Grenchen: Vorschau Rock am Märetplatz

Festivalsommer Das «Rock am Märetplatz» steht in den Startlöchern Das Lineup steht, der Ticket-Verkauf hat begonnen: In dreieinhalb Wochen geht’s rund auf dem Marktplatz Grenchen. Oliver Menge 13.07.2022, 05.00 Uhr

«Halunke»: Hinter der Berner Band stecken Anja und Christian Häni, die auch privat ein Paar sind. zvg

Am Samstag, 6. August geht das 11. Rock am Märetplatz in Grenchen über die Bühne. «Wir waren nie wirklich weg, aber sind zurück!!!», heisst es in einem Pressetext der Organisatoren. Mit einer stark verkleinerten «Corona Edition» im 2020 und einer, zwar noch mit Auflagen verbundenen, aber dennoch sehr erfolgreichen Ausgabe im 2021, geht das RAM auch im 2022 wieder live.