Grenchner Chessler lärmten die Fasnacht ein

Fasnacht 2023 Chesslete in Grenchen: Lärmig und im Zickzack durch die Uhrenstadt In Grenchen waren die Chesslerinnen und Chessler in der ganzen Stadt unterwegs und trafen sich dann gegen sechs Uhr auf dem Postplatz. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 16.02.2023, 10.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abmarsch der Chessler vom Sammelplatz Südbahnhof. zvg

Einige hundert Chessler waren am Donnerstag schon früh aus den Federn, um die Fasnacht einzulärmen und Grenchen auf das einzustimmen, was in den nächsten Tagen noch kommt: vielleicht der Frühling, ganz sicher aber die schönsten Tage für das Narrenvolk.