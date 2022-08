Erste Sommerausgabe der Grenchner Fasnachtszeitung "Gosche"

Fasnachtszeitung Fasnächtler veröffentlichen erstmals in der Geschichte der Grenchner Fasnacht eine «Sommer-Gosche» Das «fasnächtliche unzensurierte Intelligenzplatt» erscheint in diesen Tagen als Sonderausgabe – in der gewohnten Farbe, mit gewohnt träfen Sprüchen, aber in ungewohntem Format und zu ungewöhnlicher Zeit . Oliver Menge Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Doppelseite aus der «Gränchner Gosche, Summer-Edischen». Oliver Menge

Die Faschingszunft respektive die Redaktion der «Gränchner Gosche», der Grenchner Fasnachtszeitung, überrascht die Bevölkerung mit einer «Summer-Edischen», wie sie den «offiziellen Orkan» ihrer Zunft nennen. Sie kommt im ungewohnten A5-Format daher und ist seit Donnerstag in der Dropa-Drogerie, beim Granicum und in allen Filialen des Back-Cafés für einen Fünfliber zu haben.

Es ist das erste Mal, dass die «Fasnachtszeitung» im Sommer erscheint – dementsprechend schlürft «Göschi» auf der Titelseite einen Kokoscocktail mit Schirmchen. Sommerlich gekleidete Fasnächtlerinnen und Fasnächtler werden die Sonderedition auch am Grenchner Fest persönlich unter die Leute bringen.

Zwar habe man schon einmal in früherer Zeit damit geliebäugelt, eine Sommerausgabe zu veröffentlichen, sagte Teddy Buser, Ehrenmitglied der Faschingszunft und ehemaliger Ober der Grenchner Fasnacht. Aber es sei damals beim Versuch geblieben, obschon sich die Redaktion ein Wochenende lang an einen «geheimen» Ort im Jura zurückgezogen hatte. Die «Gosche»-Schreiber hätten beim Bänklen derart Durst bekommen, dass ausser einem gewaltigen Kater nichts Verwertbares übrig geblieben sei.

Der ehemalige Schuldirektor Grenchens und Vollblutfasnächtler überwinterte in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, an der Wärme in Asien und fehlte jeweils als Sprücheklopfer für die «Gosche». An der aktuellen Ausgabe, die unter dem Motto «Läck, hei mir heiss» steht, hat er aktiv mitgewirkt, so auch Heinz Westreicher, ebenfalls einstmals Ober und jetzt Ehren-Ober.

Aktueller geht es fast nicht

Die «Gränchner Gosche, Summer-Edischen» bezieht sich auf aktuelles Geschehen in ihrer Themenwahl: Der Besuch von Bundespräsident Ignazio Cassis fehlt ebenso wenig wie ein aktuelles Interview mit Gesamtschulleiterin Nicole Hirt oder ein Resümee zum «Donnschtig-Jass» oder dem Bettle Bierobe in der Zähnteschür.

Auch das Team des «Gränchner Tägus» bekommt sein Fett weg, was die Redaktion mit Stolz erfüllt. Denn irgendwie ist es doch eine Ehre, in der Fasnachtszeitung durch den Kakao gezogen zu werden. Auch fürs Team der Grenchner Stadtbummler fanden sich treffende Sprüche.

Ein Höhepunkt aus Sicht der Redaktion des «Grenchner Tagblatts» ist die Seite mit dem «letzten Gockel», niemand Geringeres als Stadtpräsident François Scheidegger. Dieser werde dereinst als das erste Exponat für die ausgestorbenen männlichen Gemeindepräsidenten im Museum landen, ist er doch aktuell förmlich von weiblichen Amtskolleginnen umzingelt.

Ein weiteres Highlight sicherlich ist auch die Aufarbeitung der eigenen Arbeit bezüglich «sexistisch-rassistischem Korrektmodus» und dem «gender- resp. LGBTQ-gerechten» Schreiben durch die «Göscheriche», den durchs Band weg männlichen Mitglieder der «Gosche»-Redaktion.

Die Zeichnungen stammen von «Biwo» und bringen die Dinge gekonnt auf den Punkt.

Ein Blick in die «Gränchner Gosche» lohnt sich also auch ausserhalb der närrischen Zeit – denn wie heisst es so schön: «Wer sich den Sinn wahrt für Humor, dem kommt die Welt auch lustig vor» (Volksmund). Oder etwa: «Mit trockenem Humor kann man anderen das Wasser abgraben.» Und an all jene, die es in die «Gosche» geschafft haben, ein Spruch von Fred Ammon: «Wer keinen Humor verträgt, hat wenig zu lachen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen