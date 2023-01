So wird die Grenchner Fasnacht 2023

Fasnacht 2023 Die Grenchner Fasnächtler können dieses Jahr wieder Gas geben – und sie tun es auch Die Grenchner Fasnacht findet zurück zur Normalität: Die Narren übernehmen die Macht. An Hilari (13. Januar) wird wieder wie eh und je Schabernack getrieben mit dem Stapi. André Weyermann Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Die Fasnächtler haben in Grenchen einiges vor. Bild: Tom Ulrich

Am Freitag, den 13. Januar, gibt es für den «Stapi» kein Entrinnen mehr. Nachdem sich die Närrinnen und Narren in den letzten beiden von der Pandemie beherrschten Jahren pragmatisch gezeigt hatten und ihn im Amt beliessen, sind sie nun wieder wild entschlossen, der Tradition gemäss die Macht bis zum Aschermittwoch an sich zu reissen.

Obernarr Patrick Meier freut sich, lässt naturgemäss die Katze noch nicht ganz aus dem Sack, gibt aber einen Fingerzeig: «Es wird eine aufsehenerregende Absetzung mit Bezug zum politischen Geschehen in der letzten Zeit geben. Friedlich wird es natürlich sein, aber der Stapi kann sich auf etwas freuen und schon mal die Koffer im Stadthaus packen.»

Obernarr Patrick Meier. Bild: Oliver Menge

Das karnevaleske Spektakel an Hilari steigt ab 18 Uhr vor dem «De Ville». Die ganze Bevölkerung ist eingeladen, wenn dazu die Grenchner Guggen (Schuelschwänzer, Frösche, Cocoloris) schränzen und die Stadtverwaltung allen Anwesenden einen Apéro kredenzt.

Motto wurde bereits im Mai 2020 bestimmt

Ab Hilari trägt man/frau auch die schaurig-schöne Fasnachtsplakette von Hanspeter «Schumi» Schumacher, die in Silber (9 Franken), Gold (30 Franken) oder als Gönnerausgabe (50 Franken) zu erstehen ist und selbstverständlich das Motto «Se la wi» närrisch thematisiert.

Es zahlt sich nun aus, dass die Abgeordneten der Vereinigten Fasnachtszünfte (VFZ) in unvorhersehbaren Zeiten im Mai 2020 ein Motto bestimmt haben, das der damaligen Zeit gerecht wurde, das aber auch zeitlos wirkt. Geschickt hat man die kaum absehbare Phase überdies antizipiert und die Plakette mit keiner Jahreszahl versehen.

Die Grenchner Närrinnen und Narren sind selbstredend bereits am Werk, insbesondere die Wiiberzunft, welche bereits am Donnerstagabend das Hilari-Denkmal beim Stadtdach aufstellen wird.

Der Wiiberball erlebt ein Revival

Der Obernarr zeigt sich zuversichtlich, dass die Fasnacht vom 16. bis 22. Februar eine gelungene Ausgabe sein wird: «Die letzten Jahre waren zwar nervenaufreibend, nicht wirklich planbar und mit vielen Sitzungen behaftet. Die VFZ-Akteure haben aber toll mitgezogen, kreativ mitgedacht und einen ausgesuchten Zusammenhalt gezeigt. Dazu waren wir ja auch während der Pandemiezeit sichtbar, haben gezeigt, dass wir improvisieren können.»

Die eine oder andere Änderung wird es auch jetzt wieder geben. Wegen der Sportferien findet der Kinderumzug erst am Fasnachtsdienstag (21. Februar) statt, der beliebte Kinderball dafür bereits am Schmutzigen Donnerstag.

Die Gosche-Nacht geht am ehemaligen Plauschdatum, am Samstag (11. Februar) vor dem eigentlichen Fasnachtsbeginn, über die Bühne. Ab 19 Uhr werden Guggen, Schnitzelbänke sowie Sketchgruppen im Foyer des Parktheaters für viel Stimmung sorgen (Eintritt: 10 Franken im Vorverkauf, 15 Franken an der Abendkasse; kostümiert, Vorverkauf am Samstag zuvor im «Baracoa»).

Und noch eine wirklich gute Nachricht: Der Wiiberball, während Jahrzehnten ein fastnächtlicher Hotspot, in den letzten Jahren aber nicht mehr durchgeführt, erlebt ein Revival. Am Freitag, den 17. Februar, organisiert die personell eher kleine, aber ungemein initiative Wiiberzunft im «Mazzini» diesen Anlass.

