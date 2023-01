Auch in Selzach haben jetzt die Narren das Sagen

Fasnacht Selzach «Weisch no», als das letzte Mal Fasnacht war? In Selzach haben die Narren den Schlüssel von Gemeindepräsidentin Silvia Spycher erhalten. Die Zeremonie ging diesmal ohne Schabernack über die Bühne. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 13.01.2023, 20.54 Uhr

Hilari 2023: Gemeindepräsidentin Silvia Spycher und VFZ-Präsident Simon Hugi nach der Schlüsselübergabe. Andreas Toggweiler

Es ist nicht selbstverständlich, wenn in einem Dorf noch drei Guggenmusiken existieren, ja insgesamt sogar fünf Fasnachtszünfte. Doch in Selzach ist das so und so lebte der robuste Fasnachtsgeist an Hilari rasch wieder auf.

Kurz und sec war diesmal die Übergabezeremonie für den Schlüssel. Nachdem sich eine kleine Menschenmenge vor dem Pfarreizentrum versammelt hatte, die Strasse abgesperrt war und die drei Guggenmusiken Nuggi-Guggi, Fürobe-Bloser und Schnabuwetzer lautstark auf dem Platz einmarschiert waren, konnte es losgehen.

VFZ-Präsident Simon Hugi deklamierte in Versform das bevorstehende Fasnachtsprogramm, das schon wieder altvertraute Formen angenommen hat. Zwei Jahre mussten sich die Selzacher Fasnächtler gedulden, nachdem 2022 zuletzt nach anfänglichen Hoffnungen doch nichts daraus wurde.

Schnabuwetzer in Action. Andreas Toggweiler

Altvertraut auch das Fasnachtsmotto «Weisch no?», das erstmals 2021 hätte zum Einsatz kommen sollen. Es wurde auf dem Plakat entsprechend abgeändert, doch kommt die Fasnachtsplakette unverändert zum Verkauf diese Saison nun auch im richtigen fasnächtlichen Umfeld zur Geltung.

Gemeindepräsidentin blieb verschont

Gemeindepräsidentin Silvia Spycher zückte sogleich das Portemonnaie, um sich eine «Goldene» zu erwerben. Vielleicht auch aus Dankbarkeit, dass sie die Fasnächtler heuer vom sonst üblichen Schabernack verschont haben. Oder darüber, dass es am Abend noch rechtzeitig aufgehört hat zu regnen.

Das Motto ist seit 2021 dasselbe: «Weisch no?» Andreas Toggweiler

Wie dem auch sei, jedenfalls wünschte Spycher allen eine schöne Fasnachtszeit, bevor die Guggen wieder kräftig Puste holten. Das Fasnachtsprogramm in Selzach sieht heuer an der Chesslete (16. Februar) wieder eine Kinder-Strassenfasnacht vor, einen Umzug am Fasnachtssamstag mit anschliessendem Guggenkonzert und einem Kindermaskenball sowie das traditionelle Böögg-Verbrennen am Aschermittwoch.

