Ferienpass Grenchen: Zwei Kursanbieter sind schon lange dabei

Ferienpass Grenchen Im Ferienpass lernen Kinder die Faszination Fliegen und experimentierendes Drucken kennen Der Ferienpass Grenchen: Viele Kursanbieter sind schon seit Jahren mit dabei, die Flugschule und das Kunsthaus sind solche Beispiele für langjähriges Engagement. Ein Einblick André Weyermann Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Beim Ferienpass im Druckatelier bei Annatina Graf lernten die Kinder 2016 das Drucken kennen. Nadine Schmid

Bruno und Monika Meier gründeten vor über 40 Jahren (1979) den Ferienpass Grenchen für Jugendliche und Kinder in den Herbstferien. Auch heute noch ist er sehr beliebt, wird in der Zwischenzeit vom Netzwerk organisiert.

Angebote kamen und gingen, andere Organisationen sind schon seit Jahrzehnten kontinuierlich dabei. Wir haben uns mit zwei von ihnen, der Segel- und Motorfluggruppe Grenchen sowie dem Kunsthaus Grenchen beziehungsweise deren Kursverantwortlichen unterhalten über Motivation und Erfahrungen.

Ferienpass als «logische Fortsetzung» des Angebots

Das Kunsthaus Grenchen setzt auch in «normalen Zeiten» auf Kunstvermittlung: Erwachsene, vor allem aber auch Jugendliche und Kinder sowie ganze Schulklassen profitieren von diesem Angebot. Mit den «Druckknöpfen» ist gar eine eigene «Jungtruppe» regelmässig im Kunsthaus am Werken und stellt ihre Erzeugnisse auch aus.

Ferienpass Grenchen Nina Caviezel, Kunsthaus. zvg

Da ist es für Nina Caviezel nur logisch, dass auch im Ferienpass ein Kurs angeboten wird. «Wir wollen die Begeisterung wecken für die verschiedenen Drucktechniken, den Kindern in unseren Räumlichkeiten die Mittel dazu zur Verfügung stellen», erklärt die ausgewiesene Fachfrau in der Kunstvermittlung.

Caviezel weist noch auf einen weiteren Punkt hin: «Kinder können zwar zu Hause gestalterisch kreativ sein, zum Beispiel basteln oder malen, den wenigsten ist es aber möglich, die vielfältigen Drucktechniken und ihre Anwendungsarten dort zu erfahren. Das können sie bei uns.»

Die Resultate sind oft überraschend

Normalerweise werden zwei Drucktechniken während des Kurses ausprobiert. Ein offenes Thema wie zum Beispiel «Unterwasserwelten» erlaubt es, die jeweilige Fantasie auszuleben: «Dazu ist das Arbeiten in der Gruppe einfach cool, der Austausch rege und das Drucken verleitet zum Experimentieren.

Ferienpass Grenchen: das Atelier im Kunsthaus Grenchen. zvg

Nicht geplante Veränderungen sind ein weiteres spannendes Element, mit welchem die Kinder konfrontiert werden, diese annehmen und nach ihrem Gusto umsetzten. Diese Prozesse mitzugestalten und zu erleben mach schlichtweg Spass», erklärt die Absolventin des Masterstudiengangs Art Education mit Nebenfach Kunstgeschichte an der Hochschule der Künste Bern (HKB) und der Universität Bern.

Zuvor hat sie ihren Bachelor in Vermittlung in Kunst und Design in Bern und Leipzig absolviert: «Zum Abschluss sind die Kinder schliesslich stolze Besitzer eigen kreierter Drucke, ohne Bewertung, dafür mit der Erfahrung, dass man sich dabei auch ganz schön bekleckern kann.»

Wenn beim einen oder anderen das Ferienpass-Erlebnis dazu führt, dass es sich auch weiter für das Kunsthaus und seine Angebote in der Kunstvermittlung interessiert, sei das natürlich ein willkommener Nebeneffekt.

Einer der gefragtesten Kurse überhaupt in all den Jahren

«Schon ewig dabei und oft ausgebucht», lautet das Fazit bei der Segel- und Motorfluggruppe, oder kurz einfach Flugschule Grenchen. «Im Ferienpass geht es für uns darum, dass die Kinder und Jugendlichen Spass haben, ihre Freude an der Fliegerei geweckt wird», erklärt Geschäftsführerin Suzanne Dysli, die Tochter des legendären Grenchner Flugpioniers Otto Sallaz.

Ferienpass Grenchen: Suzanne Dysli, Flugschule Grenchen. zvg

Eine kurze theoretische Einführung steht jeweils auf dem Programm, eine Führung über den Flugplatz mit all seinen vielfältigen Firmen und Bauten und deren Aufgabe. Bei schönem Wetter geht es dann auf in die Lüfte mit einer vierplätzigen Maschine.

Suzanne Dysli weist darauf hin, dass die Flugschule an vielen Ferienpässen in der näheren und weiteren Region teilnehme. «Wir versuchen dann jeweils über das Gemeindegebiet der entsprechenden Gruppe zu fliegen.»

Vielleicht absolvieren zukünftige Berufspiloten den Ferienpass

Es komme schon auch vereinzelt vor, dass der eine oder andere nicht fliegen wolle beziehungsweise dürfe, da die Eltern ihr Veto eingelegt hätten. Das sei aber die Ausnahme. «Vielmehr hoffen wir natürlich auch, dass bei einzelnen Teilnehmenden die Bereitschaft heranreift, die Fliegerei als Hobby oder gar als Beruf in Betracht zu ziehen», erklärt Suzanne Dysli.

Man sei im Nachwuchsbereich speziell aktiv. In diesem Zusammenhang verweist sie auf das Programm YES (Young Eagles of Switzerland), in welchem die Interessierten vertieft an die Fliegerei herangeführt werden.

Letztes, gar nicht so unwichtiges Detail am Rande: Überall auf der Welt trifft man Berufspiloten, welche in Grenchen mit der Fliegerei begonnen haben. Bei der Luftwaffe, der Rega, bei SWISS, Edelweiss, Helvetic, Easyjet, Lufthansa, Air France, KLM und sogar bei Emirates fliegen Piloten, die einst in der Segel- und Motorfluggruppe ihre ersten fliegerischen Erfahrungen gemacht haben.

Weitere Informationen: www.kunsthausgrenchen.ch und www.fliegen.ch

