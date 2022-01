Händel-Werke in der Eusebiuskirche Grenchen

Eusebiuskirche Konzert mit Werken von Georg Friedrich Händel «Musikalische Juwelen von G.F. Händel» ist das Konzert am Samstagabend in der Eusebiuskirche Grenchen überschrieben: mit Barbara Fuchs, Gesang, Ruwen Kronenberg, Violine und Kathrin Nünlist Cembalo. 28.01.2022, 10.57 Uhr

Die Eusebiuskirche Grenchen Peter Brotschi

Die Zürcher Sopranistin Barbara Fuchs wurde von Elisabeth Schwarzkopf ausgebildet und debütierte als Blondchen in Mozarts «Entführung aus dem Serail» am Ulmer Thea­ter. Hier sang sie weitere Mozart-Partien wie die Susanna in «Le Nozze di Figaro», aber auch Adele in der «Fledermaus» und Rosina im «Barbier von Sevilla». Später wurde sie an die Oper Frankfurt verpflichtet, wo sie in «Ariadne auf Naxos» von Richard Strauss die Zerbinetta sang. Es folgte die Königin der Nacht in Mozarts «Zauberflöte». Mit dieser Partie und insbesondere mit Konstanze (Entführung), Zerbinetta, Donna Anna (Don Giovanni)und Lucia di Lam­mermoor gastierte sie viele Jahre an Opernhäusern wie der Staatsoper Stuttgart, der Semperoper Dresden, der Staatsoper Unter den Linden, der Komischen Oper Berlin, an der Volksoper Wien, dem Gärtnerplatztheater München, dem Nationaltheater Mannheim, der Oper Bonn, an den Schwetzinger Festspielen und an der Oper Köln.

Kathrin Nünlist, Barbara Fuchs und Ruwen Kronenberg singen und spielen Werke von Händel. zvg

Sie lebt heute in Zürich, wo sie mit ihrer Tochter, der Schauspielerin Ulla Schlegel­berger, das Mutz Musik & Theater Zürich gegründet hat. Sie unterrichtet eine private Sologesangsklasse, ist Dozentin für Gesang und Sprechtechnik an der Kalaidos Musikhochschule Zürich und gibt weiterhin mit grosser Freude Konzerte und Lie­derabende.

Dirigent des Stadtorchesters Grenchen

Der Musiker (Violine), Musikpädagoge, Notensetzer, Arrangeur und Komponist Ruwen Kronenberg ist in Grenchen aufgewachsen und spielte mit 16 Jahren zum ersten Mal im Stadtorchester. Die Eltern hätten ihn als Cellisten gesehen, er aber habe seiner Schwester nacheifern wollen und sich für die Geige entschieden, schreibt Myriam Brotschi Aguiar, die Vizepräsidentin der Kulturkommission. «Der heute 45-Jährige absolvierte erst das Lehrerseminar in Solothurn und folgte dann seiner Berufung, der Musik. Er studierte bei Claudia Dora in Basel Violine und erhielt 2003 das Lehrdiplom. 2021 erhielt Ruwen Kronenberg den Anerkennungspreis der Stadt Grenchen.

Organistin in Grenchen

Kathrin Nünlist besuchte in Solothurn das Lehrerinnen-Seminar und bekam den ersten Orgelunterricht bei Bruno Eberhard. Im Bern studierte sie bei Edwin Peter (Lehrdiplom Orgel), und Albert Schneeberger (Klavier), anschliessend in Biel bei Christine Daxelhofer (Lehrdiplom Cembalo)und bei Manfred Harras (Blockflöte). Weitere Studien bei Carsten Eckert, Eveline Noth, Vital Frey und diverse Weiterbildungskurse im In- und Ausland Sie ist seit Februar 2011 Organistin in der Kirchemeinde Grenchen-Bettlach, Musikpädagogin an den Musikschulen Grenchen und Feldbrunnen und Lehrbeauftragte des Solothurnischen Organistenverbandes SOV.

Sie ist Mitglied des Kammerorchesters Cameristi (Biel). Als Cembalistin/Organistin spielt sie Continuo in Orchester-und Chorkonzerten, u.a. Arsis-Chor, Stadtorchester Grenchen, Leberberger Instrumentalisten und in verschiedenen Kammermusik-Ensembles.

Das Abendmusilk-Konzert beginnt um 19 Uhr, es gilt ein Covid-Schutzkonzept.