Bildband des Fotografen Ernst Flury geprägt von MS seiner Frau

Experimentalfotografie Geprägt von MS seiner Frau: Einzigartiger Bildband des Bettlacher Fotografen Ernst Flury Der Fotograf Ernst Flury realisiert einen einzigartigen Bildband, der geprägt ist durch die Krankheit seiner Frau Charlotte. Der Schnottwiler Künstler Marc Reist unterstützt ihn dabei. Oliver Menge 03.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ernst und Charlotte Flury im Fotostudio in Bettlach, wo Ernst Flury seine aufwendigen Aufnahmen realisiert. Oliver Menge

Ernst Flury ist kein gewöhnlicher Fotograf, seine Bilder höchst ungewöhnlich. Sie entstehen bei ihm zu Hause im eigenen Studio und sind der Makro- und Experimentalfotografie zuzuordnen. Flurys Bilder sind Kompositionen, er geht der Materie, den verschiedenen Oberflächen und Materialien, seien sie künstlich oder natürlich, auf den Grund.

Es sind auch keine Schnappschüsse oder flüchtige Augenblicke, die er einfängt, sondern mit Sorgfalt und Präzision herausgearbeitete Werke. Farben und Licht spielen eine wesentliche Rolle bei seinen Fotografien, und von der Idee bis zum realisierten, fertigen und für ihn zufriedenstellenden Bild dauert es oft eine ganze Woche.

Die heimtückische Krankheit Multiple Sklerose

Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Denn die Werke des mittlerweile 76-Jährigen entstehen im Umfeld einer von Multiple Sklerose betroffenen Partnerschaft: Seine Frau Charlotte wachte am 1. April 1986 auf und sah alles doppelt, horizontale Linien waren plötzlich schräg.

Die Ärzte sprachen damals von der Möglichkeit, dass sie an MS leide, aber mit Bestimmtheit konnte oder wollte keiner die Diagnose stellen – ausser dem eigenen Hausarzt, der keinen Moment daran zweifelte, dass es sich hier um einen MS-Schub handelte.

Charlotte Flury konnte sich allerdings schon drei Monate nach dem ersten Vorfall wieder aufs Fahrrad setzen. Die darauffolgenden 17 Jahre hatte sie praktisch keinerlei Symptome. In dieser Zeit ab 1988 bauten Flurys ihre Firma auf, eine Firma, die auf die Herstellung von Deckgläsern für die Endoskopie in der Medizinaltechnik spezialisiert war.

Die Kleinsten nur 0,3 Millimeter im Durchmesser mit einem Goldrand, sodass man sie in die Geräte einlöten konnte – Klebstoffe werden in den heissen Dämpfen, die man zur Sterilisation verwendet, schnell brüchig. Mit diesen Spezialanfertigungen hatte Flurys Firma weltweit eine Monopolstellung inne.

Charlotte Flury arbeitete in der Firma mit, aber ab 2003 verschlechterte sich ihr Zustand zusehends und ab 2007 war sie weitgehend auf einen Rollstuhl angewiesen. 2009 verkaufte Flury die Firma und konnte für sich und seine Frau ein Haus bauen, das ganz auf ihre wachsenden Bedürfnisse eingerichtet war, mit Lift und elektrischen Türen, da, wo es nötig war.

Schon immer begleitete ihn die Fotografie

Die Fotografie hatte Ernst Flury sein Leben lang begleitet. Schon in der Jugend verbrachte er viel Zeit in Dunkelkammern, entwickelte seine Schwarz-Weiss-Fotos in schummrigen Dunkelkammern. Auch in seinem Beruf spielte die Fotografie eine entscheidende Rolle, wo es darum ging, Oberflächen unter dem Mikroskop zu fotografieren und so die Qualität der Produkte zu dokumentieren.

Als er pensioniert wurde und das Ehepaar ins neue Haus zog, übernahm Ernst Flury die Betreuung seiner Frau – bis heute zu 100%. Da sich ihr Zustand graduell verschlechterte, schränkte das auch seine Bewegungsfreiheit entsprechend ein, mehr als eineinhalb Stunden kann er Charlotte heute nicht alleine lassen. Also beschränkte er auch sein Einzugsgebiet, was die Fotografie betrifft, auf die nähere Umgebung, auf das Haus.

Im Erdgeschoss richtete er sich in einem ursprünglich als Wintergarten geplanten Raum ein Studio ein, wo er mit zwei digitalen Mittelformatkameras und einer professionellen Blitzanlage seine Fotografien realisiert. Das A und O seiner Arbeit sei die Lichtführung, sagt Flury. Mit mehreren Blitzlampen leuchtet er die Objekte oder Oberflächen genau so aus, bis sie für ihn stimmen.

Bis beispielsweise bei der Calla-Blüte nicht nur die Farben zu leuchten beginnen, sondern auch die feine Maserung der Pflanze sichtbar wird. Oder die Plastikfolie über dem zerknüllten Abfallsack Reflexionen wirft und man den Eindruck gewinnt, man betrachte ein Gebirge geformt aus Metall. Die Bilder hängen überall im Haus an den Wänden, was nicht Platz findet, steht gerahmt in einem Raum neben dem Studio.

Für die grafische Gestaltung ist Marc Reist (links) zuständig. Oliver Menge

Ein Bildband entsteht

Der Schnottwiler Künstler Marc Reist ist mit Flurys befreundet und hat deren Weg seit rund 10 Jahren begleitet. Reist war stets beeindruckt von Flurys Fotografien. Und er bemerkte auch, wie sich die Fotografien im Lauf der Zeit mit dem Fortschreiten von Charlotte Flurys Krankheit veränderten.

Das Schicksal dieser zwei Menschen, in deren Haushalt MS ein steter Begleiter ist, wie sie selber sagen, schlägt sich in Flurys Werken nieder. Die Verzweiflung über das Unausweichliche und gleichzeitig die Möglichkeit, sich für einen Moment von der Realität abzulenken, die aber doch unweigerlich in die Werke mit einfliesst. Die Schönheit des Vergänglichen liess sich immer mehr in Flurys Werken festmachen.

Reist schlug Flury vor, die Fotos der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nicht in einer Ausstellung, sondern in etwas Bleibendem. Als beschlossen sie, einen Bildband zu kreieren, aus edelstem Material und in qualitativ hochstehendem Offset-Druckverfahren und lackiert hergestellt, gebunden und in einer kleinen Auflage von 200 Stück. Marc Reist übernahm dabei die grafische Gestaltung. Und weil die Krankheit von Charlotte quasi die Grundlage für das Schaffen von Ernst Flury ist, für sein Streben nach Perfektion, soll der Erlös auch vollumfänglich der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft zugutekommen.

Künstler oder Handwerker?

Auf die Frage, ob er sich selber als Künstler bezeichnen würde, antwortet Flury: «Nein, denn ich habe keine Ausbildung in diesem Bereich und ein künstlerisches Niveau zu erreichen, das ist zu hoch für mich». Aber Flury hat nicht mit Marc Reists Replik gerechnet: Ob etwas Kunst sei, liege alleine beim Betrachter. «Die Fotos von Ernst Flury sind künstlerisch, weil sie den Betrachter mitnehmen. Sie sind nicht flüchtig, sondern laden zum längeren Betrachten ein, lassen Interpretationen zu, sie berühren und man kann die Bilder mit ihrer künstlerischen Aussage immer wieder neu erleben».