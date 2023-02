Fasnachtsende: Bettlacher Böögg steckte voller Energie

Fasnachtsende Der Bettlacher Böögg verbrannte ganz schön energetisch Der Energiekrise war die Figur gewidmet, die zum Fasnachtsende in Bettlach als Böögg verbrannt wurde. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 22.02.2023, 22.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bettlacher Böögg brennt lichterloh. Andreas Toggweiler

Einmal mehr äusserst effektvoll fackelten die Böögianer in Bettlach die Fasnacht ab, mit einem Böögg der unschwer als energetisch aufgeladen erkennbar war: Sonnenkollektoren, ein Atomkraftwerk und ein Windrad, das sich sogar drehte – auch ohne Wind.

Hier ist noch alles intakt ... at.

Für Spannung war also gesorgt beim Fasnachtsvolk, das sich auf der Marienheim-Wiese zur Zeremonie des Bööggverbrennens einfand. Zum Böllerschuss um 19.19 Uhr starteten die Krachwanzen ein letztes Mal für diese Saison ihre fasnächtliche Klangkulisse.

Das Kraftwerk brennt – und die Glühbirne durch. at.

Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut erhielt aber zunächst von Angie Hess von den «Zünftigen Bettlachern» den traditionellen Schlüssel zum Gemeindehaus zurück. In Versform liessen die beiden die Fasnachtszeit in Bettlach Revue passieren, gaben ihrer Freude über viel Gelungenes Ausdruck, aber auch dem Bedauern über das fehlende Gwösch oder den letzten Mooreball.

Noch mehr Pyrotechnik. at.

Und am Ende tauchte der schon letztes Jahr vermisste Schlüssel wieder auf, sodass die Gemeindepräsidentin nun ihre Reserve aufstocken kann. Dann aber ging’s los mit der Pyrotechnik.

Bööggverbrennen Bettlach 2023. Andreas Toggweiler

Zunächst wurde ein Spionageballon der Grenchner und Solothurner Fasnacht geortet, der effektvoll mit Raketenfeuer belegt und im zweiten Versuch auch getroffen wurde.

Das Feuer gibt dem Böögg den Rest. at.

Danach zischte und funkte es in einem fort. Kraftwerk für Kraftwerk ging in Rauch und Flammen auf und Glühbirne um Glühbirne brannte durch, bis am Ende die ganze Installation in Flammen stand und in sich zusammenbrach. Fürwahr, einmal mehr eine eindrückliche Demonstration der Böögianer-Feuerwerker, die das Publikum zu begeistern vermochte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen