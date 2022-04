Feuerwehreinsatz Brand an der Bergstrasse in Grenchen: Ein Stromverteilkasten hat Feuer gefangen In Grenchen ist am Dienstagabend ein Stromverteilkasten in einer Einstellhalle in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste ein Kurzschluss den Brand aus. Aktualisiert 06.04.2022, 10.01 Uhr

Feuerwehreinsatz am Dienstagabend an der Grenchner Bergstrasse: Anwohnende beobachteten das Geschehen. zvg / Leserbild

An der Bergstrasse in Grenchen ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Andreas Mock, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, bestätigte auf Anfrage eine Meldung aus der Leserschaft.

In einer Einstellhalle sei eine Trafostation in Brand geraten. Das Feuer habe zu einer Rauchentwicklung geführt. Eingegangen sei die Brandmeldung um ungefähr 18.15 Uhr. Eine Stunde später war der Feuerwehreinsatz noch im Gange. Mock sagte am Dienstagabend: «Verletzt worden ist nach aktuellem Erkenntnisstand niemand».

Der Brand in der Einstellhalle. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwochmorgen mitteilt, geriet in einem Nebenraum der Einstellhalle ein Stromverteilkasten in Brand. Wegen der Löscharbeiten musste die Stromversorgung im betroffenen Quartier zeitweise ausgeschaltet werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand dann rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Aus den umliegenden Gebäuden wurden die Bewohner zum Teil kurzzeitig evakuiert. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen in der Einstellhalle entstand nach derzeitigen Erkenntnissen kein Sachschaden.

Die Kantonspolizei Solothurn hat noch am Abend Abklärungen zur Brandursache vorgenommen. Demzufolge ist der Brand auf einen Kurzschluss in dem Stromverteilkasten zurückzuführen. Neben der Feuerwehr Grenchen und der Kantonspolizei Solothurn sowie der Stadtpolizei Grenchen standen Mitarbeitende der Städtischen Werke Grenchen und der Sanität im Einsatz. (bey)