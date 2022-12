Claro-Laden Grenchen: Ende Jahr kommt das Aus

Fair Trade Der Claro-Weltladen in Grenchen war schweizweit der zweite seiner Art – nun ist Ende Jahr endgültig Schluss Ladenleiterin Christine Bögli hat niemanden gefunden, der ihre ehrenamtliche Tätigkeit weiterführen will. Darum wird nach über 40 Jahren der Verein aufgelöst und der Laden geht Ende Dezember zu. Oliver Menge Jetzt kommentieren 13.12.2022, 12.00 Uhr

Der Claro-Weltladen Grenchen geht zu. Im Bild die Frauen, die ihn ehrenamtlich geführt haben (von links): Louise Culmone, Monika Glaus, Elsbeth Schild, Franziska Kohli und Ladenleiterin Christine Bögli. Oliver Menge

Der Claro-Weltladen Grenchen an der Rainstrasse ist seit 16 Jahren am jetzigen Standort im Luterbacherhof zu Hause. Vorher war er vis-à-vis dem Grenchner Hof und noch früher fand man die Produkte aus fairem Handel an der Quartierstrasse.

Nebst Lebensmitteln aus Afrika und Südamerika, die unter fairen Bedingungen hergestellt und zu fairen Preisen gehandelt werden, findet man im Laden auch Kosmetika und Pflegeprodukte, Schmuck, Taschen, Accessoires, Kerzen und allerlei Nützliches, wie zum Beispiel Schirme, die zwar eine weniger grosse Gewinnmarge abwerfen, dafür aber umso besser laufen.

Der Gewinn reicht nicht, um Löhne zu bezahlen

Aber nicht gut genug, wie Ladenleiterin Christine Bögli sagt: Der Mietzins stimmt seit langem nicht mehr mit dem erzielten Umsatz überein. Pro Jahr fällt nach Abzug der Nebenkosten für Miete, Elektrizität, Heizung etc. gerade mal ein Gewinn von einigen wenigen tausend Franken ab. Das reicht, um den fünf Frauen, die abwechslungsweise ehrenamtlich den Laden hüten, Ende Jahr etwa 4 Franken pro Stunde zu bezahlen. «Und ein gemeinsames Essen liegt auch noch drin», sagt die Ladenleiterin.

Sie selber wolle nun mit 70 Jahren langsam etwas kürzertreten, sagt Christine Bögli:

«Momentan fahre ich beinahe täglich nach Orpund ins Lager, um neue Ware zu holen. Am Wochenende bin ich oft an Messen, ebenfalls, um einzukaufen. Jetzt ist langsam Zeit, damit aufzuhören.»

Seit zwei Jahren sei sie Grosi und wolle das auch noch etwas geniessen. «Dazu kommt, dass ich ein Haus und einen Garten habe, den ich auch mal dann pflegen möchte, wenn schönes Wetter herrscht und nicht bloss dann, wenn ich Zeit dafür habe neben den Einsätzen im Laden.»

Das Team habe sich lange um eine Nachfolge bemüht – vergeblich. Ein jüngeres Team, das sich noch ehrenamtlich einsetzen will, ist kaum mehr zu finden. Von den jetzigen Teammitgliedern wolle niemand die Leitung übernehmen, zumal die meisten eben auch ein gewisses Alter erreicht haben. Auch in der Claro-Zentrale in Orpund sieht man sich nicht in der Lage, den Laden in Grenchen am Leben zu erhalten.

Das Ende des Claro-Weltladens bedeutet gleichzeitig auch das Ende des Vereins, der aufgelöst wird. «Wir haben schlicht zu wenig Mitglieder, auch schon länger keine Präsidentin, keinen Präsidenten mehr.» Ausserdem nütze es wenig, wenn die Mitglieder zwar ihren Jahresbeitrag bezahlten, dann aber trotzdem nur selten im Laden erscheinen würden.

