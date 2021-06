Finanzen Eigentlich sollten in Grenchen jährlich 2 Millionen eingespart werden Den aktuellen Überschüssen zum Trotz hat sich der Grenchner Gemeinderat vorgenommen, zu sparen. Doch in der Praxis erweist sich das als schwierig. Eine überparteiliche Motion fordert jetzt ein Stellenmoratorium. Andreas Toggweiler 17.06.2021, 05.00 Uhr

"Jetzt" ist Zeit für ein Stellenmoratorium, meinen die bürgerlichen Fraktionen. Skulptur dieses Namens von Fabio Luks beim Stadthaus Grenchen Oliver Menge

Als der Grenchner Gemeinderat im letzten Herbst das Budget 2021 behandelte, war der Ton alarmistisch. Corona werde ein Riesenloch in die Finanzen reissen und auch sonst müsse die Stadt das Ruder herumreissen, weil ein strukturelles Defizit bestehe. Das heisst, die Stadt gibt systematisch mehr Geld aus, als sie einnimmt.

In der Tat: Allein im letzten Jahr hat der Gemeinderat sieben neue Stellen geschaffen, teilweise als Korrektur der letzten Sparrunde, wo der Sparhobel da und dort offenbar zu stark eingestellt worden war. Jedenfalls liess sich der Gemeinderat jeweils von der Argumentation der Verwaltung überzeugen, man brauche diese oder jene Stellenprozente nun doch wieder.

Drei Sparseminare durchgeführt

So beschloss der Rat im Rahmen der Budgetbereinigung auch, Anfang Jahr extern moderierte Sparseminare durchzuführen, um sich auf mehrheitsfähige Einsparungsmöglichkeiten zu einigen.

Es gab eine breite Auslegeordnung, eine Art Brainstorming, die gut 50 verschiedene Massnahmen zu Tage förderte. Diese reichten von der Abschaffung der Stadtpolizei bzw. Integration in die Kantonspolizei über die Erhöhung der Hundesteuer bis zur Besteuerung der Tischsets der Grenchner Restaurants.

Die Massnahmen wurden sodann kategorisiert hinsichtlich nachhaltiger jährlicher Finanzwirkung und politischer Durchsetzbarkeit. Wobei diese wie so oft umgekehrt proportional zueinanderstehen.

Das Sparziel beträgt 2 Millionen

Einigkeit besteht nach dem 3. Workshop immerhin, dass das Sparziel in der Grössenordnung von 2 Millionen Franken liegt. Pro Jahr. Dies bei einem Budget von 128 Millionen Franken jährlich.

Zu welchen Sparmassnahmen sich der Gemeinderat aber bisher durchgerungen hat, ist nicht bekannt. Dem Vernehmen nach blieb es ziemlich still, als es darum ging, das Projekt zu konkretisieren. Durchgesickert ist, dass der Wirtschaftsrat aufgehoben werden soll, ein Gremium von «Wirtschaftsweisen», das vor allem beratende Funktionen wahrnimmt und das sich Grenchen bisher im Unterschied zu anderen Städten geleistet hat.

Dass man damit dem Sparziel nur unwesentlich näher kommt, dürfte klar sein. Und nachdem die Stadt für die Rechnung 2020 erneut einen nicht geringfügigen Millionenüberschuss präsentieren konnte, erscheint der Spareifer inzwischen etwas erlahmt.

An der grundsätzlich langfristig schiefen Einahmen-/Ausgabenstruktur ändert dies aber wenig. Doch kommt jetzt aus dem Gemeinderat doch noch der Befreiungsschlag?

Überparteiliche Motion eingereicht

Denn an der letzten Gemeinderatssitzung wurde eine überparteiliche Motion eingereicht, welche Bewegung in das festgefahrene Spardossier bringen könnte: Sie stammt von FDP-Fraktionschef Robert Gerber, trägt aber Unterschriften aus allen bürgerlichen Fraktionen inklusive CVP und Grünliberale.

Die Motion verlangt die Einführung eines Stellenmoratoriums bzw. einer für die gesamte Stadtverwaltung geltenden Stellenplafonierung. Konkret sollen Stellen nach einem Abgang grundsätzlich mindestens sechs Monate vakant bleiben und erst «nach einer eingehenden Bedürfnisabklärung» zur Wiederbesetzung freigegeben werden.

Gerber betont in der Begründung, dass die aktuellen Überschüsse in der Rechnung grösstenteils auf Einmaleffekten beruhten. Ein Blick in den Finanzplan zeige, dass sich ein Ende der Schönwetterphase abzeichne. «Soll die Standortgunst unserer Stadt auch nur annähernd erhalten bleiben, müssen Massnahmen getroffen werden, welche längerfristige Resultate zeigen. Nagelfeilen-Kosmetik reicht nicht mehr.»

Hat also das Sparseminar nichts gebracht? «Das kann man so nicht sagen», meint Gerber, es sei einfach schwierig, sich in einem 15er-Gremium auf grössere Vorhaben zu einigen, welche wirklich finanziell einschenken.

Nicht für jede Funktion gleich realistisch

Er sei sich durchaus bewusst, dass auch nicht jede Stelle längere Zeit unbesetzt sein könne. Aber in Teams einer gewissen Grösse sei dies realistisch und könne auch eine Chance sein, an eine Reorganisation zu denken. Zwar müsse schon heute jede Stellenwiederbesetzung von der GRK bewilligt werden, es gibt sogar ein eigenes Formular dafür. «Doch ist das Ganze etwas zum Ritual verkommen», meint Gerber.

Stadtpräsident François Scheidegger will noch keinen Kommentar zu dieser Motion abgeben. Die offizielle Stellungnahme der Stadt zum Vorstoss erfordert verschiedene Rücksprachen und Stellungnahmen, unter anderem mit der Personalkommission. Der Vorstoss dürfte somit nicht mehr in dieser Legislatur behandelt werden.