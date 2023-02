Der Grenchner Böögg Börni brannte lichterloh

Fasnacht Grenchen «Se la wi – gottseidank äntlich verbi»: Das trug der Grenchner Böögg auf einem Schild vor der Brust, bevor er ein Raub der Flammen wurde Sein Abgang wurde traditionsgemäss von den Grenchner Guggenmusiken musikalisch begleitet und von einem zahlreichen Fasnachtspublikum beobachtet, gefilmt und fotografiert. Oliver Menge Jetzt kommentieren 22.02.2023, 22.00 Uhr

Das ist Börni, der Böögg. 4 Meter hoch und knapp 200 Kilo schwer. Oliver Menge

Rechtzeitig zum Ende der Fasnacht hatte auch der Regen eingesetzt. Und auch rechtzeitig zum letzten Akt auch wieder aufgehört. Der Marktplatz füllte sich kurz vor 20 Uhr mit Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern, mitten auf dem Platz stand der farbenfrohe Böögg. Börni, hiess er angeblich.

Die Verantwortlichen von der Bööggenzunft hatten Börni nicht etwa mit Sprengstoff bestückt, sondern das Holzgestell nur mit Karton ausgestopft und ein ganz klein wenig Brennstoff dazugegeben. Doch bevor es ihm an den Kragen gehen sollte, war erst einmal der Aufmarsch der Grenchner Guggenmusiken: Schuelschwänzer, Cocoloris, Hilari Brothers und Frösch stellten sich auf.

Die Guggen stellen sich auf und spielen gemeinsam. Oliver Menge

Die Schuelschwänzer machten den Start und gaben ein Stück zum Besten. Die Hilari Brothers entführten in jazzigere Gefilde und ihr Schlagzeuger bewies ordentliche Ausdauer. Dann spielten die Cocoloris etwas feinere Töne.

Obernarr Patrick Meier und Stadtpräsident François Scheidegger. Oliver Menge

Obernarr Patrick Meier nahm die Preisverleihung für die Dekorationen vor, die Verantwortlichen der jeweiligen Zünfte oder Beizen erhielten von Ehrenober und Jurychef Heinz Westreicher ihre Diplome – Mehmet Polat für den 1. Platz des Baracoas zusätzlich einen erst kürzlich wieder aufgetauchten Wanderpokal.

Dann liess Pädu der Erste die Fasnacht in Versform Revue passieren und dankte allen Beteiligten für den grossen Einsatz. Stadtpräsident François Scheidegger, im Astronautenanzug wie an Hilari, nahm die Ehrenplakette wieder an sich und berichtete von seinem Trip zum Mond. Die Hilari-Schnibako hätten recht gehabt. Denn auf dem Mond sei's wirklich nicht schön gewesen und tatsächlich seien ihm Solothurner begegnet. Kein Grund also für Grenchen, dorthin zu expandieren.

Es ist gezündet. Oliver Menge

Dann ging's Schlag auf Schlag: Die Bööggenbauer zündeten die Lunte und liessen Börni in Flammen aufgehen, derweil die Guggen und Fasnächtler rund um den Böögg ihre Runden drehten. Nach wenigen Minuten brannte Börnio lichterloh und nach exakt 4 Minuten und 47 Sekunden verschwand sein Kopf in den Flammen. Aber er brannte lange und gleichmässig, was auf einen guten Sommer schliessen lässt. Oder so.

Die ersten Flammen schlagen aus dem Rücken. Oliver Menge

Der Moment kurz bevor Börni den Kopf verliert. Oliver Menge

Jetzt brennt er lichterloh – ohne Kopf. Oliver Menge

