Die F/A-18 fliegt am Freitag zwei Trainings, das PC-7-Team ist regelmässig zu Gast – was macht Grenchen so attraktiv für die Schweizer Luftwaffe? Flughafendirektor Ernest Oggier weiss, weshalb die Piloten der Schweizer Luftwaffe ihre Trainings gerne in Grenchen durchführen – es ist das Ergebnis einer seit 10 Jahren andauernden Erfolgsgeschichte. Oliver Menge Jetzt kommentieren 17.08.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Training F/A 18 Swiss Hornet Solo Display über dem Flughafen Grenchen. Oliver Menge

Diesen Freitag wird Hauptmann Yannick «Fönsi» Zanata seiner F/A-18 Hornet einmal mehr alles abverlangen und mit der Maschine über dem Flughafen Grenchen die vorher minutiös einstudierten und bewilligten atemberaubenden Manöver fliegen. Und das gleich zweimal: das erste Mal zwischen 9 Uhr und 9.10 Uhr, das zweite Mal zwischen 13.45 Uhr und 13.55 Uhr.

Zanata ist Pilot in der Fliegerstaffel 17 und fliegt seit 2020 das Solo-Display mit der Boeing F/A-18C Hornet, die seit 1997 im Dienst der Schweizer Luftwaffe steht und sich durch eine hohe Beschleunigung und ihre Kurvenflugeigenschaften auszeichnet.

Training F/A 18 Swiss Hornet Solo Display über dem Flughafen Grenchen im Juni 2019 Oliver Menge

Die F/A-18-Staffeln sind in Meiringen und Payerne stationiert, die meisten Trainings finden auch dort statt. «Die Missionen werden aber erst dann professionell, wenn der Pilot und seine Maschine eins werden», erklärt Ernest Oggier, der Direktor des Flughafen Grenchens, der selber Pilot ist und ausgezeichnete Beziehungen zur Schweizer Luftwaffe pflegt.

«Die Trainings helfen dabei, Automatismen einzuschleifen. Ein Kampfpilot kann es sich nicht leisten, überlegen zu müssen, welchen Hebel er betätigen muss, um die 16 Tonnen schwere Maschine dorthin zu bewegen, wo er sie haben möchte».

Fliege der Pilot dabei immer in derselben Gegend, verliere er an Flexibilität, weil er sich zum Beispiel immer an denselben Fixpunkten im Gelände orientiere, erklärt Oggier. «Deshalb weichen die Piloten der Schweizer Luftwaffe gerne auf zivile Flugplätze aus, wo ganz andere Bedingungen herrschen, mit denen sie umgehen müssen.» Da übers Jahr aber zu wenig Flugvorführungen stattfinden, um den hohen Ausbildungsstand beizubehalten, müssen zusätzliche Trainings durchgeführt werden.

Auf die Frage, ob es auch mit dem neuen Kampfjet der Schweizer Luftwaffe, dem F-35A von Lockheed Martin, Trainings über dem Flughafen Grenchen gebe werde, sagt Oggier: «Damit rechne ich, denn wie bereits gesagt, sind solche Trainings unabdingbar für die Piloten. Auch in diesem Typ Flugzeug ist es immer noch der Pilot, der die Maschine steuert und das Beste aus ihr herausholen muss.»

Das sind die Gründe, die für Grenchen sprechen

Ernest Oggier, Direktor des Flughafen Grenchen, feierte soeben sein 10-jähriges Jubiläum auf dem Airport. Oliver Menge

Gleich nachdem Oggier zum Direktor des Flughafens gewählt wurde, nahm er Kontakt zur Schweizer Luftwaffe auf. Es ging um die Frage, wie sich die Luftwaffe an Anlässen des Airports, wie zum Beispiel dem Heliweekend, beteiligen würde. Seither war der Super Puma der Luftwaffe ständiger Gast und Tausende staunten über die Flugfähigkeit und Manövrierbarkeit der schweren Maschine.

In diesem Rahmen wurden auch Gespräche darüber geführt, wie man Trainings und Ausbildung mit der Schweizer Armee besser koordinieren könnte. Denn Grenchen verfügt nicht nur über eine ausgezeichnete Infrastruktur, die technischen Voraussetzungen und eine professionelle Flugsicherung mit Skyguide, sondern auch über ein offenes Gelände, das solche Trainings erlaubt.

Die Asphaltpiste mit dem Kilometer Länge zeichne sich aus der Luft gut vom Gelände ab und ergebe exakt die Masse, welche sich für eine Kunstflugbox eignen. «Ein Training über einem ‹fremden› Gebiet zeigt jeweils Schwachstellen bei den Flügen auf, welche auf der angestammten Homebase nicht sichtbar sind», erklärt Oggier.

Seither ist Grenchen fixer Trainingsstandort für die Schweizer Luftwaffe. Sei es für das PC-7-Team, das am 5. September seine Formationsflüge zeigen wird, sei es für die F/A-18, die am Freitag ihr Solodisplay vorführt. Alleine im letzten Jahr, als der Flughafen Grenchen das 90-Jahr-Jubiläum feierte, war das PC-7-Team sechsmal in Grenchen zu Gast.

Kommt dazu, dass die Schweizer Luftwaffe schon seit Jahrzehnten einen Teil ihrer Sphair-Kurse in Grenchen absolviert (siehe separater Artikel). Davon profitieren auch die privaten Firmen, die am Airport angesiedelt sind, wie die Segel- und Motorfluggruppe und Skydive.

