Das letzte Mal: Abgesang auf Bettlacher Moorenball

Fasnacht Bettlach «The very last Mooreball» ging am Montag im Pfarreizentrum St.Klemenz über die Bühne Der letzte Mooreball – warum eigentlich war's der letzte? Und woher stammt der Name? Wir beantworten die wichtigsten Fragen – und wahrscheinlich wird es diesen Ball tatsächlich nicht mehr geben.

The very last Mooreball in Bettlach 2023. Andre Veith

Am Montag ging es im grossen Saal der katholischen Kirche St.Klemenz noch ein letztes Mal ganz und gar nicht kirchlich zu und her: Die Bettlacher Närrinnen und Narren feierten ausgelassen am «letzten Mooreball» die fünfte Jahreszeit.

Mooreball – um den Ursprung des eigenartigen Namens ranken sich viele Vermutungen. Die einen behaupten, das habe etwas mit einer grossen Muttersau, im Volksmund oder Berner Dialekt «Moore» genannt, zu tun. Andere wiederum sagen, der heute zum Unwort erklärte Begriff «Mohr» sei im Ursprung Namensgeber.

Diese Zeitung hat recherchiert – und einen derjenigen Bettlacher gefunden, die schon ganz früh an der damals noch viel grösseren Bettlacher Fasnacht aktiv teilgenommen haben: Hansruedi Zuber. Er wusste auf Anhieb, was es mit dem «Mooreball» auf sich hatte. Der hiess Ende der 1950er-Jahre, als er ins Leben gerufen wurde, nämlich noch «Schwarzer Ball», in Anlehnung an die Schwarzen, die Katholiken, die den Ball im grossen Saal der Krone organisierten.

Er selber sei zusammen mit Sepp Probst – beide waren sie junge Lehrer – eingespannt worden. «Wir haben ‹Värsli brünzlet›, wie man so sagt, Schnitzelbänke zum Besten gegeben.» Wie oft, weiss Zuber nicht mehr. Aber es sei schon sehr lustig gewesen, damals.

In der Krone wurde es zu eng

Aus dem Schwarzen Ball wurde alsbald der Ball mit dem N-Wort. Auch dieser Ball fand zunächst in der Krone statt, die aber langsam zu klein geworden sei.

Dann wurde 1965 beschlossen, dass Bettlach eine neue katholische Kirche erhalten soll. Die alte Kirche wurde abgerissen und der Architekt Walter Maria Förderer, der den ausgeschriebenen Wettbewerb dafür gewonnen hatte, baute die spezielle Kirche, die 1969 eingeweiht wurde. Der Fasnachtsball zog von der Krone um in den grossen Saal im neuen Pfarreizentrum der Klemenzkirche.

Im Bettlacher Gemeinderat soll es einige Zeit später angeblich mehrere Eingaben dafür gegeben haben, das N-Wort nicht mehr zu benutzen. Also wurde aus dem «Negerball» der Moorenball. Ob es sich dabei um eine Abwandlung hin zum «Mohren», dem älteren und netteren Synonym des N-Wortes oder schon die heutig gängige Variante mit der Sau handelte, lässt sich nicht schlüssig beantworten. Für Zuber war klar, dass das «moore» für gross stand – «soumooremässig» gewissermassen. Ein grosser Ball also.

Angst um denkmalgeschützte Mauern

Die Bettlacher Klemenzkirche ist fast komplett aus Sichtbeton gebaut und steht seit 2010 unter Denkmalschutz. Sie wurde mehrfach saniert und renoviert. In diesen Mauern aus empfindlichem Beton einen wilden Fasnachtsball durchzuführen, erforderte enormen Aufwand. Alle Wände, Böden, Decken und Brüstungen mussten abgedeckt werden, damit man so richtig die Sau rauslassen konnte.

Dies machte man mit Karton- und Spanplatten, die jedes Jahr wieder hervorgeholt werden konnten. Nur 2014, als eben erst frisch saniert worden war, reichten diese Schutzvorkehrungen für die Kirchgemeinde nicht mehr und der Fasnachtsball musste ins Kakadu ausweichen. Nach langem Ach und Krach bewilligte die Kirchgemeinde den Ball in den Jahren darauf, unter strengen Auflagen bezüglich Schutz der Mauern.

Organisator David Wigger. Andre Veith

Vor einiger Zeit übernahmen die «zünftigen Bettlacher», eine Fasnachtszunft, die 2014 gegründet wurde, vom Verein Fönny Mönday die Organisation des Mooreballs. Damals seien sie alle so zwischen 25- und 30-jährig gewesen, sagt David Wigger, Mitglied der zünftigen Bettlacher und OK-Präsident des letzten Mooreballs. Jetzt hätten sie alle bereits eine eigene Familie und keine Zeit mehr, den Riesenaufwand auf sich zu nehmen.

Ein Türchen bleibt noch offen

Denn auch die Abdeckungen sähen nicht mehr allzu hübsch aus und müssten ersetzt werden, sagt Wigger. Darum sei's der letzte Ball gewesen, der den Pfarreisaal in einen Bauernhof verwandelt habe.

Aber halt: der OK-Präsident lässt doch noch ein Hintertürchen offen: «Falls jemand Neues sich bereit erklären würde, die Organisation auf sich zu nehmen, würden die zünftigen Bettlacher natürlich gerne mithelfen», sagt er.

