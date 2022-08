Ukraine-Flüchtlinge laden Grenchner Bevölkerung ein

Flüchtlinge Ukraine-Flüchtlinge laden Grenchner Bevölkerung zu einem Begegnungsabend ein Am kommenden Mittwoch laden Menschen aus der Ukraine, die in Grenchen leben, die Bevölkerung zu einer Begegnung im Eusebiushof ein. Mit dem Begegnungsabend am 24. August wollen die Geflüchtete Danke sagen. Andreas Toggweiler 18.08.2022, 17.26 Uhr

Viktoria Litvytov (stehend 2. von rechts) mit ukrainischen Jugendlichen, welche für die Vorführung am 24. August üben. at.

Das Datum ist nicht zufällig: Der 24. August ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. 1990 konnte sich das Land von Russland lösen. Heute, 32 Jahre später, versucht man sich erneut aus der militärischen Umklammerung zu befreien. Das unbeugsame Land zahlt dafür einen hohen Preis, geniesst dafür aber auch viel Solidarität.

Nicht zuletzt auch in Grenchen. Von 19 Uhr bis 21 Uhr besteht nun am kommenden Mittwoch für die Grenchner Bevölkerung die Möglichkeit, etwas zur Geschichte der Ukraine zu erfahren, ukrainische Lieder zu hören, einer Ad-hoc-Tanzgruppe von jugendlichen Flüchtlingen zuzuschauen und nicht zuletzt auch ukrainische Spezialitäten auszuprobieren.

Ein Dank der ukrainischen Community

«Wir machen diesen Anlass, um uns für die freundliche Aufnahme in der Schweiz zu bedanken», erklärt Viktoria Litvynov. Die 36-jährige Deutschlehrerin wohnt mit ihrer Familie seit drei Jahren in Grenchen und hat im Frühjahr den Verein Grenchen help Ukraine gegründet, mit dem sie ihren Landsleuten im Krieg beisteht, Hilfsgüter und Geld sammelt sowie geflüchteten Menschen bei Alltagsproblemen hilft.

Für die Hilfsgüter erhielt sie von der Stadt Grenchen einen Lagerraum im Haldenschulhaus zur Benutzung. In regelmässigen Abständen kommen Chauffeure aus der Ukraine nach Grenchen, um die Waren abzuholen. «Manchmal kann ich ihnen auch etwas Bargeld geben, um den Treibstoff für die Rückreise zu bezahlen. Die Menschen nehmen jeden betrag dankbar an», erzählt Litvynov, die an der Volkshochschule Solothurn Deutsch unterrichtet.

Ukrainische Jugendliche üben Tänze auf dem Spielplatz Schmelzi in Grenchen. at.

Auch ihre Eltern konnten nach Kriegsausbruch aus Mariupol nach Grenchen flüchten, wo sie seither bei ihrer Tochter wohnen. Laut Litvynov leben inzwischen etwa 70 ukrainische Familien in Grenchen. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut, auch wenn viele manchmal traurig seien oder Heimweh verspüren.

Am Begegnungsabend kann man auch Geld spenden, das nach Wahl an ein Kinderheim oder an die ukrainische Armee weitergeleitet wird.

Kontaktdaten für Spenden und Informationen: grenchen-help-ukraine.ch/de.html