Grenchen «Auch Elektrofahrzeuge brauchen Scheinwerfer oder Bremsen»: Die neuen Besitzer der Etampa sorgen für Aufbruchstimmung Die Grenchner Metallbearbeitungs- und Technologiefirma Etampa AG hat neue Besitzer – mit grossen Plänen. Ein Werk in Serbien soll nun für zusätzlichen Schub in Grenchen sorgen. Andreas Toggweiler 08.12.2022

Das neue Team hat bei der Etampa AG übernommen: Thomas Hauser (rechts), CEO, Haupteigentümer, Aleksandar Stankovic (Mitte), Teilhaber, und Dean Tresch (links), ebenfalls Teilhaber. Tom Ulrich

Bei Etampa AG, der traditionsreichen Grenchner Metallbearbeitungs- und Technologiefirma, läufts rund. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und interessante Projekte in der Pipeline, versichert der neue Etampa-CEO und Inhaber Thomas Hauser. Und man habe grosse Pläne mit dem Neuaufbau eines Werkes in Serbien. Dieses werde dazu beitragen, neue Arbeitsplätze in Grenchen zu schaffen, so Hauser. Er steht an der Spitze eines dreiköpfigen Teams, welches die Firma seit gut einem Jahr leitet – und neu auch besitzt.

Langfristige Lösung zur Nachfolgeregelung

Denn Hans-Rudolf Haefeli (66), der bisherige Inhaber, Verwaltungsratspräsident und frühere CEO, will sich aus Altersgründen zurückziehen. Ihm ist es damit gelungen, in der Tradition des inhabergeführten Unternehmens mit 80-jähriger Firmengeschichte eine langfristige Nachfolgeregelung zu finden: Thomas Hauser (CEO) ist neuer Inhaber der Etampa AG und bildet seit August 2021 gemeinsam mit Aleksandar Stankovic (General Manager) und Dean Tresch (CTO), die sich ebenfalls am Unternehmen beteiligt haben, den Kern der Geschäftsleitung.

Die drei ausgewiesenen Fachspezialisten mit langjähriger Technologieerfahrung in der Automobil-Zulieferbranche haben umfassende Umstrukturierungen am Hauptsitz in Grenchen, in Blansko (CZ) und in Illinois (USA) vorgenommen. Zudem haben sie – als Ergänzung zur Produktion in Grenchen – im September 2022 ein neues Werk in Krusevac (SRB) in Betrieb genommen.

In dieses neue Werk setzt Hauser grosse Erwartungen. Denn Produkte aus Grenchen werden dort zu Baugruppen montiert. «Nicht alle arbeitsintensiven Prozesse lassen sich befriedigend durch Roboter lösen», erklärt Hauser. «Es braucht immer wieder innovative Mitarbeiter mit Köpfchen, die flexibel reagieren können.»

Win-win-Situation in Serbien

In Serbien sei die Etampa AG mit offenen Armen empfangen worden, denn man investiere dort auch in die Berufsbildung der Mitarbeitenden und könne so willkommene Schweizer Expertise anbieten. Dies sei eine Win-win-Situation für die Etampa AG und die dortige Region. Schon plane man eine weitere Fabrikhalle an der verkehrsgünstigen Lage mit direktem Autobahnanschluss. Dieses Jahr sei man zweistellig gewachsen – was im aktuellen Umfeld bemerkenswert ist.

Doch warum sichert das Arbeitsplätze in Grenchen?

«In Grenchen ist ein enormes Fachwissen und eine hochstehende Arbeitskultur vorhanden, die dank der Spitzenprodukte erst möglich sind. Das lässt sich nicht so einfach ins Ausland auslagern»,

sagt der Glarner Thomas Hauser, der zuvor als Geschäftsführer der Feintool System Parts Lyss AG tätig war und so in die Region kam. Er denkt dabei an die wichtige Werkzeugabteilung in Grenchen, welche die Stanz- und Umformwerkzeuge herstellt und wartet, die dann präzise Teile für die Automobilindustrie produzieren. Ohne diese Fachkräfte, welche die Tradition der Mechanik quasi im Blut haben, lasse sich diese Kultur nicht nachhaltig etablieren, nirgends, meint Hauser.

Nebst einer soliden Diversifizierung fokussiert die Etampa AG auch weiterhin auf die Automobilindustrie. Setzt man da nicht aufs falsche Pferd? – Mitnichten, meint Hauser. Die Mobilitätsbranche sei zwar im Umbruch, aber keineswegs am Untergehen. Hauser sagt:

«Auch Elektrofahrzeuge brauchen Scheinwerfer, Sitze, oder Bremsen.»

Und auf Teile für Bremsen, etwa für Hochleistungs- oder Keramikbremsen, ist die Etampa AG spezialisiert. Für einige Hersteller sei man hierfür sogar einziger Lieferant. Viele Autoteile seien unabhängig von der Form des Antriebs, gibt Hauser zu bedenken. Wichtig sei, dass man technologisch und kostenmässig die Nase vorn habe.

Und das im richtigen Team: Dean Tresch, ebenfalls ein Glarner, ging bereits bei Hauser in die Lehre und hat namhafte Schweizer Unternehmen beim Aufbau von Kompetenzcentern unterstützt. Aleksandar Stankovic war bei Feintool vormals Qualitätsleiter Europa.

Damit besteht eine Seilschaft, von der auch Verwaltungsratspräsident Walter Sahli glaubt, dass sie zukunftsfähig ist. «Mit den beiden jüngeren Teilhabern ist auch schon Hausers Nachfolge eingeleitet» – jener nickt zustimmend. Durch die firmeninterne Übernahme würden die Kernkompetenzen der Etampa AG langfristig sichergestellt, meint Sahli. Der bisherige Verwaltungsrat übernimmt von Hans-Rudolf Haefeli das Verwaltungsratspräsidium und sorgt damit auch auf oberster Ebene des Unternehmens für Kontinuität.

Die Etampa AG beschäftigt europaweit rund 160 Mitarbeiter, davon gut die Hälfte am Hauptsitz in Grenchen. Hauser rechnet trotz anspruchsvollem Marktumfeld auch weiterhin mit einem soliden Wachstum – sowohl personal- als auch umsatzmässig.

