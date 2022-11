Skydiver Grenchen: 50 Jahre Faszination des freien Falls

Fallschirmspringen 50 Jahre Skydive Grenchen: «Man steigt auf rund 4000 Meter, ehe man sich in den freien Fall stürzt» Mit kälter werdenden Temperaturen neigt sich bei Skydive Grenchen die Jubiläumssaison zu Ende. In den letzten 50 Jahren entwickelte sich der Grenchner Fallschirmsprungverein zu einer beliebten Adresse unter den Springern. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 10.11.2022, 16.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Adrenalinstoss über Grenchen gefällig? Skydive Grenchen führt mehrere Hundert Tandemsprünge pro Jahr durch. Bild: zvg

Mit den kälter werdenden Tagen neigt sich auch die Fallschirmspringsaison dem Ende zu. «Wir springen zwischen März und Ende November», erklärt Roman Hersche, Marketingverantwortlicher von Skydive Grenchen. In dieser Zeit bietet der Grenchner Sportverein ein vielseitiges Programm an: Am Wochenende ist der Sprungbetrieb stets gewährleistet. Während einiger Tage im Juli ist das Springen gar täglich möglich. Hinzu kommen während des Sommers diverse Kurse und Events wie das Freefly Festival im Juni.

«Für mich persönlich ist der Herbst besonders schön, dann sieht man von oben viele Farben»,

sagt Hersche. Doch ab November werde es kalt, weshalb Skydive Grenchen bis im Frühjahr seine Schotten dicht mache. «Im Winter habe es in Grenchen zu viel Nebel.» Aktuell neigt sich für Skydive Grenchen eine besondere Saison dem Ende zu: Der Verein mit knapp 200 Mitgliedern feiert dieses Jahr sein 50-Jahre-Jubiläum.

2020 wagte die amtierende Miss Bern Alicia Schüpbach aus Münsingen den Erstabsprung. Hier mit dem Profi Roman Hersche im freien Fall. Bild: zvg

Günstige Sprünge zum Jubiläum

«Vor 50 Jahren schlossen sich in Grenchen einige Fallschirmspringerinnen und -springer zusammen, um gemeinsam ihr Hobby zu frönen», erklärt Hersche. Nun wurde das Jubiläum im Sommer gebührend zelebriert. «Während eines Sommerwochenendes profitierten die Vereinsmitglieder von attraktiven Sprungpreisen, Kursen und Wettbewerben.»

In den vergangenen 50 Jahren hat sich bei Skydive Grenchen einiges getan. «Dank des Flugplatzes und des vereinseigenen Absetzflugzeugs ist Skydive Grenchen gut ausgestattet», erklärt Hersche. So wurde Grenchen zum Austragungsort mehrerer Schweizer Meisterschaften. Zudem feierten einige Grenchner Athletinnen und Athleten bei nationalen und internationalen Wettkämpfen Erfolge.

In Zukunft ist es Skydive Grenchen in erster Hand wichtig, den Weiterbetrieb zu ermöglichen. Der Verein kam in den letzten Jahren laut Hersche unter finanziellen Druck: «Obschon wir während Corona kaum springen konnten, fielen für den Unterhalt unserer Maschinen Fixkosten an.»

Erste Erlebnisse im Tandemsprung

Regelmässig stossen neue Interessenten zum Fallschirmspringen und zu Skydive Grenchen. Der Einstieg erfolgt meist über einen Tandemsprung. «Im Jahr buchen mehrere hundert Personen einen Tandemsprung in Grenchen.» Nach einem einführenden Theoriekurs folgt der eigentliche Adrenalinkick.

Zur Durchführung des sommerlichen Fallschirmspringer-Festivals wird jeweils eine grössere Maschine angemietet, hier 2010 eine Antonov 28. Bild: Oliver Menge

«Mit einem Flieger steigt man auf rund 4000 Meter, ehe man sich mit einer Fachperson in den freien Fall stürzt.» Nach rund 40 Sekunden wird der Fallschirm gezogen und sieben Minuten später hat man wieder festen Grund unter den Füssen.

«Ein Teil der Personen möchten danach weiter springen», berichtet Hersche. Dafür brauch man jedoch eine relativ kostspielige Ausbildung. Nach bestandener Prüfung stehen dann diverse Sprungplätze zur Verfügung. «Der Vorteil der Schweizer Prüfung ist, dass diese im Ausland meist anerkannt ist.»

Linienflüge kommen den Springern manchmal in die Quere

Gelände der Fallschirmspringer nördlich des Flughafens. Bild: Hansjoerg Sahli

Zu Verzögerungen im Sprungbetrieb kommt es in Grenchen nur selten. «Unsere Maschine wird über den Tower des Flughafen Grenchens koordiniert», so Hersche. Das Ziel sei es, möglichst schnell die Absprunghöhe von 4000 Metern zu erreichen, wodurch Lärm- und Kerosinemissionen minimiert werden. «Dieses Ziel zu erreichen, ermöglicht auch das 2012 gekaufte, neue Absetzflugzeug.» Des Weiteren leistet Skydive Grenchen zum Schutze des Klimas Rückzahlungen für seine Emissionen.

Doch teilweise kommt es laut Hersche vor dem Absprung trotzdem zu Wartezeiten: «Teilweise erhalten wir nach dem Start von den Flughäfen in Zürich oder Basel die Anweisung, auf einer gewissen Höhe zuzuwarten.» Dann passiere ein Linienflug den Luftraum oberhalb von Grenchen. «In diesem Fall seien Lärm und Kerosinemissionen leider nicht zu verhindern.»

Formationssprung über Grenchen. Bild: zvg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen