Fairer Handel Im Grenchner Claro-Laden gibts neu Schokolade, die zu 100 Prozent in Ghana hergestellt wird Der Chef der Schoggifabrik, Michael Marmon-Halm, ist momentan auf Europatournee, um seine Produkte zu promoten. Er erzählt, weshalb die Kakaobauern in Ghana wesentlich mehr Geld verdienen können auf diese Weise. Oliver Menge 02.09.2021, 05.00 Uhr

v.l.: Franziska Wagner, Sales Managerin bei Claro Fairtrade in Orpund, Louise Culmone vom Claro-Laden Grenchen, Michael Marmon-Halm, Chef der Schokoladenfabrik Fairafric in Ghana, Christine Bögli, Claro-Laden Grenchen, Julia Gause, Managing Director Europe von Fairafric Deutschland. Foto: Oliver Menge

Fairtrade-Schokolade ist eigentlich nichts Neues. Bei Fairtrade wird darauf geachtet, dass den Produzenten der Rohstoffe ein gerechter Preis bezahlt wird und nicht der Grossteil des Betrags, den die Kundinnen und Kunden im Laden bezahlen, beim Zwischenhandel oder Grossfirmen hängen bleibt. Die Claro-Läden schweizweit sind darauf spezialisiert, solche Produkte anzubieten.

Jetzt wird das Sortiment noch erweitert: Denn ab sofort ist im Claro-Laden Grenchen an der Rainstrasse Schokolade im Angebot, die zu 100 Prozent in einer neuen Fabrik namens «Fairafric» in Ghana produziert wird. Deren CEO Michale Marmon-Halm ist momentan auf Europatournee zusammen mit Julia Gause, der Managing Direktorin von «Fairafric» Europa, um die Produkte zu promoten. Auf dieser Tour machten die beiden einen Zwischenstopp in Grenchen, begleitet von Franziska Wagner, Verkaufsmanagerin bei Claro Fairtrade in Orpund.

66 Mitarbeitende und wachsend

Die neue Fabrik, die in einem ländlichen Gebiet nahe eines Dorfes steht, wurde letztes Jahr mitten in der Covid-Pandemie gebaut. Sie beschäftigt momentan 66 Mitarbeitende und ist eine von drei Schokoladenfabriken in Ghana. Die zwei anderen sind aber kleiner und produzieren nur für den inländischen Bedarf. Sie sind beide in der Region der Hauptstadt Accra angesiedelt. Finanziert wurde die Fabrik mit Geldern von der Deutschen Entwicklungsgesellschaft, Claro Fairtrade Schweiz, einer mittelgrossen deutschen Schokoladenfabrik und durch unzählige kleinere und grössere Spenden von Läden, Verkaufsstellen, die interessiert daran sind, die Schokolade in ihr Sortiment aufzunehmen.

Die Fabrik, die ihren Strom zu etwa 75 Prozent aus Sonnenenergie bezieht, bietet ausschliesslich biologische Schokolade an und ist die einzige Fabrik in Ghana, die nicht mit künstlichen Aromen arbeitet, sondern natürliche, regionale Zutaten wie Tigernüsse, Mandeln etc. verwendet. Die Schokolade wird CO 2 -neutral hergestellt.

Was aber ist der Vorteil für die Bauern?

Normalerweise exportiert Ghana die Rohstoffe, die es zur Schokoladenherstellung braucht. Pro Tonne Schokolade, die auf diese Art ausserhalb des Landes produziert wird, bleiben rund 2400 US-Dollar im Land. Wird die Schokolade vollumfänglich in Ghana hergestellt, bleiben rund 10'000 US-Dollar in Ghana. Auf die Tafel Schokolade umgerechnet ist der Vergleich noch eklatanter: Bisher erhielten die Produzenten der Rohstoffe, also die Bauern, für den Rohstoff 6 bis 7 Cents. Jetzt erhalten sie satte 80 Cents von jeder verkauften Tafel Schokolade.

Das ist der eine Vorteil. Der andere, erklärt Michael Marmon-Halm: «Wir schaffen Arbeitsplätze, das ganze Dorf ist sehr froh, haben wir dort die Fabrik gebaut. Es gibt auch sehr viele Anfragen über die sozialen Medien, ob bei uns Stellen frei sind. Und haben wir eine Stelle auszuschreiben, melden sich mindestens 200 bis 300 Leute.» Die Firma beschäftige ausschliesslich Festangestellte, keine Leute mit Arbeitsverträgen auf Abruf oder ähnlich.

«Die Motivation unserer Leute ist enorm und sie sind stolz darauf, für diese Firma arbeiten zu dürfen.»

Zudem sei er auch sehr daran interessiert, junge Studenten anzustellen, die dort ihr obligatorisches, einjähriges Sozialpraktikum absolvieren. «Wir machen eine strenge Auslese für diese Stellen, denn wir hoffen auch, dass die jungen Leute dann auch bleiben und wir sie nicht ein Jahr lang umsonst ausgebildet haben.»

Neue Rezepturen und eine Ausweitung sind in der Pipeline

Die Fabrik soll noch wachsen, Marmon-Halm hat da noch einige Ideen, was neue Rezepturen und auch eine Ausweitung der Produktion von Rohstoffen angeht. Er rechnet damit, noch in diesem Jahr 100 Leute beschäftigen zu können.

Die Tafeln in verschiedenen Geschmacksrichtungen werden momentan vor allem in den Claro-Läden verkauft. Und zwar für den Preis von 3.90 Franken pro Tafel – ein durchaus konkurrenzfähiger Preis. Ein Drittel des Verkaufspreises bleibt in Ghana, ein Drittel geht an Fairafric Deutschland für Logistik und Administration, ein Drittel bleibt für den Handel.