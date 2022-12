Grenchen: Länger im Ausgang in Zürich dank besserer Verbindung

Fahrplanwechsel Jetzt fährt auch spätabends noch ein Zug: Für Grenchner und Grenchnerinnen ist der Ausgang in Zürich attraktiver geworden Nach dem Fahrplanwechsel gibt es eine gewichtige Änderung für Reisende nach Grenchen. Der Mitternachtszug aus Olten fährt nun nicht mehr nur bis Solothurn, sondern auch nach Grenchen und Biel. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 16.12.2022, 12.00 Uhr

Einfahrender Regio-Express Solothurn-Grenchen am Bahnhof Grenchen Süd. Oliver Menge

Wer schon mal am Wochenende einen Abend in Zürich verbracht hat und dann um Mitternacht mit dem Zug nach Grenchen zurückkehren wollte, kennt es: In Olten heisst es auf die S-Bahn umsteigen und in Solothurn dann noch einmal auf den Moonliner, mit Ankunft um 1.36 Uhr in Grenchen. Bereits dies war etwas umständlich.

Will man länger feiern und hat nichts gegen weitere Umstände, kann man am Wochenende auch den Zug um 1 Uhr ab Zürich nach Bern nehmen. Von dort gelangt man durch zweimaliges Umsteigen in Moonliner-Busse schliesslich nach Grenchen – mit einer Reisezeit von drei Stunden.

Mit dem Fahrplanwechsel gibt es nun zwar nur eine Anpassung bei der Mitternachtsverbindung, aber diese bietet einiges mehr an Komfort: Die erwähnte S-Bahn mit Abfahrtsbahnhof Olten wurde nach Biel verlängert. So können Reisende nach Grenchen sitzen bleiben, müssen nicht mehr in Solothurn auf den Moonliner umsteigen und sind erst noch etwas schneller daheim.

Überdies gibt es eine tägliche Mitternachtsverbindung von Biel nach Grenchen.

Umfrage zeigt: Man ist froh über Änderung

Etliche Grenchnerinnen und Grenchner gehen ab und zu, andere sogar häufig nach Zürich. Dies zeigt eine Umfrage dieser Zeitung. Die Gründe: In Zürich gibt es für alles ein grösseres Angebot; sei es fürs Einkaufen und Essen, für den Ausgang oder kulturell. Die Gefragten sagten alle, dass sie es schön finden, nun ab Olten gemütlich sitzen bleiben zu können.

«Der Moonliner ist nicht immer so angenehm, es ist entsprechend schon eine Verbesserung», sagt Mesken Kahraman, die in Grenchen wohnt und im Gesundheitswesen arbeitet.

Die Jungen sehen es genauso: «Es ist schön, weniger umsteigen - und nicht so lang draussen auf den Anschluss warten zu müssen, vor allem im Winter, wenn es kalt ist», sagt zum Beispiel die 21-jährige Laura Betcher. «Und es war auch immer so eine Sache, ob man es noch auf den Anschluss schafft, je nach dem, ob die vorige Verbindung Verspätung hatte.»

Bisheriges Angebot war klar ungenügend

Einig sind sich die Befragten, dass das ÖV-Angebot am Wochenende in der Nacht noch weiter ausgebaut werden sollte. «Ich musste zum Beispiel beim Konzert von Ed Sheeran früher gehen, damit ich es noch auf den Zug schaffte», erklärt Kahraman. «Ein Ausbau macht aber vor allem auch für Jüngere Sinn, dann würden sie vielleicht häufiger den Zug nehmen, es wäre besser für die Umwelt und es gäbe auch weniger Unfälle.»

Tatsächlich haben alle befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen angegeben, häufig oder sogar immer mit dem Auto nach Zürich zu fahren. Cristian Tateo wohnt in Biel und hat mehrere Freunde, mit denen er unter anderem in Zürich, aber manchmal auch im Ausland feiern geht. Einige dieser Freunde kommen aus Grenchen. «Wir sind dann zum Beispiel mit dem Auto nach Zürich gegangen und ich habe sie nach Hause zurückgebracht. Es ist eben schon praktisch, so sind wir ungebunden.»

Auch die 17-jährige Peruin Nouri sagt, sie sei manchmal in Zürich. «Meistens, um Essen zu gehen. In den Ausgang bin ich bisher einmal gegangen - und dann mit dem Auto.»

Auch die Grenchnerin Albiona Sabedini geht grundsätzlich mit dem Auto. «Ich bin eigentlich fast jedes Wochenende in Zürich, weil mein Freund dort wohnt. Wenn ich nur tagsüber gehe, geht es gut mit dem ÖV, am Abend leider nicht.» Dabei würde sie viel lieber mit dem öffentlichen Verkehr reisen. «Es ist gemütlicher, man hat keinen Stau und mit dem Halbtax und Sparangeboten kommt es auch günstiger.»

Laura Betcher hat einen Vorschlag: «Es würde reichen, wenn der letzte Zug etwas später fahren würde oder der erste Zug früher: Zum Beispiel um drei oder vier Uhr am Morgen. So, wie es jetzt ist, nehmen wir eigentlich meistens das Auto.» Nico Lier, der auch schon mal den letzten Zug genommen hat ab Zürich, gibt dazu zu bedenken: «Auch in Grenchen müsste sich etwas tun, denn entweder fahren die Busse je nach Verbindung, bevor die Züge ankommen, oder es fahren keine Busse mehr.»

