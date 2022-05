75 Jahre Blösch AG: Firmenbesuch von Regierungsrätin Brigit Wyss

Firmenporträt Die Grenchner Blösch AG feiert das 75-Jahr-Jubiläum Das Grenchner Familienunternehmen in dritter Generation gehört zu den weltweiten Marktführern in Sachen Oberflächenbeschichtung. Regierungsrätin Brigit Wyss besuchte die Geschwister und Co-CEO's Pascale und Patrick Blösch. Oliver Menge Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Die beiden Geschwister und Co-CEO's: Pascale und Patrick Blösch. Oliver Menge

Angefangen hat alles in einem Keller. Grossvater Walter Blösch, eigentlich Kaufmann und Weinhändler, erkannte schon früh das Potenzial, das durch eine wertsteigernde Beschichtung zu erreichen war. Nach Schmuckbändern, die er vergoldete – das Wissen dazu eignete sich der gewiefte Unternehmer aus Mörigen selber an – kamen Uhrschalen und andere Teile der Uhrenindustrie hinzu.

«Es war ein steiniger Weg, oft an der Grenze zur Illegalität», sagt Pascale Blösch, die die Firma in dritter Generation gemeinsam mit ihrem Bruder Patrick Blösch leitet. Die Werkstatt ihres Grossvaters sei auch ab und zu von den Behörden zwangsweise geschlossen worden. Schliesslich liess man ihn gewähren, unter der Bedingung, er müsse besser sein als die Mitbewerber. «Das war eigentlich der Startschuss der Firma Blösch», sagt die Enkelin des Firmengründers.

Nummer eins in USA, zwei in Europa und drei weltweit

Heute gehört die BCI-Blöschgruppe zu den weltbesten Spezialisten in der Beschichtungstechnologie mit drei Standorten und insgesamt 360 Mitarbeitenden – 130 im Kanton Solothurn.

Am Standort in Grenchen entwickelt man Beschichtungen allerhöchster Qualität, die für ein kleines Kundensegment Nischenbereiche abdeckt, erklärte Co-CEO Patrick Blösch anlässlich des Besuchs von Regierungsrätin Brigit Wyss. «Wir veredeln Produkte für Kunden und begleiten ihn bei der Entwicklung.»

Dazu gehört die Uhrenindustrie, wo beispielsweise Zifferblätter mit Diamondlike Carbon (DLC) – einer diamantähnlichen Kohlenstoffschicht – versehen werden, Uhrgläser mit ultraharten oder entspiegelten Schichten. Auch sogenannte tribologische Schichten, reibungsarme Beschichtungen, die keine Schmiermittel benötigen, werden hier entwickelt und Werkstücke in kleinen Stückzahlen beschichtet. So wurden auch Teile des Mars-Rovers bei Blösch veredelt.

Auch optische Beschichtungen für die Medizinaltechnik – Stichwort Endoskopie – oder verschleissmindernde Beschichtungen für Werkzeuge auf Chrom- und Titanbasis gehören dazu.

In Selzach produziert die zur Holding gehörende Firma Platit AG Beschichtungsanlagen, zum Teil massangefertigt in Zusammenarbeit mit den Kunden. Die Anlagen werden weltweit verkauft, ausser in der Schweiz und Tschechien. Die Platit AG macht rund die Hälfte des Umsatzes der Holding aus und erweitert das Portfolio mit ihren Open Source-Beschichtungscentern.

Standort in Tschechien seit 1991

In Tschechien bei der Firma Liss setzt man auf die Massenproduktion und hat sein Augenmerk auf die Automobilindustrie gesetzt. So werden in Tschechien beispielsweise Kontakte für die Zünder von Airbags beschichtet. Etwa 70 Millionen Stück pro Jahr.

Das Spezielle bei der Blösch AG sei der Umstand, dass hier verschiedene Technologien zusammengeführt werden, die dann Innovationen antreiben, die in anderen Bereichen Verwendung finden können, erklärte Patrick Blösch. So sei die Beschichtung von Sensoren zukunftsweisend und werde eine immer wichtigere Rolle spielen.

Know-how näher zu Regierung bringen Regierungsrätin Brigit Wyss nahm die Einladung, bei einem Besuch mehr über das Grenchner Unternehmen zu erfahren, sehr gerne an, wie sie sagte. Das biete die Gelegenheit, auf den neusten Stand gebracht zu werden. Sie war in der Begleitung von Sarah Koch, Leiterin Standortförderung beim Kanton, und Peter Studer, Leiter Departementssekretariat im Volkswirtschaftsdepartement. Die Standortförderung, die den direkten Draht zu den Unternehmen im Kanton habe, rücke näher zum Regierungsrat, sagte Wyss. Der Umzug ins Rathaus stehe bevor, was die Wege noch kürzer mache. Damit sei man auch nahe bei den Firmen und könne die Themen in der Regierung vertiefen. Wyss war sichtlich beeindruckt vom kurzen Rundgang durch die Blösch AG und liess sich von den verschiedenen Abteilungsleitern die unterschiedlichen Beschichtungsprozesse erklären. Auch Stadtpräsident François Scheidegger zeigte sich erfreut und stolz, dass man solche Betriebe, ja Perlen in Grenchen habe. Co-CEO Patrick Blösch schliesslich sagte, die aktuellen Veränderungen stellten eine Herausforderung dar. Themen wie die Energiesicherheit könne man nur gemeinsam lösen.

