Reaktionen auf das Aus für den Swiss Rotor Hub Grenchen

Flughafen Grenchen Das Aus für den «Swiss Rotor Hub» in Grenchen sorgt für heftige Kritik – Stadtpräsident spricht von «Debakel» Nicht nur in den sozialen Medien gehen die Wellen hoch, auch hinter den Kulissen scheint es zu brodeln. Die Frage stellt sich: Wie geht es jetzt weiter? Und was sagt die Grenchner Politik dazu? Oliver Menge 1 Kommentar 05.09.2022, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch hängt die Werbung für das Projekt «Swiss Rotor Hub» am Montagnachmittag am Gebäude. Wie lange noch? Bruno Kissling

«Einzig die zeitliche Verzögerung durch die Einsprachen war dafür verantwortlich, dass das Projekt nun abgestürzt ist.» Das sagt Conrad Stampfli, Vizepräsident des Verwaltungsrats der Regionalflughafen Grenchen-Jura AG auf Anfrage. Er ist Ansprechpartner, sowohl für den Flughafen als auch für die Centaurium Aviation AG, die den «Swiss Rotor Hub» hatte bauen wollen.

Conrad Stampfli, VR-Vizepräsident Regionalflugplatz Grenchen-Jura AG. Oliver Menge

Centaurium, die am Flughafen Grenchen ansässig ist, will laut Stampfli dort bleiben. Allerdings sei noch nicht festgelegt, in welchem Umfang und wo in Zukunft ihr Fokus liegen werde.

Auf eine entsprechende Frage meint Stampfli, auch er habe die Diskussionen auf Facebook gelesen. Er wundere sich über die Kritik eines nicht wieder gewählten Verwaltungsrats, das Projekt sei «falsch aufgegleist» worden, obwohl der Gesamtverwaltungsrat stets eng in dieses involviert gewesen sei.

Der Flughafen Grenchen werde nun andere Projekte vorantreiben, die konkret in der Pipeline seien und über die man berichte, sobald sie spruchreif seien. Eines davon sei voraussichtlich auch der Bau des neuen Towers auf dem Rega-Hangar, weil die Baubewilligung bereits vorliege. Nur müsse man hier noch die Finanzierungsfrage klären, sagt Stampfli.

Was nicht erstaunt, denn immerhin entgeht dem Flughafen durch das Aus für den «Swiss Rotor Hub» jährlich eine sechsstellige Summe in der Kasse, die höchst willkommen gewesen wäre und dem Flughafen etwas Luft verschafft hätte.

Auf die Frage, was denn jetzt mit dem alten Farner-Hangar passiert, der für den «Swiss Rotor Hub» abgebrochen worden wäre, sagt Stampfli: «Der Hangar gehört ja dem Flughafen. Der Verwaltungsrat wird über seine Zukunft entscheiden: Abreissen und etwas Neues bauen oder umfassend sanieren – oder stehen lassen, wie er ist.»

Stadtpräsident ist sehr enttäuscht

François Scheidegger, Stadtpräsident von Grenchen. Oliver Menge

Er sei am vergangenen Donnerstag von Conrad Stampfli schriftlich über das Aus informiert worden, sagt Stadtpräsident François Scheidegger auf Anfrage. Das Scheitern des Projekts «Swiss Rotor Hub» sei eine Hiobsbotschaft für Grenchen als Standortgemeinde, aber auch als Aktionärin, so die Meinung des Stadtpräsidenten. Die Stadt besitzt 102 von insgesamt 600 Aktien. François Scheidegger sagt:

«Für Investoren sendet das ein sehr schlechtes Signal aus und ist verbunden mit einem Imageverlust für die Standortgemeinde Grenchen. Es ist also nicht nur ein Debakel für den Flughafen, sondern auch für die Stadt Grenchen.»

Für ihn stellten sich nun einige Grundsatzfragen, die er zuerst mit den städtischen Verwaltungsräten und allenfalls mit anderen Aktionären besprechen wolle. Er sei nicht bereit, jetzt einfach zur Tagesordnung überzugehen. Das Ganze ärgere ihn sehr.

Scheidegger lässt auch durchblicken, dass er seit längerem ein grundsätzliches Problem in der Führungsstruktur des Flughafens erkenne. Die Verantwortung für das Scheitern des Projekts «Swiss Rotor Hub» jetzt einfach einzig und alleine den Einsprechern zuzuschieben, sei zu einfach, so der Stadtpräsident.

Eine Visitenkarte für die Stadt Grenchen geht verloren

Architekt Ivo Erard. Hanspeter Bärtschi

Ivo Erard ist Verwaltungsrat der Regionalflughafen Grenchen-Jura AG und hat als Architekt mehrere Bauten auf dem Airport realisiert – als privater Unternehmer für private Investoren. So das Airport-Hotel für die Familie Traub, den Hangar Ost für verschiedene Investoren – wie Mathys und Breitling – und zuletzt den neuen Rega-Hangar im Auftrag der Schweizerischen Rettungsflugwacht.

Als Verwaltungsrat wolle er sich nicht zur aktuellen Situation äussern, sagt er auf Anfrage. Aber als Architekt, der von Daniel Borer, dem Inhaber der Centaurium Aviation AG, mit dem Bau beauftragt wurde, könne er sich durchaus äussern. Es sei nicht nur äusserst schade, werde nun dieses Projekt, das etwas mehr als zehn Millionen Franken gekostet hätte, nicht mehr realisiert. Sondern geradezu ein Skandal.

«Der Bau wäre komplett aus Holz aus den umliegenden Wäldern erstellt worden, im gleichen Stil wie der Rega-Hangar», erklärt Erard. Ortsansässige Firmen hätten die Arbeiten ausgeführt. Diese regionale Wertschöpfung gehe nun verloren. «Die Vorarbeiten durch Planer, Ingenieure, Innenarchitekten und auch unsere Leistungen wurden zwar alle bereits bezahlt, aber doch ist es sehr schade, war diese Arbeit umsonst», sagt Erard.

Der Architekt ärgert sich auch masslos als Grenchner Bürger. Seiner Meinung nach wäre der Bau als Ersatz des Farner-Hangars eine Visitenkarte für Grenchen gewesen, an prominenter Lage. «Fährt man von der Autobahn nach Grenchen, stinkt es zuerst einmal und dann sieht man schon bald den alten Hangar, den man so oder so wird sanieren müssen.»

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen