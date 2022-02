Die Grenchner Fasnacht ist auferstanden: Hier das Programm

Fasnacht Die Grenchner Narren atmen auf und stellen eine Pop-up-Fasnacht auf die Beine Von der Chesslete bis zum Böögg-Verbrennen: die Grenchner Fasnacht findet statt. Wenn auch ohne Umzüge, doch mit diversen Anlässen von Donnerstag bis Sonntag. Der Böögg wird schon am Sonntagabend verbrannt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 17.02.2022, 12.00 Uhr

Wieder möglich: Beizenfasnacht Grenchen. Froschzunft im Baracoa (hier 2020). Hanspeter Bärtschi/SZ

Schon vor einigen Tagen schrieben die Grenchner Fasnächtler in der Hoffnung auf die jetzt erfolgten Lockerungen im Internet: «Die Grenchner Fasnacht findet statt.» Doch viele Details blieben noch offen.

Seit Mittwochabend sind aber auch die Detailfragen, soweit möglich, geklärt und ein Fasnachtsprogramm liegt vor, das ziemlich vielversprechend ist. Hauptsächlich wurde es von Obernarr Patrick Meier zusammen mit Obergugger Mischu Baier zusammengestellt.

Auch wenn es dabei bleibt, dass weder der Kinderumzug noch der grosse Umzug vom Sonntag stattfindet – von der Chesslete am Donnerstagmorgen bis zum Bööggverbrennen am Sonntagabend ist in Grenchen jeden Tag etwas los. Hier das Fasnachtsprogramm:

Chesslete mit Treffpunkt für alle um 05.00 Uhr beim Südbahnhof. Oberchesslerin Sheena Ettlin führt die Chessler dann über verschlungene Pfade bis zum Zielpunkt am Marktplatz. Dort wird auch bekanntgegeben, in welchen Beizen ab 6 Uhr Mehlsuppe serviert wird.

Am Abend ab 19.30 Uhr zirkulieren die Guggen in den Fasnachtslokalen und auch der eine oder andere Schnitzelbank wird zu hören sein. Aus inoffizieller Quelle verlautet, dass die «Stadtratten» von Kulturpreisträger Heinz Westreicher diesbezüglich etwas in petto haben.

«Masken-Kostüm-Gugge-Tanz-Ball» ab 19.30 Uhr im Parktheater. Einlass nur für Kostümierte, Kartenbezug (10 Franken) über die Zünfte. Begrenzte Anzahl Plätze.

«Guggen-Day» (anstelle der üblichen Guggen-Night) mit rund einem Dutzend Guggen auf der Bühne auf dem Marktplatz. Start bereits um 14.30 Uhr. Laut André Weyermann, Sprecher der VFZ, will man mit dem Start am Nachmittag auch den Kindern etwas fasnächtliches bieten.

Sie müssen auf den Kinderumzug verzichten, dessen kurzfristige Organisation nicht mehr möglich war – und auch keinen Sinn macht, da die Kinder in Erwartung der erneuten Absage der Fasnacht keine Kostüme und Sujets vorbereitet haben. Am Samstag gibt’s auf dem Marktplatz ferner Barbetrieb, DJ und Verpflegungsstände.

Ab circa 14 Uhr spontane Strassenfasnacht im Stadtzentrum am Nachmittag. Die Fasnächtler hoffen, dass die Bevölkerung zahlreich und kostümiert erscheint. Ein Fasnachtsumzug findet aus dem analogen Grund wie der Kinderumzug nicht statt.

Zudem wird der Schlusspunkt der Fasnacht 2022 bereits am Sonntagabend gesetzt. Das Bööggverbrennen findet um 18 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Beizenfasnacht Grenchen. Schulschwänzer im Krebs (2020). Hanspeter Bärtschi

Zur heurigen Pop-up-Fasnacht hat der Künstler Hanspeter Schumacher eine Lithografie in einer Auflage von 30 Stück kreiert. Sie kann bei den Zünften bezogen werden. Obernarr Patrick Meier bringt zudem kurzfristig doch noch eine Fasnachtsplakette aus Holz in Umlauf. Sie wird an der Fasnacht zur Deckung der Unkosten verkauft und dürfte ebenso wie die Lithografie auch ein begehrtes Sammlerobjekt werden.

Wie schon früher angekündigt, soll auch die Fasnachtszeitung «Gosche» auf die Fasnacht hin erscheinen und über die üblichen Verkaufskanäle (diverse Geschäfte) vertrieben werden. Und last but not least gibts über die Fasnachtszeit auf dem Marktplatz auch noch einen kleinen Lunapark.

Auch in Bettlach regt sich was Wie Social-Media-Portalen zu entnehmen ist, findet auch in Bettlach eine «Kompakt-Fasnacht» statt. Angefangen mit der Chesslete am 24. Februar (Start um 05.00 Uhr auf dem Dorfplatz) über eine «Hölle-Moore-Gwösch-Fuer» am Samstag bis zum Bööggverbrennen am Aschermittwoch. Wie der Name vermuten lässt, ist die Party am Samstag. Höllefuer, Mooreball und Bettle-Gwösch vereint und beginnt am Samstag, 26. Februar, um 17 Uhr in einem geheizten Zelt beim Schulhaus Büelen. Angesagt sind Guggen, DJ und weitere «Acts» sowie Bar und Verpflegung. Das Bööggverbrennen findet am Mittwoch, 2. März, um 19.19 Uhr beim Schützenhaus statt.