Grossverteiler haben ihr Bio- und Fair-Trade-Sortiment ausgebaut

Auf die Frage, weshalb die Nachfrage nach den Fair-Trade- und Bioprodukten so klein sei, verweist die Ladenleiterin auf die grosse Konkurrenz der Grossverteiler, die ebenfalls solche Produkte im Sortiment haben. «Wir haben damals mit Fair-Trade-Bananen begonnen, als es bei den Grossverteilern nur ‹Chiquita› gab. Inzwischen haben Migros und Coop schon fast mehr Bananen mit dem ‹Max Havelaar›-Siegel im Angebot, als herkömmliche.»

Ein zusätzlicher, quasi hausinterner Konkurrent, der während der Pandemie rasant wuchs, ist die Claro-Zentrale selber: Vor einiger Zeit ist man dort in den Onlinehandel eingestiegen, sehr zum Leidwesen der Läden, die schon so um die rare Kundschaft buhlen mussten.

Im Claro-Weltladen gab es – und gibt's noch bis Ende Jahr – auch Produkte, die man sonst nirgends findet. Als Beispiel zeigt Christine Bögli einen speziellen Kaffee, der von ugandischen Frauen hergestellt und vertrieben wird. Oder sie erinnert an die afrikanische Schokolade, die letztes Jahr mit einer grossen Promoaktion vorgestellt wurde. «Inzwischen haben wir noch gerade zwei Sorten – und auch die läuft nicht besonders gut, weil sie halt nicht an die Qualität von Schweizer Schokolade herankommt.»

Momentan ist Totalausverkauf an der Rainstrasse 20. Ende Dezember ist Schluss, danach haben die Betreiberinnen noch bis Ende März Zeit, den Laden und das Mobiliar zu räumen. Damit geht eine über 40-jährige Geschichte zu Ende. «Wir haben jetzt ab und zu Kundinnen und Kunden, die zu uns in den Laden kommen und das bedauern. Dazu kann ich nur sagen: Wären sie doch früher und regelmässig bei uns einkaufen gekommen», sagt Christine Bögli.

Claro-Zentrale Orpund ist im Gespräch mit anderen Detailhändlern Es sei schade für alle Beteiligten, dass der Laden in Grenchen schliesse, schreibt Marie-Claire Pellerin, CEO der Zentrale Claro Fair Trade Orpund auf Anfrage. Der Detailhandel habe keine einfache Zeit momentan und der Laden in Grenchen war ihrer Meinung nach besonders grosszügig. Pellerin verweist auf die Möglichkeit, in Büren oder online einzukaufen. Ausserdem sei man im Gespräch mit Grenchner Detailhändlern, die ab Januar Claro-Produkte ins Sortiment aufnehmen würden. Zur Frage, weshalb nicht die Zentrale den Laden habe übernehmen und die Nachfolge habe sicherstellen können, schreibt Pellerin: Christine Bögli und ihr Team hätten sich jahrelang sehr für den fairen Handel engagiert und tolle Arbeit geleistet.«Wir selber betreiben grundsätzlich keine Läden. Wir importieren, sichern die Qualität, verarbeiten, distribuieren. Wir konzentrieren uns auf die Produkte, die Projekte, die Produzentinnen und Produzenten und das grosse Lager in Orpund.» Angesprochen auf die Konkurrenz durch die «Grossen» antwortet Pellerin: «Die Grossverteiler bieten alles Mögliche an: sowohl fair, bio als konventionelle Ware. Dieser Mix gibt andere Möglichkeiten als bei einem radikalen Ansatz von 100 Prozent fair und nachhaltig.» ... «Der Welthandel ist in seiner Struktur unfair aufgestellt. Genau hier setzt Claro an: Unser Auftrag ist es, Gerechtigkeit als Weg aufzuzeigen.» Zur Frage der kleinen Kundschaft, schreibt Pellerin: «Das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum ist sicher noch nicht bei allen angekommen, doch machen sich viele Gedanken und handeln dementsprechend.»