Oggier: «Der Airport Grenchen bekennt sich aktiv zur Luftwaffe, so findet auch die Grundausbildung der Luftwaffenpiloten bei der hiesigen Lufthansa Aviation Training statt. Insofern ist es ein Geben und ein Nehmen – der Airport stellt kostenlos die Infrastruktur zur Verfügung und die ortsansässigen Partner führen die Kurse durch.»

Der normale Flugbetrieb und die Störche haben Vorrang

Training des PC-7-Teams der Schweizer Luftwaffe fürs Heliweekend 2019. Oliver Menge

Die Luftwaffe fragt den Flughafen jeweils im Vorjahr an, ob sie in Grenchen trainieren dürfe. Im Fall der F/A-18 oder der Patrouille Suisse, die 2006 das letzte Mal in Grenchen flog, ist auch eine Bewilligung der Stadt vonnöten. «Wir helfen, wo wir können, aber der normale Flugbetrieb hat stets Vorrang.» Deshalb seien die Zeiten auch so angesetzt, dass sie diesen nur schwach tangieren, erklärt Oggier.

Aber auch andere Parameter spielen eine Rolle: «Wir wurden angefragt, ob die Luftwaffe das F/A-18 Solodisplay im Mai trainieren dürfte, zu einer Zeit, wo viele Jungstörche in den Nestern sitzen. Also haben wir diese Anfrage abschlägig beantwortet und stiessen auf grosses Verständnis», sagt Oggier. Ein Training des PC-7-Teams vom Mai wurde wegen schlechten Wetters verschoben und später nachgeholt.

Es sei nachvollziehbar, sagt Oggier, dass es in Grenchen und Umgebung auch Personen gebe, welche sich durch die Luftwaffentrainings gestört fühlen. «An der Stelle entschuldigt und bedankt sich der Airport für das Verständnis der Luftwaffe gegenüber», sagt der Flughafendirektor, dem das Thema «Lärm» ein wichtiges Anliegen ist.

«Grundsätzlich kann man sagen, wir auf dem Flughafen Grenchen schauen, Lösungen zu bieten und keine Probleme zu schaffen», sagt Oggier abschliessend, der sich auf die Vorstellung von Hauptmann Yannick «Fönsi» Zanata auf der F/A-18C Hornet freut.

Bei Skydive werden militärische Flieger-Vorkurse und obligatorische Vorkurse für Fallschirmaufklärer durchgeführt. Hier einige Impressionen aus dem Jahr 2013. Oliver Menge Bodenübungen für die richtige Haltung in der Luft. Oliver Menge Die richtige Art, aus dem Flugzeug zu springen. Oliver Menge Der Fluglehrer erklärt. Oliver Menge Oliver Menge Kontrolle der Ausrüstung Oliver Menge Im Absetzflugzeug, zusammen mit zivilen Springern. Oliver Menge «Bereit?» - «Bereit!» Oliver Menge Der Fallschirm geht automatisch auf. Oliver Menge Anflug von Norden. Oliver Menge Und erfolgreich gelandet. Oliver Menge

Die Sphair-Kurse haben die fliegerische Vorschulung abgelöst Wer in der Schweizer Armee eine Karriere bei den Fliegertruppen absolvieren will, muss einen oder mehrere Kurse besuchen, noch bevor er oder sie die Rekrutenschule besucht. «SPHAIR – talents for the sky» ist eine Ausbildungsplattform der Schweizer Luftwaffe. Sie dient primär einer vormilitärischen Selektion für Anwärter als Fallschirmaufklärer oder Piloten. Sphair ist übrigens keine Abkürzung, sondern ein Kunstwort, das an Atmosphäre, Sphäre, Weite und Raum erinnert. In Grenchen führt seit Gedenken die Segel- und Motorfluggruppe pro Jahr fünf bis sieben zweiwöchige Kurse mit jeweils sechs Teilnehmern durch, die auf zwei Flugzeugen mit zwei Fluglehrern arbeiten. Grenchen bietet mit Theorieräumen und Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten ideale Voraussetzungen. Auch Skydive führt Kurse für die Schweizer Luftwaffe durch. René Glücki, Präsident des Fallschirmvereins schreibt: «Die Zusammenarbeit mit Sphair ist traditionell sehr gut und konstruktiv. Skydive Grenchen ist – als nicht kommerziell orientierter Fallschirmverein, der in der Regel nur an den Wochenenden operiert – sehr dankbar für diese Kurse. Sie helfen mit, die Fixkosten für das Flugzeug zu decken und eine gute Auslastung im Jahresverlauf zu erreichen.» Dabei sei es eine Win-win-Situation. Die Luftwaffe könne ihre Sphair-Kurse in einem zivilen und betriebswirtschaftlich orientierten Umfeld anbieten. «Dies spart der Luftwaffe hohe Kosten. Grundsätzlich könnte die Luftwaffe diese Ausbildungen nämlich selbst vornehmen, allerdings würde dies zu höheren Kosten für den Steuerzahler führen». Von 2012 bis letztes Jahr besuchten insgesamt 291 Kandidatinnen/Kandidaten einen Fallschirm-Sphair-Kurs in Grenchen und absolvierten insgesamt 7280 Sprünge. Das waren im Schnitt etwa 30 Kandidatinnen/Kandidaten pro Jahr mit etwa 800 Sprüngen. Das Absetzflugzeug wird dabei oftmals mit zivilen Springern aufgefüllt. Insgesamt waren es laut Glücki zwischen 700 und 750 Flüge über die zehn Jahre verteilt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen