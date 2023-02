Fasnacht Grenchen Wenn Drachen grosse Töne spucken und Wiiber sich in Kuchen werfen: Das waren die Highlights des Grenchner Umzugs Der Fasnachtsumzug lockte die Leute in Scharen ins Stadtzentrum von Grenchen. Die verschiedenen Zünfte und Guggenmusiken übertrafen sich mit kreativen Eskapaden. Ein Gang durch das närrische Grenchen. André Weyermann Jetzt kommentieren 19.02.2023, 18.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schuelschwänzer Grenchen sorgten als Drachen verkleidet für kakofonische Töne in Grenchens Stadtzentrum. Hanspeter Bärtschi

Nach zwei Jahren, in welchen sie coronabedingt ihre Schaffenskraft nicht hatten ausleben können, zeigten die Grenchner Umzügler wieder, was in ihnen steckt. Der hiesige Umzug kann vielleicht quantitativ nicht mit anderen mithalten, qualitativ hingegen muss er sich nicht verstecken. Das zeigte die diesjährige Ausgabe einmal mehr.

Die Wagenbauer verzückten mit lustvollen Sujets, vielen Details, gekonnten Anspielungen, träfen Sprüchen und teilweise gar künstlerischen Ausführungen. Dazu herrschte wie so oft immenser Betrieb. Die Wagen wurden nicht einfach nur mitgeführt. Ihre Botschaften wurden durch das Fussvolk an die Zuschauenden herangetragen, diese wurden so Teil des Geschehens. Auch die Guggenmusiken und die übrigen Aktiven geizten nicht mit optischen Reizen in Form von wunderschönen Kostümen und natürlich mit groovig-schränzender Musik.

«Chli Chlääbä muess es» ‒ Umweltaktivisten kriegen ihr Fett ab

Ohne dass andere abfielen, zogen die Wagenbauer der Hilari- und der Luna-Zunft wieder viele Blicke auf sich. Zu recht. Die Tatsache, dass junge Kräfte nachstossen, die alten, bewährten aber immer noch ihre Erfahrung einbringen, führte zu einer befruchtenden Symbiose.

Der Hilari-Wagen prangerte die Umweltaktivisten für ihre Klebeaktionen an. Hanspeter Bärtschi

Der dreiteilige Hilari-Wagen prangerte unter dem Motto «Chli Chläabä muess es» einerseits die (Un)-Sitte an, dass Umweltaktivisten auch vor Kunstwerken nicht Halt machen, feierte andererseits das reichhaltige Angebot in unserer Stadt an Kunst im öffentlichen Raum. Die Hilari präsentierten dem Publikum akkurate Kopien von stadtbekannten Werken und Künstlern wie Peter Travaglin, Marc Reist, Bruno Leus sowie die kontrovers diskutierten von Fabio Luks («Jetzt)» oder die Büste von Bundesrat Obrecht.

Konfetti und alternative Fakten von der Luna-Zunft. Hanspeter Bärtschi

Die Luna-Zunft ihrerseits verwandelte ihren Wagen gleich in eine «Zittigs-Fabrick», mit vielen alternativen Fakten, Eigen- und anderer Werbung. Gleichzeitig verteilte sie an die in Scharen erschienenen Zuschauenden die neusten, druckfrischen News, ganz der Wahrheit verpflichtet natürlich.

Die Stadtratten zum 10-Jahr-Jubiläum

Grosses Kino: Der Grand-Casino-Wagen der Fasching-Zunft Grenchen. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

Die Faschingszünftler betätigten sich diesmal als Glücksritter, indem sie ein «Grand Casino» die Strecke abfahren liessen. Samt eigener Währung: «Hesch mou keini Knete, zahlsch eifach mit Wagebau-Monete.»

Hanspeter Bärtschi

Etwas ruhiger angehen konnte es für einmal Obernarr Patrick Meier, der sich als Rosenkavalier betätigte. Begleitet wurde er von der Böögezunft, die auf ihrem Wagen nicht nur für Blumen-Nachschub, sondern auch für jede Menge Konfetti sorgte.

Zum zehnjährigen Jubiläum liessen es sich auch die bänkelsingenden Stadtratten, die ja für das fasnächtliche «Intelligenzplatt Gosche» verantwortlich zeichnen, nicht nehmen, einen Wagen zu präsentieren.

Wiki hätte seine Freude gehabt am Auftritt der Aare-Schnägge aus Selzach. Hanspeter Bärtschi

Seit Jahren gern gesehene Gäste sind die Fasnächtler aus Selzach. «Ahoi d’Wikeaner chöme»: Dies war unübersehbar. Die Aare-Schnägge liessen erahnen, weshalb die Wikinger einst mit ihren pfeilschnellen Schiffen nicht nur die Weltmeere eroberten. Die Salzfass-Narren ihrerseits beleuchteten gescheit die Energiemangellage und wie ihr zu begegnen ist.

Wenn die Wiiber sich in Geburtstagskuchen hüllen

Kein Feuer, dafür grosse Töne spuckten die Schuelschwänzer. Hanspeter Bärtschi

Den kakofonischen Sound zum Umzug gaben die wie immer mit herrlichen Kostümen ausgestatteten Drachen von der Familiencombo Schuelschwänzer. Dazu überzeugten die Krachwanzen aus Bettlach als ebenso gefürchtete wie verehrte Samurai. Und die Schnabuwetzer aus Selzach feierten «Back to the Roots.»

«Sweet 51», so das Motto der Wiiberzunft Grenchen in Anspielung auf das Zunftalter. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

Und selbstverständlich durfte die Wiiberzunft nicht fehlen. «Sweet 51» lautete ihr Motto in Anspielung auf das Zunftalter. Wunderschön ihre in Geburtstagskuchen gehüllten Gewänder. Wunderschön auch, dass sie ihren Ball wieder erfolgreich hatten aufleben lassen. Wunderschön zuletzt auch die Tatsache, dass verschiedenste Damen, welche diese Zunft mitgeprägt hatten, mit von der Partie waren.

Und dann der Sammelwagen, gefertigt von den ehemaligen Pläuschlern. Sie liessen es sich an einer Beachparty gut gehen, wobei sie natürlich das Wichtigste nicht vergassen: die Zuschauenden zu einem Obolus zu verleiten. Denn schliesslich «chrampfen» die Fasnächtler unentgeltlich. Und doch fällt einiges an Auslagen an. Bleibt auch diesmal zu hoffen, dass die «Geldeintreiber» mit dem Resultat zufrieden sind.

Ein Zusammenschnitt des Fasnachtsumzugs Grenchen 2023. Oliver Menge